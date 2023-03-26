Александр Дюков: «Возможность перехода в Азию есть. С УЕФА и ФИФА создана рабочая группа, идут консультации с МОК»

Теги УЕФА ФИФА РФС МОК Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Матч ТВ Футбол

Александр Дюков допустил переход России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Создана рабочая группа с участием УЕФА и ФИФА. Они проводят двусторонние консультации с МОК.

Рабочая группа сформирована, проведено несколько встреч. Есть договоренность с УЕФА, что мы не комментируем промежуточные итоги работы.

Когда окончательно договоримся и сформируем дорожную карту, тогда будем говорить.

Возможность перехода в Азию есть, учитываем это, держим в голове подобный сценарий», – сказал глава РФС.

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16 комментариев

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Никита Самарин
Ответ Spartakus1984
Идите вы с этой Азией.Кому это вообще интересно?
Россия - это Европа! Будет странно, что Казахстан играет в Европе, а мы в Азии.
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Дмитрий Агалаков
Развал нашего футбола, начатый Газпромом, блестяще может закончить газпромовский топ-менеджер Дюков, похоронив его переходом в Азию и навсегда убив интерес к международным матчам.
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balander09
из пустого в порожнее
перейдет РФС в АФК , а Фифа даст разрешение играть в этой АФК кроме как товарняков?
Австралия, Япония, Южная Корея насколько помню одни из первых ввели санкции в отношении РФ
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Alex Metallov
Ну наконец-то сыграем с Монголией, Камбоджей, Непалом, Мьянмой и прочими интересными командами из Азии.
Экзотика.
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a2wai
Есть два стула...
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blaugrano
Нужно больше встреч, совещаний и рабочих групп для Бога Бюрократии.
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Spartakus1984
Идите вы с этой Азией.Кому это вообще интересно?
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Гамарджоба Генацвале
Если до конца года не вернут, то нужно переходить в Азию. Дальше ждать смысла нет.
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Андрей Литвиненко
Ответ Wayne Gretzky 99
Япония, Южная Корея, Австралия играть откажутся, это же очевидно. Так что пусть держит в голове и продолжает лечить быдло.
Народ схавает и так
+4
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Тайосич
Газпромозенитовский Дюков пытается окончательно добить российский футбол.
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янетыитынея
> Есть договоренность с УЕФА, что мы не комментируем промежуточные итоги работы. Когда окончательно договоримся и сформируем дорожную карту, тогда будем говорить.

По сути, это "замороженный проект" и в ближайшее время не сдвинется с места. Думаю, что все вменяемые люди это понимают...
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СИ
А причём здесь уефа и фифа если мы горим желанием перейти в Азию?
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Kazbek Ilyassovskiy
По итогам совещания решили провести ещё одно совещание. Так я вижу все эти бесполезные рабочие группы.
+2
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Wayne Gretzky 99
Япония, Южная Корея, Австралия играть откажутся, это же очевидно. Так что пусть держит в голове и продолжает лечить быдло.
+4
-4
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La Gushka
К чему эти идиотские тараканьи бега?
+10
-2
+8
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Фан Рубина
Какие рабочие группы могут быть с теми, кто немотивированно отстраняет от матчей и ворует игроков?
+2
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