Капитан «Адмирала» Шулак перейдет в «Авангард» («СЭ»)
Капитан «Адмирала» Либор Шулак перейдет в «Авангард».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», чешский защитник подпишет контракт с омичами после 30 апреля, когда завершится срок действия его соглашения с клубом из Владивостока.
29-летний игрок в нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ провел 67 матчей и набрал 40 (13+27) очков при полезности «+9», 50 минутах штрафа и среднем времени на льду 22:58.
В плей-офф Шулак забросил 2 шайбы в 11 играх. Ранее он также выступал за «Северсталь», с общей статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.
Думаю, что Вы бы тоже не отказались от увеличения зп:)