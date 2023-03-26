Кузяева удалили на 94-й минуте игры с Ираком – он пихнул соперника плечом в ответ на толчок. Хавбек сборной России может пропустить не менее 3 матчей
Далер Кузяев может пропустить не менее 3 игр после удаления в матче с Ираком.
В товарищеском матче сборная России обыграла сборную Ирака со счетом 2:0.
На 94-й минуте игрок сборной Ирака Хуссейн Аммар толкнул полузащитника «Зенита». После ответного толчка Кузяева плечом Аммар упал на газон, после чего арбитр показал Далеру красную карточку.
Согласно новому дисциплинарному регламенту ФИФА, вступившему в силу 1 февраля, в зависимости от того, как судья объяснит показанную красную карточку, Кузяеву грозит дисквалификация сроком не менее трех матчей. Отстранение будет действовать в том числе в товарищеских матчах, а также может быть учтено при выступлении сборной России в чемпионате CAFA, который пройдет в июне.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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