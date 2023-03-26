НБА. «Даллас» в гостях сыграет с «Шарлотт», «Лейкерс» примут «Чикаго» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей.

«Даллас» Дончича и Ирвинга в гостевой встрече с «Шарлотт» попытается прервать серию из трех поражений подряд. «Лейкерс», которые продолжают борьбу за выход в плей-офф, примут на своем паркете «Чикаго».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Даллас
Дата проведения
26 марта, 20.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Чикаго
Дата проведения
26 марта, 22.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Бостон – Сан-Антонио
Дата проведения
27 марта, 01.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Кливленд – Хьюстон
Дата проведения
27 марта, 01.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Орландо – Бруклин
Дата проведения
27 марта, 01.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Торонто – Вашингтон
Дата проведения
27 марта, 01.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Атланта – Мемфис
Дата проведения
27 марта, 01.00, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Портленд – Оклахома-Сити
Дата проведения
27 марта, 02.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Миннесота
Дата проведения
27 марта, 03.30, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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4 комментария

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Покормипитон
Хорошая очередность игр: Шарлотт-Даллас, Лейкерс-Чикаго и на десерт Голден Стэйт-Миннесота.
Можно будет посмотреть в онлайне друг за другом.
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Nurtas Valikhan
У Леброна статус на игру "возможно". Неужели дождались возвращения
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Nightblackwolf
Почему в названии Какие-то лал даллас или лал - чикаго. Хотя есть гсв-миннесота, битва за 6-7 место. Автор дилетант походу.
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TurboMen
Для Дэвиса ранняя игра не будет б2б считаться? А то может устал там?
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