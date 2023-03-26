Казахстан победил Данию 3:2, уступая 0:2 к 73-й минуте и забив победный гол на 89-й. Зайнутдинов реализовал пенальти в матче
Сборная Казахстана одержала волевую победу над Данией.
Во 2-м туре квалификации Евро-2024 датчане на выезде вели со счетом 2:0 до 73-й минуты после дубля форварда «Аталанты» Расмуса Хейлунда.
На 73-й хавбек ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов отыграл один мяч с пенальти. На 86-й Асхат Тагыберген из «Ордабасы» сравнял счет.
Победный гол на 89-й минуте забил нападающий «Астаны» Абат Аймбетов.
Казахстан прервал серию из четырех поражений подряд.
- Дата проведения
- 26 марта, 16.00, «Астана Арена»
- Голы:
- 0:1 – 21 Хейлунд, 0:2 – 35 Хейлунд, 1:2 – 73, пенальти Зайнутдинов, 2:2 – 86 Тагыберген, 3:2 – 89 Аймбетов.
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Казахстан –
Шацкий, Габышев (Скворцов, 34), Малый (Ерланов, 46), Марочкин, Алип, Вороговский, Бейсебеков (Дарабаев, 83), Тагыберген, Зайнутдинов (Исламхан, 79), Оразов, Самородов (Аймбетов, 78).
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Дания –
Шмейхель, Ба (Ларсен, 65), Кьер, Нельссон, Мэле (Кристенсен, 83), Нергор, Хейбьерг, Йенсен (Биллинг, 65), Дамсгор (Дарами, 65), Винд (Брэйтуэйт, 87), Хейлунд.
- Удаление:
- Аймбетов (90).
Таблицы квалификации Евро-2024
Это типа когда рубин с барсой на ноу камп сыграл в ничью это барса опустилась на уровень рубина те пердива или рпл ????
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сразу в одноклассники иди
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/kazakhnews/3031370.html?sl=1
ой, а что это? Датчане, почему не изучаете игроков соперника? Или думали, что можно легко обыграть на классе?)