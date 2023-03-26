Казахстан победил Данию 3:2, уступая 0:2 к 73-й минуте и забив победный гол на 89-й. Зайнутдинов реализовал пенальти в матче

Теги ЦСКА Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Сборная Дании по футболу сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Астана квалификация Евро-2024 Асхат Тагыберген Абат Аймбетов Бахтиер Зайнутдинов Sports.ru - Казахстан Расмус Хейлунд Футбол

Сборная Казахстана одержала волевую победу над Данией.

Во 2-м туре квалификации Евро-2024 датчане на выезде вели со счетом 2:0 до 73-й минуты после дубля форварда «Аталанты» Расмуса Хейлунда.

На 73-й хавбек ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов отыграл один мяч с пенальти. На 86-й Асхат Тагыберген из «Ордабасы» сравнял счет.

Победный гол на 89-й минуте забил нападающий «Астаны» Абат Аймбетов.

Казахстан прервал серию из четырех поражений подряд.

Казахстан – Дания 3:2 (0:2, 3:0)
Дата проведения
26 марта, 16.00, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 21 Хейлунд, 0:2 – 35 Хейлунд, 1:2 – 73, пенальти Зайнутдинов, 2:2 – 86 Тагыберген, 3:2 – 89 Аймбетов.
КазахстанШацкий, Габышев (Скворцов, 34), Малый (Ерланов, 46), Марочкин, Алип, Вороговский, Бейсебеков (Дарабаев, 83), Тагыберген, Зайнутдинов (Исламхан, 79), Оразов, Самородов (Аймбетов, 78).
ДанияШмейхель, Ба (Ларсен, 65), Кьер, Нельссон, Мэле (Кристенсен, 83), Нергор, Хейбьерг, Йенсен (Биллинг, 65), Дамсгор (Дарами, 65), Винд (Брэйтуэйт, 87), Хейлунд.
Предупреждения:
Аймбетов (90), Хейлунд (90), Шацкий (90).
Удаление:
Аймбетов (90).

Таблицы квалификации Евро-2024

Статистика квалификации Евро-2024

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125 комментариев

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Адильхан Абдусаламов
Ответ Фан Рубина
Сборная Дании возвращается на свой реальный уровень. Сборная Казахстана - молодцы.
Какой такой уровень????
Это типа когда рубин с барсой на ноу камп сыграл в ничью это барса опустилась на уровень рубина те пердива или рпл ????
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Dos
Ответ Фут.Боль
Мальчика, который в Казахстане сегодня родился назовут Камбек.
А девочку Ремонтада)
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Бобынин
Ответ Павел74
шта? это апсет всех времён, как в своё время Даглас грохнул Тайсона
Даглас в том бою реально лучше был. И грохнул Тайсона по делу.
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Web_kz
https://www.youtube.com/watch?v=jEMra9x2Sok&t=1s
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Mirbolat Aldabergenov
Ответ Нурик Оспанов
в инстаграме на ztb и kff аккаунты
в ВК Goal kz
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Волосатый Гонсалес
Ответ Ярик01
Мужики, да ещё и против такого соперника
действующий бронзовый призер Европы между прочим))
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DariЯ
НакаZали датчан,конкретно.
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azikevich
до ифтара 0-2, после ифтара 3-2
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Волосатый Гонсалес
Ответ Sobachkin
Даже Казахи не хотят в Азии быть
менталитет такой)))
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Regular_mfckr
Только со стадиона, победа болельщиков, даже Кузьмичи во втором тайме гнали вперёд!!
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Волосатый Гонсалес
Ответ Денис Кирпичёв
А где можно голы посмотреть или лучшие моменты. Вообще нигде не нашёл. В твиттере искать только?
https://youtu.be/jEMra9x2Sok
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volens-docens
Классные комментарии, кайфую!!!
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Волосатый Гонсалес
Ответ Vaksinator
это потому что Алип набрался опыта в Зените, а Зайнутдинов в играх с Зенитом
Зайнутдинов в ЦСКА играет вроде
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Антон Ивонов
Ответ Денис Кирпичёв
А где можно голы посмотреть или лучшие моменты. Вообще нигде не нашёл. В твиттере искать только?
В твиттере искать только?
--
сразу в одноклассники иди
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Волосатый Гонсалес
ЭТО КАЗАХСТАН ДЕТКА ❤️🔥
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Антон Ивонов
сдецтва за "Ордабасы"
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Экспертное мнение
Ответ ЧакСевернаяКорея
Теперь датчане будут сопливить про искусственное поле,что казахи перед матчем,конины объеплись.Показателен настрой тренера,который гнал Казахстан только вперед,в отличии от Карпина.Великолепный второй гол,просто воткнул в девятину Шмейхелю.!
По мне скандинавские страны самые последние кто будет жаловаться на искусственное поле, у них там полно этого добра
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topeleven
Ответ Neodim
Если кто-то из казахов поставил ставку на победу, мои особые поздравления этим сеньорам)
Ставил $10, коэффициент 19.0. Risk : return отличный был.
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Иван Иванов
Ответ ЧакСевернаяКорея
Теперь датчане будут сопливить про искусственное поле,что казахи перед матчем,конины объеплись.Показателен настрой тренера,который гнал Казахстан только вперед,в отличии от Карпина.Великолепный второй гол,просто воткнул в девятину Шмейхелю.!
Ага, что из-за жертвоприношения барана перед матчем весь настрой пропал...
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Outis
Дальний удар просто бавовна!
+3
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Greenalem
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/secretagentkpl/2824170.html?sl=1

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/kazakhnews/3031370.html?sl=1

ой, а что это? Датчане, почему не изучаете игроков соперника? Или думали, что можно легко обыграть на классе?)
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Оргрим
Ответ Бухгалтер2021
хейлунд топ..холланд никто
Причем тут Холланд?
0
-1
-1
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zip13
Красавцы. Думал после первого тайма разгром будет, а вон оно как получилось
+4
0
+4
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Greenalem
Ответ Yaroslove
У него это кстати первый гол за сборную, в 44-ом матче за нее ))
И это наверное 200-й удар издали в карьере Тагыбергена. Датчане плохо подготовились в плане изучения игроков соперника, учитывая, что не ждали удара от него и дали много времени и пространства.
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гилберт
Хейланд такой наивный, думал сделал дубль и победа.
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