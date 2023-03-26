Кузяева удалили на 94-й минуте игры с Ираком – он пихнул соперника плечом в ответ на толчок. Хавбек сборной России может пропустить не менее 3 матчей

может пропустить не менее 3 игр после удаления в матче с Ираком.

В товарищеском матче сборная России обыграла сборную Ирака со счетом 2:0.

На 94-й минуте игрок сборной Ирака Хуссейн Аммар толкнул полузащитника «Зенита». После ответного толчка Кузяева плечом Аммар упал на газон, после чего арбитр показал Далеру красную карточку.

Согласно новому дисциплинарному регламенту , вступившему в силу 1 февраля, в зависимости от того, как судья объяснит показанную красную карточку, Кузяеву грозит дисквалификация сроком не менее трех матчей. Отстранение будет действовать в том числе в товарищеских матчах, а также может быть учтено при выступлении сборной России в чемпионате CAFA, который пройдет в июне.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.