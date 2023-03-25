Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Гульберг, Крюгер, Поромаа, Халварссон, Нисканен выступят в классическом масс-старте на 20 км
26 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти мужчины пробегут классический масс-старт на 20 км.
Лыжные гонки
Кубок мира
15-й этап
Лахти, Финляндия
Мужчины
20 км, масс-старт, классический стиль
Начало – 13:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Пол Гульберг (Норвегия)
3. Дидрик Тенсет (Норвегия)
4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
6. Вильям Поромаа (Швеция)
7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
8. Федерико Пеллегрино (Италия)
9. Пертту Хювяринен (Финляндия)
10. Харальд Амундсен (Норвегия)
11. Уго Лапалю (Франция)
12. Франческо де Фабиани (Италия)
13. Калле Халварссон (Швеция)
17. Ииво Нисканен (Финляндия)
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