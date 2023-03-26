Карпин о словах Матыцина: «Я вчера все разложил по полочкам. О безразличии говорить не приходится, мы все вместе»
Валерий Карпин отреагировал на слова министра спорта России о безразличии тренера к работе.
«Я вчера все обьяснил, разложил по полочкам, разжевал. Это первое.
А второе... Нужны правильные слова, вместе мы с вами или нет? Ну, наверное, да.
А по поводу безразличия даже говорить не приходится. Мы все вместе – да», – сказал главный тренер сборной России.
«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии
Если хотите 7:0 в товарняках каждых, то играть надо с Сан-Марино и Андоррами, и то сегодня Словения долго мучалась с первыми.
Молодцы, победили в никому не нужном матче, надеюсь все успокоятся теперь
Мне не нравится игра сборной, она пассивная и отвратная. Игроки не мотивированы. И это тренерская проблема. Матыцин тот ещё крендель, но речь не о нем,а о болельщиках, которым нужна какая-то отдушина. А какая отдушина у такого душнилы как Карпин, который устраивает из любого своего появления шоу? А спросить его за результат, так сразу ну и ? или наверное да.
Если посмотреть интервью и послушать что и как он ответил, то претензий быть не может у здорового человека.
Сборная Карпина - она какая? Отвечу в стиле Валеры: «Никакая».
Я бы мог еще понять почему человек в себе так уверен, говоря такими цитатами, но игры то нет… паникующая сборная, состоящая из нескольких пасов и индивидуального мастерства.