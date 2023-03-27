«Тоттенхэм» и Конте расторгли контракт. Стеллини будет руководить командой до конца сезона

покинул должность главного тренера « ».

Клуб опубликовал заявление о расторжении контракта по соглашению сторон. Руководить командой до конца сезона будет Кристиан Стеллини, его ассистентом станет .

Конте возглавлял «Тоттенхэм» с ноября 2021 года. Прошлый сезон клуб завершил на 4-м месте в таблице и на этой же строчке идет на данный момент.

«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»