Александр Дюков: «Возможность перехода в Азию есть. С УЕФА и ФИФА создана рабочая группа, идут консультации с МОК»

допустил переход России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Создана рабочая группа с участием УЕФА и . Они проводят двусторонние консультации с МОК.

Рабочая группа сформирована, проведено несколько встреч. Есть договоренность с , что мы не комментируем промежуточные итоги работы.

Когда окончательно договоримся и сформируем дорожную карту, тогда будем говорить.

Возможность перехода в Азию есть, учитываем это, держим в голове подобный сценарий», – сказал глава .