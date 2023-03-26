«Ак Барс» вышел в финал Востока, обыграв «Адмирал» (4-2). Соперник – «Авангард»

« » вышел в финал Востока, обыграв « » (4-2).

Казанский клуб выиграл у дальневосточников серию второго раунда Кубка Гагарина (4-2, 3:1 в шестом матче).

Форвард Никита Дыняк сделал дубль, в том числе став автором победной шайбы.

Соперником «Ак Барса» в серии за выход в финал Кубка Гагарина будет « ». Омичи во втором раунде выбили «Металлург» (4-0).

Старт финала Восточной конференции – 1 апреля.