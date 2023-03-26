Кузяева удалили на 94-й минуте игры с Ираком – он пихнул соперника плечом в ответ на толчок. Хавбек сборной России может пропустить не менее 3 матчей

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу дисквалификации ФИФА судьи Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Далер Кузяев Спорт-Экспресс Футбол

Далер Кузяев может пропустить не менее 3 игр после удаления в матче с Ираком.

В товарищеском матче сборная России обыграла сборную Ирака со счетом 2:0.

На 94-й минуте игрок сборной Ирака Хуссейн Аммар толкнул полузащитника «Зенита». После ответного толчка Кузяева плечом Аммар упал на газон, после чего арбитр показал Далеру красную карточку.

Согласно новому дисциплинарному регламенту ФИФА, вступившему в силу 1 февраля, в зависимости от того, как судья объяснит показанную красную карточку, Кузяеву грозит дисквалификация сроком не менее трех матчей. Отстранение будет действовать в том числе в товарищеских матчах, а также может быть учтено при выступлении сборной России в чемпионате CAFA, который пройдет в июне.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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32 комментария

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Хейтер_Антона_Чейза_228
Ответ Евгений Цыбулин
С Эсватини,КНДР и Афганистаном!На Беларусь-дисква уже закончится)))
Эсватини-то не трожь
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stason79
зачем 3 матча? пусть играет!
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filippa
эээ не понял. фифа дисквалифицировала сборную РФ. но модет удалить н3 игры . а какие? товарищеские? или к примеру РФ будет товарняк со спариаком или Зенитом катать ... это считается? с если РФ под юаном то как это все происходит ?
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Моутиньо оформляет 40
Конченое правило, ладно если бы сломал, а тут за ерунду 3 матча
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Пользователь Имени
Игрока Ирака ещё бы понял, по совокупности: спровоцировал, дорисовал - таких надо отправлять отдыхать матчей на 5
Кузяев максимум на жёлтую. Жаль ВАРа не было
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Иван Новиков
Привык к судейству в Газпром-лиге.
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-4
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Ковид 07.10.52
Вот беда....как теперь без Кузяева играть против сборной Киргизии....все пропало...
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Spaten
А что ему надо было делать? Ему долбанули ни за что, на родном стадионе
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Doctor of Philosophy
Я уж думал, после этого матча не будет скандала в СМИ. А нет - даже тут нашёлся повод:)
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TushcanRash
После такое новости мировые СМИ напряглись , Россия победила Ирак после ответного толчка
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Евгений Цыбулин
Ответ rarog
С Беларусью,Эритреей, Венесуэллой
С Эсватини,КНДР и Афганистаном!На Беларусь-дисква уже закончится)))
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forsp
Блин, спортс, я игру не смотрел и кто судья не знаю. Вы бы написали хоть имя какое-то, а не только «судья», «арбитр». Или вы тоже не смотрели?
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Quiet Dad
И жёлтой не было даже
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Александр Кулешов
Ничего не потерял
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UrNext
Неплохо
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jepp ebriloff
Как же #нашипарни против сборной медиалиги без него будут?😱
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Ростов-на-Дону
Ответ WelcomeBackPURE
Очень хочет в Европу
Это точно, засветился полржительно для запада.
0
-1
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alexsem69
там была провокация со стороны игрока Ирака
+6
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Фёдор Кузнецов
Ответ Денис Бояров
Мне кажется либо никого, либо по желтой. Серьезно, тут даже близко не красная
Согласен, такие моменты часто бывают
+5
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Денис Бояров
Ответ Фёдор Кузнецов
Удаление на самом деле бредовое, там либо никого либо об их удалять надо было
Мне кажется либо никого, либо по желтой. Серьезно, тут даже близко не красная
+19
-1
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WelcomeBackPURE
Очень хочет в Европу
0
-2
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Бухгалтер2021
красная глупая
+1
-1
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<~Inter~>
Целых 3 товарищеских матча пропустит
+3
-4
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Ростов-на-Дону
Кузяев хочет в Европу. Этот его гнусный поступок направлен на эту его хотелку. В Европе этот эпизод положительно оценят.
+1
-8
-7
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Фёдор Кузнецов
Удаление на самом деле бредовое, там либо никого либо об их удалять надо было
+28
0
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