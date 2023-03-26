Катарский шейх и Рэтклифф предложили около 5 млрд фунтов за «МЮ», финский бизнесмен – меньше 4 млрд. Глейзеры хотят 6 млрд, продажа клуба может сорваться
Продажа «Манчестер Юнайтед» может сорваться из-за требований владельцев клуба Глейзеров.
Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и владелец нефтяной компании INEOS англичанин Джим Рэтклифф предложили за клуб АПЛ около 5 миллиардов фунтов, финский бизнесмен и бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус – меньше 4 млрд.
Глейзеры по-прежнему хотят 6 млрд – эта сумма более чем в 10 раз превышает доходы «Юнайтед», 583 миллиона фунтов, в сезоне-2021/22. В связи с такими запросами растут опасения, что продажи клуба не будет.
К закрытию торгов в пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже цена акций «МЮ» оценивалась в 3,22 миллиарда фунтов.
есть новые законы которые теперь запрещают долги на клубы вешать.
но к сожалению ретроактивно на старые долги этот новый закон не распространяется.
Поэтому тот же Рэтклиф если возьмёт деньги в долг для покупки МЮ, не сможет их на клуб повесить а только на свою компанию или на себя
но в этом случае они просто откажутся реконструировать.
Скажут что нет денег.