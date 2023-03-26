Александр Дюков: «Возможность перехода в Азию есть. С УЕФА и ФИФА создана рабочая группа, идут консультации с МОК»
Александр Дюков допустил переход России в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Создана рабочая группа с участием УЕФА и ФИФА. Они проводят двусторонние консультации с МОК.
Рабочая группа сформирована, проведено несколько встреч. Есть договоренность с УЕФА, что мы не комментируем промежуточные итоги работы.
Когда окончательно договоримся и сформируем дорожную карту, тогда будем говорить.
Возможность перехода в Азию есть, учитываем это, держим в голове подобный сценарий», – сказал глава РФС.
перейдет РФС в АФК , а Фифа даст разрешение играть в этой АФК кроме как товарняков?
Австралия, Япония, Южная Корея насколько помню одни из первых ввели санкции в отношении РФ
Экзотика.
По сути, это "замороженный проект" и в ближайшее время не сдвинется с места. Думаю, что все вменяемые люди это понимают...