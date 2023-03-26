Чемпион мира-2021 по фристайлу Павел Кротов ушел из жизни в возрасте 30 лет
Российский фристайлист Павел Кротов ушел из жизни в возрасте 30 лет.
Об этом сообщила Федерация фристайла России (ФФР). Трагедия произошла 25 марта, причины смерти не называются.
«Многим Павел запомнился как добрый, отзывчивый и храбрый человек.
Коллектив Федерации фристайла России выражает глубокие и искренние соболезнования семье, близким и коллегам Павла Кротова», – говорится в сообщении ФФР.
Кротов – чемпион мира 2021 года в командной лыжной акробатике и бронзовый призер в индивидуальной. Он побеждал и становился призером на этапах Кубка мира, а также участвовал в Олимпийских играх 2014 и 2018 годов.
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