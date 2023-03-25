Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Устюгов, Якимушкин, Червоткин, Семиков выступят в классическом масс-старте на 50 км

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26 марта на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени мужчины пробегут классический масс-старт на 50 км.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Мужчины

50 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Александр Большунов

2. Алексей Червоткин

3. Илья Семиков

4. Иван Якимушкин

5. Антон Тимашов

6. Евгений Белов

7. Сергей Ардашев

8. Сергей Устюгов

9. Дмитрий Жуль

10. Александр Ившин

11. Андрей Собакарев

12. Максим Зубцов

13. Егор Митрошин

14. Виктор Жуль

15. Илья Санников

16. Алексей Шемякин

17. Алексей Виценко

18. Ермил Вокуев

6 комментариев

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Грюденфельдер
Для Червоткина будет важный момент Всегда при участии Большунова на дистанционной гонке самыя большая разница между1м и 2м местом первое место приравнивается к абсолютном успеху а второе к чему то обыденной особенно для Червоткина. Скромно выскажу мнение для Устюгова по такой лыжне 50 км классикой сложовато будет даже в призы попасть.
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imaxim
Высокой скорости и хороших лыж Сергею Устюгову
+7
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+5
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Рав. Зильберман
Ответ Sutekh Hexen
Будет бойня. Я за Червоткина.
Да, за Червоткина
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Sutekh Hexen
Будет бойня. Я за Червоткина.
+2
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Дядя Степа
Тяжелая будет гонка - под 2:30 часа. Бедный Устюшик. Подопечные Бородавко привезут ему - 2 минуты.
0
-3
-3
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Галина Тришина
Болею за Устюгова! Удачи и успеха, Сергей!
+6
-1
+5
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