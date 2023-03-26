НХЛ. «Колорадо» в гостях у «Аризоны», «Бостон» против «Каролины», «Нэшвилл» примет «Торонто»

Теги результаты Торонто Бостон Каролина Нэшвилл Сент-Луис Чикаго Ванкувер Колорадо Лос-Анджелес Аризона НХЛ Хоккей

«Бостон» сыграет с «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Колорадо» проведет гостевой матч с «Аризоной», «Нэшвилл» примет «Торонто». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Аризона – Колорадо
Дата проведения
26 марта, 22.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Бостон
Дата проведения
27 марта, 00.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Ванкувер
Дата проведения
27 марта, 01.00, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Торонто
Дата проведения
27 марта, 01.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Сент-Луис
Дата проведения
27 марта, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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Костя Кот
кто знает, в раме у Каролины кто сегодя? Кочетков в норме был накануне!
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Дима Миронов
за Нэшвилл
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