Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Гульберг, Крюгер, Поромаа, Халварссон, Нисканен выступят в классическом масс-старте на 20 км

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26 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти мужчины пробегут классический масс-старт на 20 км.

Лыжные гонки

Кубок мира

15-й этап

Лахти, Финляндия

Мужчины

20 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 13:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Пол Гульберг (Норвегия)

3. Дидрик Тенсет (Норвегия)

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

6. Вильям Поромаа (Швеция)

7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

8. Федерико Пеллегрино (Италия)

9. Пертту Хювяринен (Финляндия)

10. Харальд Амундсен (Норвегия)

11. Уго Лапалю (Франция)

12. Франческо де Фабиани (Италия)

13. Калле Халварссон (Швеция)

17. Ииво Нисканен (Финляндия)

5 комментариев

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Li
Ответ Iuasamotu
Если Клэбо опять не начнёт раздавать подарки своим партнёрам по команде, то должен выигрывать этот масс-старт
кому это он раздавал подарки? не замечала за ним таких щедрот...
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Li
никчёмный променад в никчёмном сезоне, ничего незначащая массовка.
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Iuasamotu
Если Клэбо опять не начнёт раздавать подарки своим партнёрам по команде, то должен выигрывать этот масс-старт
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Грюденфельдер
На месте Фредди я бы не стал участвовать в этой ненужной гонке. Во первых она ничего не решает , отнять у болеющего Холунна 4е место в тотале и 3е в общем зачете при условии что Тонсет провалиться то ещё удовольствие. Во вторых лыжня там не очень и толкотня в масс старте по кругу с 40 м смешными подьемами на 5 км не очень интересно. В 3х через 6 дней ЧН на 50 км разделкой классикой чде мы наконец увидим кто реально сильнейший на этой дистанции, надо беречь силы.
+1
0
+1
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IrbIS
👑 𝐉𝐊
оформит красивую ● в сезоне
+1
-1
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