«Ак Барс» вышел в финал Востока, обыграв «Адмирал» (4-2). Соперник – «Авангард»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Никита Дыняк Хоккей

«Ак Барс» вышел в финал Востока, обыграв «Адмирал» (4-2).

Казанский клуб выиграл у дальневосточников серию второго раунда Кубка Гагарина (4-2, 3:1 в шестом матче).

Форвард Никита Дыняк сделал дубль, в том числе став автором победной шайбы. 

Соперником «Ак Барса» в серии за выход в финал Кубка Гагарина будет «Авангард». Омичи во втором раунде выбили «Металлург» (4-0). 

Старт финала Восточной конференции – 1 апреля. 

28 комментариев

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Гражданин, товарищ, барин.
Спасибо просто Адмиралу. А Ак Барс там мо-лод-цы.
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srs
Ответ Великий Кукурузо
кроме Авы, никто не может АБ обыграть в плове 😬
Могут ещё магнитогорцы, трактористы, зеленые из СЮ, Сибирь когда бюджет поприличнее дают... иначе как же они могли проиграть только одному клубу из западной конференции за полтора десятка годков
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Angryslon
А комментаторы КХЛ ТВ сказали, что серия начнется 2 апреля. Интересно получается. Ради ска даты поменяли? Боятся, что за 10 дней мало отдохнут бедненькие?
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Большое сердце Неймара
Ответ Nomer22
Ну что господа, начинаем срач)))Как и всегда между Казанью и Омском)Равнодушных не будет)
ещё рано. давай 1 апреля дождёмся
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Nomer22
Ну что господа, начинаем срач)))Как и всегда между Казанью и Омском)Равнодушных не будет)
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Домингес Казань
Ответ blind_stare
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знакомая история,так и думал что после поражения будете сопли пускать,сегодня по ходу всего матча судьи откровенно все трактовали в пользу Адмирала и то ноете
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Виталик Пуков
Ответ barsik94
Ой сколько срачей будет тут у нас с омскими)) комменты огонь будут
только Авангард,это чемпион
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wolf 100
дыняку респект,молодец,4-ое звено рулит
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Angryslon
Ответ snowie
2 победы над грандом и 4 на середняком 😂
Наоборот!
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Angryslon
Ответ blind_stare
Комментарий удален модератором
👍🤝
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AndreyEN
Ответ blind_stare
Комментарий удален модератором
Омск, как обычно накажет это безобразие! полосатые придётся попотеть, чтобы хоть какая-то интрига была
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АК БАРС АЛГА
Ответ barsik94
Ой сколько срачей будет тут у нас с омскими)) комменты огонь будут
Так эти пернатые уже начали споминать про 4-0 и уже прошли Ак Барс
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Vadoniy
Какой "непредсказуемый" ПО. Когда цска добьёт локомотив, полезу искатьсвой комментарий, что вся "сказка" первого раунда не имеет никаких последствий и финалы конференций итак известны)
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Tina
Ак-Барс с ПОБЕДОЙ ВАС!!! Болельщиков Барсов с победой!!! Идём дальше.
Адмиралу спасибо за игру, отдельное спасибо Серебрякову.
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Рома Павлычев
Ответ snowie
2 победы над грандом и 4 на середняком 😂
Вспоминай своего гранда со Знарком)
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Tina
Ответ barsik94
Ой сколько срачей будет тут у нас с омскими)) комменты огонь будут
Это точно 😄
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E.Lemarque
Ак Барс с победой! Мои поздравления!
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srs
Ответ blind_stare
Комментарий удален модератором
Благодарю за информацию. Серия вновь показывает, что Сдерживающие звенья должны остаться в истории
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snowie
Ответ 1905vb
Адмиралу за навязанную борьбу огромный респект! Одержать 6 побед в ПО с грандами Востока дорогого стоит! Спасибо за сезон моряки! Серебрякову отдельная благодарность! ⚓️⚓️⚓️💪💪💪
2 победы над грандом и 4 на середняком 😂
+2
-2
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chubrja
Сколько же было восторгов о не предсказуемом плей-офф , а в итоге все, как обычно) даже, если Локо пройдёт дальше, ничего не изменится.
+5
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barsik94
Ой сколько срачей будет тут у нас с омскими)) комменты огонь будут
+4
-2
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Великий Кукурузо
кроме Авы, никто не может АБ обыграть в плове 😬
+3
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Кеша
Адмирал вы великолепны ! Присоединяюсь ко всем лестным эпитетами в ваш адрес ! Спасибо за красивую игру ! Спасибо за проявленные мужество и самоотдачу !
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karimALI
Ответ blind_stare
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О, Уфимец))
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karimALI
Ответ 1905vb
Адмиралу за навязанную борьбу огромный респект! Одержать 6 побед в ПО с грандами Востока дорогого стоит! Спасибо за сезон моряки! Серебрякову отдельная благодарность! ⚓️⚓️⚓️💪💪💪
красавцы!
+1
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