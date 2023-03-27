Ничушкин – 1-я звезда матча с «Аризоной»: 15-я шайба в сезоне, победный гол в серии буллитов. У него 42 очка в 43 играх

реализовал большинство, забросил победную шайбу в серии буллитов в матче с «Аризоной» (4:3 Б) и был признан первой звездой.

Форвард « » продлил результативную серию (2+5) в чемпионате до 6 игр.

Всего в 43 матчах сезона на его счету россиянина 42 (15+27) очка.

В игре с «Аризоной» за 24:13 (5:19 – в большинстве, 1:40 – в меньшинстве) у Ничушкина 4 броска в створ ворот, 2 хита, 1 блок-шот, полезность – «0».