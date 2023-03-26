Капитан «Адмирала» Шулак перейдет в «Авангард» («СЭ»)

Капитан « » перейдет в « ».

Как сообщает « », чешский защитник подпишет контракт с омичами после 30 апреля, когда завершится срок действия его соглашения с клубом из Владивостока.

29-летний игрок в нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ провел 67 матчей и набрал 40 (13+27) очков при полезности «+9», 50 минутах штрафа и среднем времени на льду 22:58.

В плей-офф Шулак забросил 2 шайбы в 11 играх. Ранее он также выступал за «Северсталь», с общей статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.