НБА. «Даллас» в гостях сыграет с «Шарлотт», «Лейкерс» примут «Чикаго» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей.
«Даллас» Дончича и Ирвинга в гостевой встрече с «Шарлотт» попытается прервать серию из трех поражений подряд. «Лейкерс», которые продолжают борьбу за выход в плей-офф, примут на своем паркете «Чикаго».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 марта, 20.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 26 марта, 22.30, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 27 марта, 01.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 27 марта, 01.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 27 марта, 01.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 27 марта, 01.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 27 марта, 01.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 27 марта, 02.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 27 марта, 03.30, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Можно будет посмотреть в онлайне друг за другом.