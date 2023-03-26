Шевченко о матче Украины с Англией: «Футбол помогает украинцам справляться с тем, через что они проходят. Англия оказала нам необычайную поддержку»

Теги Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Политика Футбол

Андрей Шевченко высказался о важности для Украины матча с Англией.

Сборная Англии сегодня примет Украину в рамках отбора на Евро-2024. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Футбол по-прежнему остается спортом номер один в Украине, и он помогает людям справляться с тем, через что они проходят. Лига сохранилась, несколько команд пробились в еврокубки, и это очень помогло.

Англия оказала нам необычайную поддержку в прошлом году, проявила солидарность и доброту. Думаю, атмосфера на матче будет очень эмоциональной и теплой по отношению к украинским болельщикам и команде.

Мы получили большую поддержку как от правительства Великобритании, так и от обычных граждан с самого начала конфликта (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Sports.ru). Я иду на матч, это, безусловно, будет прекрасный день для наших народов.

Сборная Англии сильна, но наша команда готова показать, из чего она сделана. Это определенно будет особенный день.

Для матча с Англией нет подходящего момента, поскольку команда всегда очень сильна. Но нашим игрокам не нужна дополнительная мотивация. Они знают, зачем выходят на поле», – сказал бывший нападающий и тренер сборной Украины в интервью BBC.

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74 комментария

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Илья Савчук
Ответ Artem Piatkov
Зинченко: "Спасибо Великобритании за помощь! Если б не они, кто знает что бы было" Войны бы не было.
24 февраля в 5 утра была Британия? Не устали еще нести бред?
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Maxim Vasnechov
Ответ Ру7евоЙ
Помниться Бидон говорил ещё до своего президентства, что в Крыму будет стоять НОТОвский флот. Хотя может быть его рОтом говорил Кремль?!
Пруфлинк?
Кому надо ставить флот в Крыму, и главное зачем? Турция - страна НАТО и контролирует черноморские проливы.
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prus_3
"У пылесоса чистые помыслы, но грязная душа"
Неугодные комменты здесь просто улетают.
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AzorskyCyk
Ответ bellyashe
Миколенко перешёл в Эвертон в январе 2022 за 20 миллионов. почему тебя лайкают?
Бухгалтер чоле? И про какую валюту речь?
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Stih
Ответ Artem Piatkov
Зинченко: "Спасибо Великобритании за помощь! Если б не они, кто знает что бы было" Войны бы не было.
🤡🤡🤡
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Rumov
Красивой игры сегодня. И победы сильнейшему.
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Sevuska
Ответ bellyashe
ну ты ведь врёшь? неужели ты ни разу не догадался загуглить, говорили ли лица США и НАТО подобные фразы? в курсе ли ты, дорогой мой, что во времена второй мировой по Франции распространялись немецкие агитки с текстом «Черчилль заявил, что они будут сражаться с Германией до последнего француза»? ты не в курсе, севушка. ты веришь всему, что тебе по телевизору покажут, и будешь верить до последнего, и вторить им.
Какие фразы !? Тебе что как ребёнку надо разжовывать что такое фразы , а что такое реальные факты и действия !?
США и Англия во Второй Мировой войне также воевала чужими руками , и это очень не ново . Я 22 года живу в Англии и прекрасно знаю , что происходит . А ты продолжай лапшу греть на своих горячих ушах 😆😆
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GromwuD
Лобановский тебя бы к полю не подпустил бы, знай он, что получится из тебя в итоге... в человеческом плане...
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Ру7евоЙ
Ответ bellyashe
ну ты ведь врёшь? неужели ты ни разу не догадался загуглить, говорили ли лица США и НАТО подобные фразы? в курсе ли ты, дорогой мой, что во времена второй мировой по Франции распространялись немецкие агитки с текстом «Черчилль заявил, что они будут сражаться с Германией до последнего француза»? ты не в курсе, севушка. ты веришь всему, что тебе по телевизору покажут, и будешь верить до последнего, и вторить им.
Помниться Бидон говорил ещё до своего президентства, что в Крыму будет стоять НОТОвский флот. Хотя может быть его рОтом говорил Кремль?!
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rigobersong
Ответ Phantom1289
Игорь Новиков все не уймется. То протесты в Грузии тут приплетал, то про Украину постит без остановки. И периодически тут в комментариях Россию и всех россиян поливает помоями. Сидя в Эстонии. Ладно бы еще тут жил, с нами и варился во всем этом бардаке. Но нет, в Эстонии спокойно не сидится. Причем заблочил, что отвечать ему нельзя в комментариях. Очень не любит, когда ему неудобные вопросы задают.
Тут все гораздо проще:) Новикову все равно на какой стороне быть, просто на сайте сейчас выгодно быть против России и собирать на этом плюсы, а это единственное ради чего Новиков пишет свои комментарии:)) Была бы на сайте другая позиция, он на ходу переобулся и рассказывал нам к чему привела Американская демократия сегодняшний Ирак, Йемен и прочие страны:))
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mr kovalsky
Ответ Phantom1289
Игорь Новиков все не уймется. То протесты в Грузии тут приплетал, то про Украину постит без остановки. И периодически тут в комментариях Россию и всех россиян поливает помоями. Сидя в Эстонии. Ладно бы еще тут жил, с нами и варился во всем этом бардаке. Но нет, в Эстонии спокойно не сидится. Причем заблочил, что отвечать ему нельзя в комментариях. Очень не любит, когда ему неудобные вопросы задают.
За срач политики в комментах он отвечает на спортсе, я так понимаю
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Валерий Петров
Англичанка гадит ®
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bellyashe
Ответ Inside 88 LW
Андрюша бы для приличия хоть раз бы включил украинскую трансляцию - ознакомился бы... Каждые 5 минут - слава украине, шутки про москалей, и каждые 10 минут корабль шлют (без цензуры). Такая себе разгрузка) Кайфовать в Англии на стадионе - благое дело)
слушай, и правда странно. я думал, нас там любят, мы ж к ним с ракетами пришли.
главное, что у нас по телевизору Украину никак не унижают всякие кеосаяны)
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bellyashe
Ответ Born is the King
Не забывай про 40 млн за Миколенку ( ну что за палевный трансфер)
Миколенко перешёл в Эвертон в январе 2022 за 20 миллионов. почему тебя лайкают?
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Denis Fomin
В этом году вам англия тоже окажет поддержку с ураном, ты то свалил, а сородичи твои святиться будут.
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bellyashe
Ответ Sevuska
США с НАТО объявило войну России до последнего украинца . У Шевченко , как и у Зеленского , дом в Лондоне , зачем ему знать об этой геополитике !? А простых людей , особенно детишек и стариков , очень жалко .
ну ты ведь врёшь? неужели ты ни разу не догадался загуглить, говорили ли лица США и НАТО подобные фразы? в курсе ли ты, дорогой мой, что во времена второй мировой по Франции распространялись немецкие агитки с текстом «Черчилль заявил, что они будут сражаться с Германией до последнего француза»?
ты не в курсе, севушка. ты веришь всему, что тебе по телевизору покажут, и будешь верить до последнего, и вторить им.
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Александра Чиркова
Ответ Любезный Коссутий
ничего против сборной Украины не имею, но всегда болею за Англию, в отличие от квасных, позавчера топивших за Иран, против Англии, а сегодня, переобувшись в прыжке - за Англию, против Украины. посему, успехов англичанам, а вторую путевку на Евро пусть разыгрывают Италия и Украина.
с 2006 за Италию. этот матч принципиально смотреть не планирую как и наших пешеходов с Ираком
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Любезный Коссутий
Ответ Vir_Cotto
Успехов Италии и Македонии в этой группе.
македонцы не составят конкуренции ни Италии, ни Украине, увы. дистанцию они не выдержат. шальной гол вывел их, а не итальянцев, на Португалию, где, собственно, их низкий класс и подтвердился.
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Adeen
Ответ dereds
Спортс своими руками делает все что бы его заблочил роскомнадзор, зачем эта новость россиянам?
Не заблочат. Спортс с ними плотно сотрудничают)
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Maxim Vasnechov
Ответ Inside 88 LW
Андрюша бы для приличия хоть раз бы включил украинскую трансляцию - ознакомился бы... Каждые 5 минут - слава украине, шутки про москалей, и каждые 10 минут корабль шлют (без цензуры). Такая себе разгрузка) Кайфовать в Англии на стадионе - благое дело)
И за что они так не любят россиян, удивительные ребята.
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Игорь Туманов
я так понимаю сегодня можно грузить на Украину? Англия окажет помощь и прогнётся ущемленым?
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Eden Hazard
Ответ Николай Горнаков
Странно, что Шевченко денег не попросил
Он прям щас от Зеленского люлей за это получает. Тот прочитал и позвонил:
Андрюша, сказал то хорошо, красиво, но сколько они нам дадут за это, я не понял, ты почему самое важное забыл??? 😂😂😂
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Сергей Кот
Ответ Bernie
Какую? Закидала оружием , чтобы больше славян погибло??? Ещё не поняли для чего Вы им нужны?
когда они поймут что оружие им подкидывают ровно тогда и ровно столько, чтобы конфликт продолжался как можно дольше, и соответственно погибло как можно больше, а не для какой-либо победы-тогда и все это закончится. ну или люди способные воевать закончатся.
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Maxim Vasnechov
Ответ Artem Piatkov
Зинченко: "Спасибо Великобритании за помощь! Если б не они, кто знает что бы было" Войны бы не было.
Ох уж эта коварная Великобритания, отжала Крым и отправила ихтамнетов на Донбасс. Даа, это явно они.
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9wkbc9rjcb
Все Андрюша, повторюсь Все, что происходит на Украине благодаря англии, благодари ее, и на передовую Андрюша за англию вперед.
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