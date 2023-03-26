Министр спорта РФ о словах Карпина про сборную: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Матч ТВ Футбол

Министр спорта критически отреагировал на слова Валерия Карпина о работе в сборной России.

Ранее Карпин на вопрос о возможной отставке в случае поражения от Ирака сказал: «Я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»

«Главный тренер сборной России по футболу – это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное – является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения.

Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков. Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг. Выражение безразличия в спорте – дорога в никуда.

Поэтому надо четко определиться: ты с нами – командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», – сказал Олег Матыцин во время рабочей поездки в Китайскую Народную Республику.

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107 комментариев

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Spartak ist besser
Ответ Arti22
Прощай, Валера
Давно пора с ним проститься. Тошнит от игры абсолютно всех его команд.
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dimkaa1
Ответ Бартоломью
Если нет мотивации зачем быть во главе сборной??? Пропала цель, так сразу после бана нашего футбола напиши заявление об уходе с поста главного. А так, действительно, получается двуличие, зарплату с карточки снимаю и в то же время в связи с отсутсвием мотивации готов безболезненно принять свою отставку...
А у игроков полно мотивации играть против таких сборных в абсолютно ничего не значущем матче в середине клубного сезона?
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Fc Sm
Нормальный тренер подбирает игроков под свою философию игры. А Валера набирает тех, кто в последнее время себя проявляет хорошо. Поэтому сегодня играю одни, завтра другие, потом третьи. Команда постоянно новая, так команду не построить. Сборной нужен нормальный тренер, и без совместимостей.
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Кондаша42
нельзя быть независимым
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Vlad Zakirov
Ма ти цин министр спорта, шой гу обороны недаром си прилетел в москву с инспекцией
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Spartak ist besser
Какой настрой у тренера, такая и игра у сборной. Всем всё пофигу.
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rusichi
Нельзя быть тренером сборной страны и независимым.
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Melnikov1968
"Главный тренер сборной России по футболу – это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное – является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения." (с). Матыцин, ты что, белены об’елся? Какое ещё лицо страны? Лично я себя не собираюсь отождествлять с такими бездарями, которые играют в сборной.
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Вячеслав Пустохин
Матыцын, в ты с кем? Уже год говоришь всем, что весь мир приползёт к нам и будет умолять нас вернуться на международку. И что в итоге? Мир о нас даже не вспоминает, играем никому не нужные товарняки непонятно с кем.
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Dimonster!
Матицын, говори пожалуйста только за себя, за Россию - на надо. Человек-чиновник.
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Антон Ивонов
Ответ Bernie
« током» , только если пальцем в розетку….
это же зумеры
они думать не приучены, у них в мозговом маргарине вышки G5 при рождении вживляют Т9 Russian Down Edition
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Брулин
Как же от этого политбюро тошнит.
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Григорий Звонов
Ответ алексей любовь
Какой ты грозный) они обязательно учтут твоё мнение и станут хорошими)))
Какой ты забавный. Я обязательно учту твое мнение и стану менее грозным.
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Arti22
Прощай, Валера
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NickN
Дорога в никуда это фан ID. Дорога в никуда это бесполезные игры, которые проводят просто "потому что". Дорога в никуда это участие в бесполезных турнирах во время отпуска при сорокоградусной жаре. А безразличие Карипина и команды - это не дороги, это тропинки, которые появились под воздействием политики Минспорта.
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Kit244098
Понеслось. Конечно Валера недостаточно патриотичен. Взасос власть не целует. А ты его выгони, Матыцин. И поставь на его место Гогниева. Тот всем патриотам патриот))
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Manowar66
Ответ LeChat Ostrowski
политическим деятелям бы лучше постараться найти решения, чтобы игроки тоже горели желанием играть, а при нынешней ситуации отстранений всего и вся, товарняков на уровне ирана/монголии/список продолжить, мне, как спортсмену, было бы сложно найти мотивацию, когда "вчера" мы играли против лучших на лучших стадионах. только повёрнутый, на уровне религиозного фанатика, сможет сейчас, закрыв на всё глаза, "рвать" на себе майку (пусть даже майку сборной) "a la" Александр Матросов.. и да - у профессионалов, которые работают за миллионы, тоже бывают проблемы с мотивацией.
ну играли против лучших, это конечно очень сильно натянуто, но по крайней мере имели такую теоретическую возможность
а сейчас молодняк наверняка не против и с Ираном играть, вот и надо вызывать только желающих
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sebastian1410
Ответ Garikus89
Так зачем сборной тренер, если она проводит полностью бессмысленные игры? Никакой ответственности за результата тоже нет, пускай на общественных началах какой-нибудь тренер из московской СДЮШОР работает. У него хоть мотивация будет)
Сама сборная бессмысленна на данный момент. Все эти матчи бессмысленные. Лучшее это просто ее расформировать до возвращения на международную арену и направить все средства от экономии зарплат тренерского штаба, перелетов, сборов на развитие молодежного, юношеского футбола.
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владимир семенов
Далеко ли до Таллина
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Manowar66
игроки травмы имитируют,а виноват Карпин:)
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BenderRodri
Ответ Григорий Звонов
Чинуши лучше бы за своим базаром последили.Давно уже как гопота подъездная разговаривают.
Есть у кого учиться
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Ola BP
Уважаемый(нет) Олег Матыцин - иди ты на ###
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СИ
Матыцин на проблему футбола надо смотреть глубже:
Я лично считаю что виноват что творится в нашем футболе бывший генсек рфс а ныне работник РПЛ Алаев.
Как оказался во главе сборной Карпин когда наша сборная была на подъёме и легко попала бы на ЧМ22.? Почему уволили Черчесова? Почему отстранили Дзюбу лучшего игрока Рпл лучшего бомбардира сборной в самые ответственные игры?
Алаев с пляжного играл в 2005г
Карпин играл в 2005 в пляжный
И непонятно как попал в штаб сборной Писарев - из пляжного тренер
Я считаю увольнять надо вместе с Карпиным и Алаева и Митрофанова и Рогачева - пора почистить наш футбол.
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Montenegro Serbian
Ответ инок
У меня одного такое ощущение, что Карпин специально все делает для того чтобы его убрали из сборной...
Да, не. Думаю что здесь всё гораздо проще.
Валера ведь реально давно имеет репутацию, этакого лихого прямолинейного правдоруба (ну не прям в любой ситуации, но в большинстве). Эта его суть ведь давно известна и в таком возрасте люди не меняются.
Просто кто-то пытается скрыть свои истинные мысли, а кто-то.....Карпин.
Очевидно что ни у него, ни у ребят в сборной нет мотивации играть ничего не значащие игры с Киргизией, Узбекистаном и Ираком.
Ну то есть ему реально пофиг сейчас.
То есть он специально он ничего не делает чтобы его уволили, а просто честно говорит то, что чувствует.
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LaffyTaffy
Боюсь, что на Карпина повесят всех собак и еще иноагентом признают
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