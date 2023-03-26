Капитан «Адмирала» Шулак перейдет в «Авангард» («СЭ»)

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Адмирал Либор Шулак Спорт-Экспресс Хоккей

Капитан «Адмирала» Либор Шулак перейдет в «Авангард». 

Как сообщает «Спорт-Экспресс», чешский защитник подпишет контракт с омичами после 30 апреля, когда завершится срок действия его соглашения с клубом из Владивостока. 

29-летний игрок в нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ провел 67 матчей и набрал 40 (13+27) очков при полезности «+9», 50 минутах штрафа и среднем времени на льду 22:58.

В плей-офф Шулак забросил 2 шайбы в 11 играх. Ранее он также выступал за «Северсталь», с общей статистикой в лиге можно ознакомиться здесь

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42 комментария

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Игорь Климов
Ответ Misson
Вот и начали денежные мешки растаскивать те команды, которые показали хорошую игру и результаты. Ничего не меняется в доме Облонских.
АкБарс - это главный мешок в Восточной конференции.
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Rudenzik
Что по легам? Когда будет 3 лега, кто тогда на выход? С Буше и Найтом всё понятно, тогда скорее минус один центр, но нужно будет найти замену , а с русскими центрами всё тухло
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Andy
Ответ Russ Ivan
Мешки начали растаскивать команду-открытие...
Игроки сами мечтают уйти за баблом.
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heivani
Ответ Домингес Казань
по Шулаку кстати зря столько восторгов,медленный защитник,в обороне не фонтан,габаритный но в тело не играет,маловато агрессии,результативность у него от того что ему отдано все большинство+в равных составах его старались под бросок выводить,вот и выливается эта его статистика,в более серьезном клубе он и близко не покажет такую результативность,а слабая игра в обороне никуда не уйдет,из Адмирала вообще не стоит никого брать,даже Серебряков в другой команде может превратится в решето
На фоне не топового ,,Адмирала,, Шулак конечно был ,,первым парнем на деревне,,.Как оно будет в клубе с очень даже приличного уровня коллегами по обороне,интересно будет посмотреть.
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maximusdevil
Ответ Misson
Вот и начали денежные мешки растаскивать те команды, которые показали хорошую игру и результаты. Ничего не меняется в доме Облонских.
Пусть Адмирал сделает лучшее предложение. В чем проблема?
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maximusdevil
Ответ Igbin
То. что Серебряков блеснул в этом ПО, не означает, что он так будет играть постоянно. Так что не факт, что к нему будет уж очень большой интерес.
Будет. Этот сезон обнажил вратарскую проблему в лиге.
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maximusdevil
Ответ Кеша
Ожидаемый дерибан Адмирала . Я не осуждаю . Констатация фактов . Уверен , что это не последний переход из Адмирала . А авангард молодцы - вовремя селекционеры подсуетились . И сразу инфа в инсайдеры , чтобы никто не дергался ). А Серебрякова купит ска за любые деньги . У них беда с голкиперами .
Какой дерибан. У Шулака закончился контракт. Нужно было подписывать не на один год его.
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Александр Черноусов
Надо брать Серебрякова !!!!!!
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Кеша
Ответ Igbin
То. что Серебряков блеснул в этом ПО, не означает, что он так будет играть постоянно. Так что не факт, что к нему будет уж очень большой интерес.
Возможно , вы правы . А я бы подтянул его в Динамо .
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Misson
Вот и начали денежные мешки растаскивать те команды, которые показали хорошую игру и результаты. Ничего не меняется в доме Облонских.
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Igbin
Ответ Кеша
Ожидаемый дерибан Адмирала . Я не осуждаю . Констатация фактов . Уверен , что это не последний переход из Адмирала . А авангард молодцы - вовремя селекционеры подсуетились . И сразу инфа в инсайдеры , чтобы никто не дергался ). А Серебрякова купит ска за любые деньги . У них беда с голкиперами .
То. что Серебряков блеснул в этом ПО, не означает, что он так будет играть постоянно. Так что не факт, что к нему будет уж очень большой интерес.
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2hsjck49rf
Классика КХЛ…
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Сергей Орлов
Вайсфельд начал работу.
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Сергей Орлов
Ответ cry
Не плохо , но куда Бродхерста девать будем? Или к нам в очередь построились несколько отличных центральных? Вариант принимать двойное гражданство - Сведберг скажет как надо .
Бродхерс игрок уровня исткоуста.
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Ыжык
Ответ Максим Викторович
Здравствуйте! Поздравляю с удачной покупкой!))) Первая крупная рыбка уже на крючке.)))
Добрый день. Рановато поздравлять, пока официально не подтвердили. Я думаю что на него обратили внимание, потому что не дорого. Но тогда теряем Бродхерста, а с нашим дефицитом центров, это опасно.
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Nomer22
Ответ верченко сергей
у нас с центрами беда!!! если правду пишут, значит вместо 17 кого-то с русским паспортом нашли, иначе не понимаю.
Может вообще потом думать будут, Шулака надо было не проморгать, желающих то тоже тьма думаю по нему.
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upuckuH
Божечки, что скажет Гашек
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Igbin
Ответ Russ Ivan
Мешки начали растаскивать команду-открытие...
Интересно, игроки команды-открытия сильно возражают?
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XoM9lK
Ответ alklimov2018
В этом суть КХЛ. Адмирал, Амур, Нефтехимик, Северсталь... понеслись дербанить. Те периферийные команды, которые показывали очень интересный хоккей вряд ли сделают это в следующем.
У Шулака закончился контракт, игрок провёл хороший сезон. Очевидно, что он хочет повышения, как минимум в зп. То, что он уходит - это проблема Адмирала, так как год назад его продлили всего на один сезон.
Думаю, что Вы бы тоже не отказались от увеличения зп:)
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Максим Викторович
Ответ Ыжык
Ну все, пошел Адмирал на распродажу. Нихрена в этой лиге не изменится.
Неужели за место Броадхерста во второй тройке линии атаки будет другой русский центральный нападающий?! Мое мнение, что больше всего подходят на эту позицию Кадейкин (Салават Юлаев), Яремчук или Рассказов (Витязь) или Пьянов (Сибирь).
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Кеша
Ожидаемый дерибан Адмирала . Я не осуждаю . Констатация фактов . Уверен , что это не последний переход из Адмирала . А авангард молодцы - вовремя селекционеры подсуетились . И сразу инфа в инсайдеры , чтобы никто не дергался ). А Серебрякова купит ска за любые деньги . У них беда с голкиперами .
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XoM9lK
Ответ Ыжык
Ну все, пошел Адмирал на распродажу. Нихрена в этой лиге не изменится.
У Шулака закончился контракт, игрок провёл хороший сезон. Очевидно, что он хочет повышения, как минимум в зп. То, что он уходит - это проблема Адмирала, так как год назад его продлили всего на один сезон.
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Хороший защитник,напористый,с мощными бросками.Очевидно было ,что по окончанию сезона заманят.
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Максим Викторович
Ответ Ыжык
Ну все, пошел Адмирал на распродажу. Нихрена в этой лиге не изменится.
Здравствуйте! Поздравляю с удачной покупкой!))) Первая крупная рыбка уже на крючке.)))
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Максим Викторович
Ответ Домингес Казань
Хайруллин можешь следующий эксклюзивный инсайд запулить,Магнитка и Авангард интересуются Серебряковым)))
Чешский защитник Либор Шулак в этом сезоне КХЛ набрал 40 (13+27) очков по системе гол+пас за Адмирал, и является одним из лучших снайперов и бомбардиров регулярного сезона 2022-2023 среди всех игроков обороны лиги, больше только у Александра Никишина из СКА.
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