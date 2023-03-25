Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Гульберг, Крюгер, Поромаа, Халварссон, Нисканен выступят в классическом масс-старте на 20 км

26 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти мужчины пробегут классический масс-старт на 20 км.

Лыжные гонки

мира

15-й этап

Лахти, Финляндия

Мужчины

20 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 13:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. (Норвегия)

2. (Норвегия)

3. (Норвегия)

4. Симен Хегстад (Норвегия)

5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

6. Вильям Поромаа (Швеция)

7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

8. Федерико Пеллегрино (Италия)

9. Пертту Хювяринен (Финляндия)

10. Харальд Амундсен (Норвегия)

11. Уго Лапалю (Франция)

12. Франческо де Фабиани (Италия)

13. Калле Халварссон (Швеция)

17. Ииво Нисканен (Финляндия)