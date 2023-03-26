Шевченко о матче Украины с Англией: «Футбол помогает украинцам справляться с тем, через что они проходят. Англия оказала нам необычайную поддержку»
Андрей Шевченко высказался о важности для Украины матча с Англией.
Сборная Англии сегодня примет Украину в рамках отбора на Евро-2024. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.
«Футбол по-прежнему остается спортом номер один в Украине, и он помогает людям справляться с тем, через что они проходят. Лига сохранилась, несколько команд пробились в еврокубки, и это очень помогло.
Англия оказала нам необычайную поддержку в прошлом году, проявила солидарность и доброту. Думаю, атмосфера на матче будет очень эмоциональной и теплой по отношению к украинским болельщикам и команде.
Мы получили большую поддержку как от правительства Великобритании, так и от обычных граждан с самого начала конфликта (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Sports.ru). Я иду на матч, это, безусловно, будет прекрасный день для наших народов.
Сборная Англии сильна, но наша команда готова показать, из чего она сделана. Это определенно будет особенный день.
Для матча с Англией нет подходящего момента, поскольку команда всегда очень сильна. Но нашим игрокам не нужна дополнительная мотивация. Они знают, зачем выходят на поле», – сказал бывший нападающий и тренер сборной Украины в интервью BBC.
Кому надо ставить флот в Крыму, и главное зачем? Турция - страна НАТО и контролирует черноморские проливы.
Неугодные комменты здесь просто улетают.
США и Англия во Второй Мировой войне также воевала чужими руками , и это очень не ново . Я 22 года живу в Англии и прекрасно знаю , что происходит . А ты продолжай лапшу греть на своих горячих ушах 😆😆
главное, что у нас по телевизору Украину никак не унижают всякие кеосаяны)
ты не в курсе, севушка. ты веришь всему, что тебе по телевизору покажут, и будешь верить до последнего, и вторить им.
Андрюша, сказал то хорошо, красиво, но сколько они нам дадут за это, я не понял, ты почему самое важное забыл??? 😂😂😂