Чемпион мира-2021 по фристайлу Павел Кротов ушел из жизни в возрасте 30 лет

Теги происшествия фристайл сборная России (фристайл) ФФР Павел Кротов Лыжи

Российский фристайлист Павел Кротов ушел из жизни в возрасте 30 лет.

Об этом сообщила Федерация фристайла России (ФФР). Трагедия произошла 25 марта, причины смерти не называются.

«Многим Павел запомнился как добрый, отзывчивый и храбрый человек.

Коллектив Федерации фристайла России выражает глубокие и искренние соболезнования семье, близким и коллегам Павла Кротова», – говорится в сообщении ФФР.

Кротов – чемпион мира 2021 года в командной лыжной акробатике и бронзовый призер в индивидуальной. Он побеждал и становился призером на этапах Кубка мира, а также участвовал в Олимпийских играх 2014 и 2018 годов.

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4 комментария

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dimitrii36
печально, в таком возрасте, соболезнуем
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medolan
Да, ужасно. Царствия небесного!
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Алекс Кадет
земля ему пухом, совсем молодой
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GLW
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