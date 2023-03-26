Федотову непонятна встреча «Спартака» и Дюкова: «Одна команда решает вопросы. А где остальные?»

Теги Спартак ЦСКА РФС судьи Александр Дюков Владимир Федотов Футбол

Владимир Федотов не понимает, почему глава РФС встретился только со «Спартаком».

Напомним, о встрече Дюкова и членов совета директоров «Спартака» стало известно 25 марта. Одна из тем встречи – работа судей на матчах Мир РПЛ.

«Спартак провел встречу с Дюковым, а до этого встречался с судейским корпусом? Такая встреча нам интересна только если все вместе. Для меня немного непонятны такие встречи клубов по одному.

У всех есть вопросы. Одна команда их решает. А где остальные? Играет же не одна команда», – сказал главный тренер ЦСКА.

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44 комментария

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Филипп Юзбашев
Ответ Алекс Я
Просто другие клубы не пускают сопли после каждого матча
Зато они хнычет что со Спартаком встречаются, а а ними нет)
Настолько всем безразличны все остальные)
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Дмитрий Дмитриев
Федот нытик!😄
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
По встрече с Дюковым нет вопросов,встреча открытая,темы понятны. Почему сделали закрытой встречу с Каманцевым и судьями и стали говорить о ней только после инсайдерской информации? Если инициатором встречи с Дюковым был Спартак и там они хотели обсудить создание женской команды,то почему Зарема говорит,что это надо "футбольным небожителям"?
А ка кдолжно быть?Что бы по ТВ показывали?Судьям это нужно?))Я был бы не против глянуть
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Архитектор Мендисабаль
Сепаратные переговоры всегда ведутся кулуарно. Есть что скрывать от общественности, значит...
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FUFAYKIN
Ну тут все очевидно, о чем с терпилами тереть
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Андрей Лоел
Кто такой Федотов?
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Алекс Я
Ответ Арсений Хлебосыров
Такое впечатление, что никто кроме Спартака даже не пытался что-то подобное организовать
Просто другие клубы не пускают сопли после каждого матча
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Артур Багдасарян
Ответ Франческо Тотти
На встрече, если инсайдеры не врут, обсуждалось развитие женского ФК Спартак. Чего там делать другим? Понятное дело, что Лига должна на официальном сайте составить план, где должны быть указаны даты встреч с представителем каждого клуба. Чтоб никаких секретов.
Ну бред же, нет)? Какой блин официальный план встреч с каждым клубом) У них же есть такие официальные встречи перед началом каждого сезона, судьи рассказывают какие новые правила появились, что как рекомендовано трактовать.

Единственная причина, по которой посреди сезона именно Спартак встретился с судьями дополнительно и почему это вообще так обсуждается – это популярность Спартака, резонанс от ошибок в их матчах. Никто не будет особо обсуждать, как встретились с судьями в других клубах. И "секрета" то ведь как раз никакого нет, они же не тайно встречаются, дают комментарии как всё прошло, ну разве что прямую трансляцию не запустили со встречи. Думаю, кстати, в будущем будут трансляции таких встреч, это интересно посмотреть.
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Why always me?!
Федотову стоит претензии к руководству ЦСКА предъявлять, а не Спартаку.
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Дмитрий9779
По встрече с Дюковым нет вопросов,встреча открытая,темы понятны.
Почему сделали закрытой встречу с Каманцевым и судьями и стали говорить о ней только после инсайдерской информации?
Если инициатором встречи с Дюковым был Спартак и там они хотели обсудить создание женской команды,то почему Зарема говорит,что это надо "футбольным небожителям"?
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ТрактоПоктер
Ответ Вадим Григорьев
Тоесть судья должен был ошибаться в вашу сторону пока бы вы не выиграли? И хватает же ещё наглости...
Не надо перевирать мои слова!
Читай внимательнее!
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Docentr9
Это он выдал то того как влетели блогерам или после?))
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Вадим Григорьев
Ответ ТрактоПоктер
Вот ты вроде правильно говоришь про гешефты.... Но почему же тогда тарасовские орали во весь голос (даже громче болельщиков Динамо) после кубкового матча ? Зенит тоже никакой выгоды от этой ошибки не получил и из кубка заслуженно вылетел ....
Тоесть судья должен был ошибаться в вашу сторону пока бы вы не выиграли? И хватает же ещё наглости...
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Вадим Григорьев
Ответ Evil_Alastar
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"Культурная столица" подтянулась
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СИ
Да, если в футболе все провалено то может быть женский прикроет отрицательную работу руководства рфс и РПЛ?
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Пользователь заблокирован
Это уже не первое,,чаепитие,, у них
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Вадим Григорьев
Ответ Spartakus1984
Если Спартак бестрофейник то зенит кто?))
Так он про зенит и написал. Умнеет может.
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Вадим Григорьев
Ответ Otto Kretschmer
Позорный бестрофейник всегда занимался кабинетной работой.
Причем здесь зенит?
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-11
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Пользователь Huawei
Ответ Евгений Волков
Со следующего тура начнутся убийства соперников Спартака. По понятиям порешали вопрос. Позорище.
А пока Спартак убивали, что-то был молчёк.
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Spartakus1984
Ответ Otto Kretschmer
Позорный бестрофейник всегда занимался кабинетной работой.
Если Спартак бестрофейник то зенит кто?))
+12
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Otto Kretschmer
Позорный бестрофейник всегда занимался кабинетной работой.
+19
-19
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Evil_Alastar
Ответ Spartakus1984
Все работает.Зенит ан 1 месте.
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Евгений Волков
Со следующего тура начнутся убийства соперников Спартака. По понятиям порешали вопрос. Позорище.
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ТрактоПоктер
Ответ КБ Сергей
Вы видите только то, что хотите видеть. А счёт на табло в этом матче ты видел? Да, судья не показал вторую ЖК Литвинову и не назначил опасный штрафной в сторону Спартака, за несколько минут до конца матча. Это сильно повлияло на результат? А ведь мог бы, будь он купленным, просто не засчитывать первый гол Оренбурга. Ты же не видел, как в момент паса, Зиньковский получил удар по ноге? И судья не увидел. А мог бы. С этого гола всё и началось. Питерские громко орут про матчи с Локо и Оренбургом, в которых судьи косячили в пользу Спартака. Но при этом, никто из них не вспоминает, что Локо из Кубка не вылетел, а Оренбург победил. Так какой гешефт Спартаку от этой псевдосудейской помощи? Вот Урал, вместо двух поражений, получил от судей, в матчах со Спартаком, две ничьи. Неплохая прибавка к пенсии. А что получил Спартак?)))
Вот ты вроде правильно говоришь про гешефты....
Но почему же тогда тарасовские орали во весь голос (даже громче болельщиков Динамо) после кубкового матча ?
Зенит тоже никакой выгоды от этой ошибки не получил и из кубка заслуженно вылетел ....
+3
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КБ Сергей
Ответ Дмитрий
Ой, фсё))
Молодец. Вовремя слиться - тоже уметь надо.))
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