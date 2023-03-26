НХЛ. «Колорадо» в гостях у «Аризоны», «Бостон» против «Каролины», «Нэшвилл» примет «Торонто»
«Бостон» сыграет с «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Колорадо» проведет гостевой матч с «Аризоной», «Нэшвилл» примет «Торонто».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 марта, 22.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 27 марта, 00.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 27 марта, 01.00, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 27 марта, 01.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 27 марта, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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