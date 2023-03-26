Чемпион мира-2021 по фристайлу Павел Кротов ушел из жизни в возрасте 30 лет

Российский фристайлист Павел Кротов ушел из жизни в возрасте 30 лет.

Об этом сообщила Федерация фристайла России (ФФР). Трагедия произошла 25 марта, причины смерти не называются.

«Многим Павел запомнился как добрый, отзывчивый и храбрый человек.

Коллектив Федерации фристайла России выражает глубокие и искренние соболезнования семье, близким и коллегам Павла Кротова», – говорится в сообщении ФФР.

Кротов – чемпион мира 2021 года в командной лыжной акробатике и бронзовый призер в индивидуальной. Он побеждал и становился призером на этапах Кубка мира, а также участвовал в Олимпийских играх 2014 и 2018 годов.