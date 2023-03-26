Роналду получил желтую за симуляцию в матче Португалии с Люксембургом
Криштиану Роналду в матче с Люксембургом получил желтую карточку за симуляцию.
На 57-й минуте игры в квалификации Евро-2024 38-летний форвард сборной Португалии упал на углу штрафной площади соперника, пробросив мяч мимо защитника Максима Шано.
Главный судья Раду Петреску принял решение вынести нападающему предупреждение.
Ранее Роналду забил Люксембургу два гола – на 9-й и 31-й минутах.
Роналду сделал дубль в двух матчах Португалии подряд – с Лихтенштейном и Люксембургом
Так что мнение меньшинство нам не интересно.
Где же его верные псы Декард,Эрнандес и Артём?)
Ждём список его рекордов по симуляциям, а то Декарды всякие и Артёмы везде пишут про его голы в ворота Люксембургов)
Если кому интересно, вот как себе набил статистику рюналду.