Федотову непонятна встреча «Спартака» и Дюкова: «Одна команда решает вопросы. А где остальные?»

не понимает, почему глава встретился только со «Спартаком».

Напомним, о встрече Дюкова и членов совета директоров « » стало известно 25 марта. Одна из тем встречи – работа судей на матчах Мир РПЛ.

«Спартак провел встречу с , а до этого встречался с судейским корпусом? Такая встреча нам интересна только если все вместе. Для меня немного непонятны такие встречи клубов по одному.

У всех есть вопросы. Одна команда их решает. А где остальные? Играет же не одна команда», – сказал главный тренер .