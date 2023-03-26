Казахстан победил Данию 3:2, уступая 0:2 к 73-й минуте и забив победный гол на 89-й. Зайнутдинов реализовал пенальти в матче

Сборная Казахстана одержала волевую победу над Данией.

Во 2-м туре квалификации Евро-2024 датчане на выезде вели со счетом 2:0 до 73-й минуты после дубля форварда «Аталанты» .

На 73-й хавбек ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов отыграл один мяч с пенальти. На 86-й из «Ордабасы» сравнял счет.

Победный гол на 89-й минуте забил нападающий «Астаны» .

Казахстан прервал серию из четырех поражений подряд.

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Статистика квалификации Евро-2024