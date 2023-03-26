Шевченко о матче Украины с Англией: «Футбол помогает украинцам справляться с тем, через что они проходят. Англия оказала нам необычайную поддержку»

высказался о важности для Украины матча с Англией.

сегодня примет в рамках отбора на Евро-2024. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Футбол по-прежнему остается спортом номер один в Украине, и он помогает людям справляться с тем, через что они проходят. Лига сохранилась, несколько команд пробились в еврокубки, и это очень помогло.

Англия оказала нам необычайную поддержку в прошлом году, проявила солидарность и доброту. Думаю, атмосфера на матче будет очень эмоциональной и теплой по отношению к украинским болельщикам и команде.

Мы получили большую поддержку как от правительства Великобритании, так и от обычных граждан с самого начала конфликта (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Sports.ru). Я иду на матч, это, безусловно, будет прекрасный день для наших народов.

Сборная Англии сильна, но наша команда готова показать, из чего она сделана. Это определенно будет особенный день.

Для матча с Англией нет подходящего момента, поскольку команда всегда очень сильна. Но нашим игрокам не нужна дополнительная мотивация. Они знают, зачем выходят на поле», – сказал бывший нападающий и тренер сборной Украины в интервью BBC.