Роналду получил желтую за симуляцию в матче Португалии с Люксембургом

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу судьи сборная Люксембурга по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Раду Петреску Футбол

Криштиану Роналду в матче с Люксембургом получил желтую карточку за симуляцию.

На 57-й минуте игры в квалификации Евро-2024 38-летний форвард сборной Португалии упал на углу штрафной площади соперника, пробросив мяч мимо защитника Максима Шано.

Главный судья Раду Петреску принял решение вынести нападающему предупреждение.

Ранее Роналду забил Люксембургу два гола – на 9-й и 31-й минутах.

Роналду сделал дубль в двух матчах Португалии подряд – с Лихтенштейном и Люксембургом

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41 комментарий

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Айлин 1990
Он бы точно побил рекорд по симуляциям. Если конечно уже не побил.
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нелюбитель футбола
Ответ Muhammad Juraev
Вуахахахахаах Где же его верные псы Декард,Эрнандес и Артём?) Ждём список его рекордов по симуляциям, а то Декарды всякие и Артёмы везде пишут про его голы в ворота Люксембургов)
Пересматривают его единственный гол с пеналя в первом матче ЧМ и пишут про это книгу... А-ха-ха-ха...
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нелюбитель футбола
О.. Так было и на ЧМ... ФИФА подтвердило...
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Айлин 1990
Ответ Goofts
Да уж, свидетели Криштианоегова будут все отрицать
Главное все знают на каких сборных он сделал себе карьеру.
Так что мнение меньшинство нам не интересно.
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Goofts
Ответ Айлин 1990
https://www.sports.ru/football/blogs/3125997.html?sl=1 Если кому интересно, вот как себе набил статистику рюналду.
Да уж, свидетели Криштианоегова будут все отрицать
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Игорь Климов
Опять этот Кринж7 взялся за свои излюбленные приёмы, ха-ха)
+4
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Goofts
Ответ Metalloid
Ахахахаха, всё-таки радует, что в нашем нестабильном мире есть неизменные вещи.
Я думал с возрастом станет более честным...
+2
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TiNO
Пирс Морган наверное в истерических припадках бьется
+2
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Антон Фалафель
Хотел зашакалить очередную пенку
+7
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Muhammad Juraev
Ответ London.is.blue
7 лет назад дали бы точку + гол из офсайда бонусом.
Не говори ничего про старого симулянта, а то его псы опять с болью вспомнят про чемпиона мира, Месси)
+4
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Vanya Bacekin
Просто арбитру видимо с собой очки нужно надевать на матчи, те люди которые действительно смотрели матч знают что там явная судейская ошибка. Это очень хорошо видно на повторе.
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-3
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Muhammad Juraev
Вуахахахахаах
Где же его верные псы Декард,Эрнандес и Артём?)
Ждём список его рекордов по симуляциям, а то Декарды всякие и Артёмы везде пишут про его голы в ворота Люксембургов)
+7
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ХавиГави_Паратрупер
Какой неаппетитный Петреску🤬
+1
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Человек1991
у Роналду более 1000 симуляций в карьере , и более 100 мерзких специальных и исподтишка ударов , должно было быть 150 красных в карьере , но у него всего 5 .
+8
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Красная стрела
Он и в 50 лет будет симулировать.
+2
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Иван Петров
Как говорил Тор из Мстителей "Все еще достоин"
+5
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Sevuska
Этот цыганский судья ! Какой же он не красивый 😊
0
-1
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Айлин 1990
https://www.sports.ru/football/blogs/3125997.html?sl=1

Если кому интересно, вот как себе набил статистику рюналду.
+2
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Robert Fitzooth
Ответ Moscwow
Оскар за величайшую симуляцию навсегда у Бускетса
у Буси есть конкуренты, Марсело с Рамосом.
+3
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Nightblackwolf
Ахахахха, ничего нового!!!
+1
0
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CostaDorofeev
Ну как так можно!
0
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GuruFutbola
Кринж не меняется, и в 50 лет с характером восьмиклассницы будет
+21
-9
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Timeofinjoy
Не желтую, а Золотую, афтор!
+14
-1
+13
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Metalloid
Ахахахаха, всё-таки радует, что в нашем нестабильном мире есть неизменные вещи.
+46
-5
+41
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Camp_Nou
А вы что думали?Такого серьезного соперника не обыграть одним футбольным мастерством, тут все средства хороши для победы.
+30
-3
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