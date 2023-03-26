Катарский шейх и Рэтклифф предложили около 5 млрд фунтов за «МЮ», финский бизнесмен – меньше 4 млрд. Глейзеры хотят 6 млрд, продажа клуба может сорваться

Продажа « » может сорваться из-за требований владельцев клуба Глейзеров.

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и владелец нефтяной компании INEOS англичанин Джим Рэтклифф предложили за клуб около 5 миллиардов фунтов, финский бизнесмен и бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус – меньше 4 млрд.

по-прежнему хотят 6 млрд – эта сумма более чем в 10 раз превышает доходы «Юнайтед», 583 миллиона фунтов, в сезоне-2021/22. В связи с такими запросами растут опасения, что продажи клуба не будет.

К закрытию торгов в пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже цена акций «МЮ» оценивалась в 3,22 миллиарда фунтов.