Федотову непонятна встреча «Спартака» и Дюкова: «Одна команда решает вопросы. А где остальные?»
Владимир Федотов не понимает, почему глава РФС встретился только со «Спартаком».
Напомним, о встрече Дюкова и членов совета директоров «Спартака» стало известно 25 марта. Одна из тем встречи – работа судей на матчах Мир РПЛ.
«Спартак провел встречу с Дюковым, а до этого встречался с судейским корпусом? Такая встреча нам интересна только если все вместе. Для меня немного непонятны такие встречи клубов по одному.
У всех есть вопросы. Одна команда их решает. А где остальные? Играет же не одна команда», – сказал главный тренер ЦСКА.
Настолько всем безразличны все остальные)
Единственная причина, по которой посреди сезона именно Спартак встретился с судьями дополнительно и почему это вообще так обсуждается – это популярность Спартака, резонанс от ошибок в их матчах. Никто не будет особо обсуждать, как встретились с судьями в других клубах. И "секрета" то ведь как раз никакого нет, они же не тайно встречаются, дают комментарии как всё прошло, ну разве что прямую трансляцию не запустили со встречи. Думаю, кстати, в будущем будут трансляции таких встреч, это интересно посмотреть.
Почему сделали закрытой встречу с Каманцевым и судьями и стали говорить о ней только после инсайдерской информации?
Если инициатором встречи с Дюковым был Спартак и там они хотели обсудить создание женской команды,то почему Зарема говорит,что это надо "футбольным небожителям"?
Читай внимательнее!
Но почему же тогда тарасовские орали во весь голос (даже громче болельщиков Динамо) после кубкового матча ?
Зенит тоже никакой выгоды от этой ошибки не получил и из кубка заслуженно вылетел ....