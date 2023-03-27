Ничушкин – 1-я звезда матча с «Аризоной»: 15-я шайба в сезоне, победный гол в серии буллитов. У него 42 очка в 43 играх

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин реализовал большинство, забросил победную шайбу в серии буллитов в матче с «Аризоной» (4:3 Б) и был признан первой звездой.

Форвард «Колорадо» продлил результативную серию (2+5) в чемпионате НХЛ до 6 игр.

Всего в 43 матчах сезона на его счету россиянина 42 (15+27) очка.

В игре с «Аризоной» за 24:13 (5:19 – в большинстве, 1:40 – в меньшинстве) у Ничушкина 4 броска в створ ворот, 2 хита, 1 блок-шот, полезность – «0».

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2 комментария

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dosatuy
Ответ Александр Бабуев
То, что Вэл из-за травмы отпустил Мака это понятно, но то, как он играет после травмы! Отрабатывает свой контракт!
Причём контракт то плёвый всего 6 лямов. Но где тот Ничушкин, который матчей 90 забить не мог, как подменили))
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Александр Бабуев
То, что Вэл из-за травмы отпустил Мака это понятно, но то, как он играет после травмы! Отрабатывает свой контракт!
+3
0
+3
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