Карпин о словах Матыцина: «Я вчера все разложил по полочкам. О безразличии говорить не приходится, мы все вместе»

отреагировал на слова министра спорта России о безразличии тренера к работе.

«Я вчера все обьяснил, разложил по полочкам, разжевал. Это первое.

А второе... Нужны правильные слова, вместе мы с вами или нет? Ну, наверное, да.

А по поводу безразличия даже говорить не приходится. Мы все вместе – да», – сказал главный тренер сборной России.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии