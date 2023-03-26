Карпин о словах Матыцина: «Я вчера все разложил по полочкам. О безразличии говорить не приходится, мы все вместе»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Олег Матыцин Министерство спорта России Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин отреагировал на слова министра спорта России о безразличии тренера к работе.

«Я вчера все обьяснил, разложил по полочкам, разжевал. Это первое.

А второе... Нужны правильные слова, вместе мы с вами или нет? Ну, наверное, да.

А по поводу безразличия даже говорить не приходится. Мы все вместе – да», – сказал главный тренер сборной России.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

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20 комментариев

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Водяра
Ответ Кеша
Я за Валерия Карпина ! Раньше видел в нем , лишь, не заурядного игрока . Несколько лет назад обратил внимание на него , как на человека . Каким простым языком он общается , без пафоса , иногда с чувством юмора . Он мне очень импонирует , как человек и специалист . Хороший человек в сочетании хороший тренер .
Без пафоса? Вот это сарказм.
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Бондарев Олег
Ответ brig_Mercury
Не знаю. Если почитать его интервью, нельзя так уж однозначно его хорошим человеком назвать. Он наверное неплохо чувствует границу что можно, что нельзя и как может лавирует максимально близко к этой грани. Для нынешнего времени это уже немало. Но как специалист пока тоже неоднозначный. Вроде бы делает максимум с Ростовом, но сборная пока сырая. Ему бы сейчас дать клуб уровня Зенита или ЦСКА, чтобы посмотреть как он прокачал навыки относительно периода в Спартаке.
Я не понимаю, почему от него все чего-то ждут со сборной? Карпину, который предпочитает играть низом от самого вратаря, жизненно важно наигрывать все в тренировочном лагере. В сборной он этого тупо лишён + мотивации никакой нет у игроков, турнирного значения матчи не несут от слова совсем. Потому и такой результат.
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Человек_Легенда
Ну хотели победы - Валера дал победу. Или опять будете ныть?
Если хотите 7:0 в товарняках каждых, то играть надо с Сан-Марино и Андоррами, и то сегодня Словения долго мучалась с первыми.

Молодцы, победили в никому не нужном матче, надеюсь все успокоятся теперь
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Алар
Карпин сказал все понятно. Что тут ещё объяснять и стоит ли тратить время на разжевывание дуракам?
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дон Рэба
Кто нибудь вообще понимает, что говорит этот павлин? Так ДА или наверное ДА? Ты держишься за место или не держишься? Говорит эзоповым языком,хотя вряд ли знает что это такое.
Мне не нравится игра сборной, она пассивная и отвратная. Игроки не мотивированы. И это тренерская проблема. Матыцин тот ещё крендель, но речь не о нем,а о болельщиках, которым нужна какая-то отдушина. А какая отдушина у такого душнилы как Карпин, который устраивает из любого своего появления шоу? А спросить его за результат, так сразу ну и ? или наверное да.
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brig_Mercury
Ответ Кеша
Я за Валерия Карпина ! Раньше видел в нем , лишь, не заурядного игрока . Несколько лет назад обратил внимание на него , как на человека . Каким простым языком он общается , без пафоса , иногда с чувством юмора . Он мне очень импонирует , как человек и специалист . Хороший человек в сочетании хороший тренер .
Не знаю. Если почитать его интервью, нельзя так уж однозначно его хорошим человеком назвать. Он наверное неплохо чувствует границу что можно, что нельзя и как может лавирует максимально близко к этой грани. Для нынешнего времени это уже немало. Но как специалист пока тоже неоднозначный. Вроде бы делает максимум с Ростовом, но сборная пока сырая. Ему бы сейчас дать клуб уровня Зенита или ЦСКА, чтобы посмотреть как он прокачал навыки относительно периода в Спартаке.
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[ADO]
Не, ну это другое дело. Так бы сразу и сказал))
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Дрю2
Матицын окончите СВО. сначала, потом заинтересуйте
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Michael Boldyrev
Министр должен был докопаться - докопался, Карпин должен был отреагировать - отреагировал. А так понятно, что в целом, всем если не безразлично, то около того.
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antistar-Z
Валерий Георгиевич, всё норм!)))
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Павел Лебедев
Вместо того, чтобы серьёзно заняться организацией нашего футбола, наши руководители переводят все стрелки на главного тренера. И ещё этот экскремент перед товарищеским матчем дома. Ни от кого из руководителей не слышал добросоветного анализа состояния нашего футбола, болтающегося в своём развитии как навоз в проруби.
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14orange
Карпин молодец. Только ненадолго
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Elit
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Не волнуйся, Георгич, сейчас придут эксперды и растолкуют, что ты всё равно всё говоришь неправильно. 😂
ты не переживай так, старый. валера не пропадет)
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crazy_elky
У Карпина ключевая проблема: ему нужен переводчик с нормального простого языка на язык «особо одаренных» - для бОльшей части данного ресурса и людей типа матицына.
Если посмотреть интервью и послушать что и как он ответил, то претензий быть не может у здорового человека.
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Андрей Балабаев
Мы вместе. Только неизвестно в каком.
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Кеша
Я за Валерия Карпина ! Раньше видел в нем , лишь, не заурядного игрока . Несколько лет назад обратил внимание на него , как на человека . Каким простым языком он общается , без пафоса , иногда с чувством юмора . Он мне очень импонирует , как человек и специалист . Хороший человек в сочетании хороший тренер .
+34
-3
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Fidelitas et virtus
Валера, мы полюбили тебя за твои интервью, но все должно быть в меру…
Сборная Карпина - она какая? Отвечу в стиле Валеры: «Никакая».

Я бы мог еще понять почему человек в себе так уверен, говоря такими цитатами, но игры то нет… паникующая сборная, состоящая из нескольких пасов и индивидуального мастерства.
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igls54
Ну, наконец-то нашли того, из-за кого Россия пролетает мимо международных турниров
+36
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+35
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Алексеич (Ростов-Дон)
Не волнуйся, Георгич, сейчас придут эксперды и растолкуют, что ты всё равно всё говоришь неправильно. 😂
+34
-5
+29
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Честный контроль
Теперь либо Матыцину заявление по собственному писать, либо Валеру пошлют за тем, чего он так хотел.
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