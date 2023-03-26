Катарский шейх и Рэтклифф предложили около 5 млрд фунтов за «МЮ», финский бизнесмен – меньше 4 млрд. Глейзеры хотят 6 млрд, продажа клуба может сорваться

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Джим Рэтклифф Футбол

Продажа «Манчестер Юнайтед» может сорваться из-за требований владельцев клуба Глейзеров.

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и владелец нефтяной компании INEOS англичанин Джим Рэтклифф предложили за клуб АПЛ около 5 миллиардов фунтов, финский бизнесмен и бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус – меньше 4 млрд.

Глейзеры по-прежнему хотят 6 млрд – эта сумма более чем в 10 раз превышает доходы «Юнайтед», 583 миллиона фунтов, в сезоне-2021/22. В связи с такими запросами растут опасения, что продажи клуба не будет.

К закрытию торгов в пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже цена акций «МЮ» оценивалась в 3,22 миллиарда фунтов.

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38 комментариев

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Валерий Петров
Ответ Фрэнк Канистра
Мне кажется, запуская такие новости в СМИ от Глейзеров идет обычный торг, они пытаются по максимуму развести шейха. В итоге продадут, конечно, ИМХО.
Как в анекдоте - впарить арабам песок
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Чёрный тюльпан
Ответ Я-не-Я
Да не сорвётся, скорее всего. Во-первых, отмена сделки ударит по цене акций, они и так дешевеют в последнее время на известиях о жадности Глейзеров и затягивании времени покупателями. Во-вторых, если сейчас клуб не продадут за 5, потом за него трудно будет взять и 3, никто не захочет иметь дело с неадекватными продаванами. Лучший вариант для Глейзеров сейчас отдать за сколько предлагают. Ну а если не отдадут- тогда это плохие новости. Клуб будет дешеветь и стагнировать.
Вы плохо понимаете, кто и что влияет на цену акций. Сегодня они падают, а завтра снова могут пойти вверх. Да и падать цена может далеко не по тому, что Глейзеры отказываются продавать клуб, а банально по тому, что с момента объявления о продажи клуба где-то ближе к концу ноября и до конца года они уверенно росли, но до последующего стабильного роста необходимы такие же серьёзные предпосылки. Если медиапузырь начинает сдуваться, то и рынок реагирует на это, от чего акции начинают падать в цене. Глейзеры зажгли фитиль, акции поползли вверх, они скинули акций на 120+ млн., когда была хорошая цена, на это и был расчёт. Ну падают они сейчас, им от этого ни холодно, ни жарко. Продадут сейчас миноритарные доли тому же Elliot и др. участникам, срубят с этого прилично бабла, через пару лет опять зальют в уши, что продают клуб (может за это время ещё будет неплохой прецедент а-ля Челси, из-за чего можно будет требовать ещё больше денег за клуб), цена акций опять подскочит, они снова сольют акции с хорошей выгодой. Глейзеры, конечно, уроды редкостные, но деньги делают грамотно.
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Dm Kznts
Ответ Любезный Коссутий
что помешает? протесты болельщиков? плевали они на них
не протесты.
есть новые законы которые теперь запрещают долги на клубы вешать.
но к сожалению ретроактивно на старые долги этот новый закон не распространяется.
Поэтому тот же Рэтклиф если возьмёт деньги в долг для покупки МЮ, не сможет их на клуб повесить а только на свою компанию или на себя
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Analjinn
Я просто хочу забыть Глейзеров как кошмарный сон.
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Марат Кагин
Ответ НРИ
6 млрд налом
в 100 долларовых купюрах и вертолет на крышу Олд Траффорд
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Aibek Zhaparov
Ответ red hikkikomori
Sportico говорят что катарцы дают 6 млрд фунтов, это их последнее предложение
🙏🙏🙏 Надеюсь, предложение будет принято. Верю, что у Глейзеров есть хоть какая-то человеческая совесть.
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45_percent
Ответ Элхан Дюшеев
У Nokia смартфоны конечно провалились, но остальные направления в бизнесе цветут и пахнут)
Как таковой Nokia теперь практически не существует. Есть торговая марка, под которой выпускается продукция, но совершенно другими владельцами бизнеса. Сама же компания после краха середины нулевых так оправиться и не смогла.
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Мира Сибирская
Ответ Антон Чугунов
Продажа клуба может сорваться. А может и нет. Китайские бизнесмены, ваше слово
Скорее за индийскими бизнесменами.
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НРИ
6 млрд налом
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Я-не-Я
Ответ Любезный Коссутий
че за бред. МЮ годами в тройке самых дорогих футбольных активов, и, однозначно, самый дорогой английский клуб
На клубе долг 600 млн фунтов. Плюс устаревшая инфраструктура: нужен новый стадион, новый тренировочный лагерь и база для женской команды - это под 2 млрд инвестиций. То есть 5 млрд Глейзерам, 2 на реконструкции и долг 600 млн. Каким бы не был дорогим бренд, клуб требует серьёзных вложений. А рекламные доходы в последний год падают, а не растут. Это все учитывается при покупке. Потенциальным владельцам открыли клубный баланс, и если они не дают больше 5 млрд, то, вероятно видят там что-то, что делает большую цену клуба рискованно для инвестора.
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red hikkikomori
Ответ Любезный Коссутий
что помешает? протесты болельщиков? плевали они на них
закон, уже закрыли эту лазейку
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Я-не-Я
Да не сорвётся, скорее всего. Во-первых, отмена сделки ударит по цене акций, они и так дешевеют в последнее время на известиях о жадности Глейзеров и затягивании времени покупателями. Во-вторых, если сейчас клуб не продадут за 5, потом за него трудно будет взять и 3, никто не захочет иметь дело с неадекватными продаванами. Лучший вариант для Глейзеров сейчас отдать за сколько предлагают. Ну а если не отдадут- тогда это плохие новости. Клуб будет дешеветь и стагнировать.
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avcgloronalduMU
если шейхи не курят, то никто уже, только они могут потянуть жадность владельцев, которая ничем не подкреплена, 5 млрд потолок, там и 4 много
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LifeStream
Ответ Элхан Дюшеев
У Nokia смартфоны конечно провалились, но остальные направления в бизнесе цветут и пахнут)
S60 у Нокии вроде во все топы попадали. Такой себе провал
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vzi
Надо объединить две заявки в одну - например Рэдклиффа и финна, - тогда хватит. ;)
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Mr@k
жадные амер. глисты какие, купили ведь за 1 млрд где то
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Элхан Дюшеев
Ответ Wayne Gretzky 99
Фигасе в Нокиа топ менеджеры!
У Nokia смартфоны конечно провалились, но остальные направления в бизнесе цветут и пахнут)
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Любезный Коссутий
Ответ Dm Kznts
уже ничего не смогут повесить на клуб даже если не продадут. но в этом случае они просто откажутся реконструировать. Скажут что нет денег.
что помешает? протесты болельщиков? плевали они на них
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Любезный Коссутий
Ответ Леонид Ботвинник
До Тен Хага за счастье и за три бы продали. А сейчас такая корова и самим нужна ?
че за бред. МЮ годами в тройке самых дорогих футбольных активов, и, однозначно, самый дорогой английский клуб
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Фрэнк Канистра
Мне кажется, запуская такие новости в СМИ от Глейзеров идет обычный торг, они пытаются по максимуму развести шейха. В итоге продадут, конечно, ИМХО.
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Dm Kznts
Ответ Любезный Коссутий
этим мухоморам, рано или поздно, придется реконструировать стадион и базу. уже сейчас понятно, что они сделают - возьмут новый кредит, и вновь повесят его на клуб. и это самый плохой вариант, ибо МЮ 2 кредита вряд ли вытянет.
уже ничего не смогут повесить на клуб даже если не продадут.
но в этом случае они просто откажутся реконструировать.
Скажут что нет денег.
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HoratioH
Ответ Iuasamotu
Миллиардом больше, миллиардом меньше. Дали бы уже столько сколько Глейзеры хотят
А с хрена ли нужно платить сколько эти жадные пираньи хотят?
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Леонид Ботвинник
До Тен Хага за счастье и за три бы продали. А сейчас такая корова и самим нужна ?
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red hikkikomori
Sportico говорят что катарцы дают 6 млрд фунтов, это их последнее предложение
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Wayne Gretzky 99
Фигасе в Нокиа топ менеджеры!
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