Роналду получил желтую за симуляцию в матче Португалии с Люксембургом

в матче с получил желтую карточку за симуляцию.

На 57-й минуте игры в квалификации Евро-2024 38-летний форвард сборной упал на углу штрафной площади соперника, пробросив мяч мимо защитника Максима Шано.

Главный судья принял решение вынести нападающему предупреждение.

Ранее Роналду забил Люксембургу два гола – на 9-й и 31-й минутах.

Роналду сделал дубль в двух матчах Португалии подряд – с Лихтенштейном и Люксембургом