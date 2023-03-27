«Тоттенхэм» и Конте расторгли контракт. Стеллини будет руководить командой до конца сезона
Антонио Конте покинул должность главного тренера «Тоттенхэма».
Клуб опубликовал заявление о расторжении контракта по соглашению сторон. Руководить командой до конца сезона будет Кристиан Стеллини, его ассистентом станет Райан Мэйсон.
Конте возглавлял «Тоттенхэм» с ноября 2021 года. Прошлый сезон клуб завершил на 4-м месте в таблице АПЛ и на этой же строчке идет на данный момент.
«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»
вот игроки которых купили при нем
МОУРИНЬО. Назначение в тоттенхэм: 20 ноября 2019
19/20 (зимнее трансферное окно январь)
Стевен Бергвейн 30, Gedson Fernandes 4.5 (=34,5)
20/21
Регилон 30, Доэрти 17, Хёйбьерг 16.5, Joe Rodon 12, Карлос Винисиус 3 (=78,5)
=113
Научись пользоваться трансфермакетом, или ты думаешь сайт за тебя все будет делать? То что он дает топорную информацию, не значит что ее не нужно фильтровать. Так что будь добр разберись в вопросе лучше, а потом приходи сюда и пиши
А у Нагельсмана вариантов получше точно будет (Челси, Юве, Милан, Интер, Реал, ПСЖ)
С такими высококлассными приобретениями, которые были для тебя сделаны, надо быть наглецом, чтобы упрекать владельцев клуба. Так что Конте тут выглядит не лучшим образом.
Игроков такого уровня Леви надо было приводить к Мауриньо, которому достались прошедшие пик своей карьеры бельгийцы Андервейльдер и Вертонген, а Эриксен и Трипье просто уже ушли. И для Жозе всё, на что потратился Леви, это Бергвейн, Долана и сачкующий гольфист Бейл...
Почч - был героем для ТТХ, но снаряд дважды в одну точку не попадает, нового тренера надо брать из середняков АПЛ...
Не Почетино ли вернут)