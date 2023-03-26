Министр спорта РФ о словах Карпина про сборную: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда»
Министр спорта критически отреагировал на слова Валерия Карпина о работе в сборной России.
Ранее Карпин на вопрос о возможной отставке в случае поражения от Ирака сказал: «Я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»
«Главный тренер сборной России по футболу – это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное – является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения.
Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков. Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг. Выражение безразличия в спорте – дорога в никуда.
Поэтому надо четко определиться: ты с нами – командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», – сказал Олег Матыцин во время рабочей поездки в Китайскую Народную Республику.
они думать не приучены, у них в мозговом маргарине вышки G5 при рождении вживляют Т9 Russian Down Edition
а сейчас молодняк наверняка не против и с Ираном играть, вот и надо вызывать только желающих
Я лично считаю что виноват что творится в нашем футболе бывший генсек рфс а ныне работник РПЛ Алаев.
Как оказался во главе сборной Карпин когда наша сборная была на подъёме и легко попала бы на ЧМ22.? Почему уволили Черчесова? Почему отстранили Дзюбу лучшего игрока Рпл лучшего бомбардира сборной в самые ответственные игры?
Алаев с пляжного играл в 2005г
Карпин играл в 2005 в пляжный
И непонятно как попал в штаб сборной Писарев - из пляжного тренер
Я считаю увольнять надо вместе с Карпиным и Алаева и Митрофанова и Рогачева - пора почистить наш футбол.
Валера ведь реально давно имеет репутацию, этакого лихого прямолинейного правдоруба (ну не прям в любой ситуации, но в большинстве). Эта его суть ведь давно известна и в таком возрасте люди не меняются.
Просто кто-то пытается скрыть свои истинные мысли, а кто-то.....Карпин.
Очевидно что ни у него, ни у ребят в сборной нет мотивации играть ничего не значащие игры с Киргизией, Узбекистаном и Ираком.
Ну то есть ему реально пофиг сейчас.
То есть он специально он ничего не делает чтобы его уволили, а просто честно говорит то, что чувствует.