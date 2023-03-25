Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Устюгов, Якимушкин, Червоткин, Семиков выступят в классическом масс-старте на 50 км

26 марта на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени мужчины пробегут классический масс-старт на 50 км.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Мужчины

50 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1.

2.

3.

4.

5. Антон Тимашов

6. Евгений Белов

7. Сергей Ардашев

8.

9. Дмитрий Жуль

10. Александр Ившин

11. Андрей Собакарев

12. Максим Зубцов

13. Егор Митрошин

14. Виктор Жуль

15. Илья Санников

16. Алексей Шемякин

17. Алексей Виценко

18. Ермил Вокуев