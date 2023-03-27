«Тоттенхэм» и Конте расторгли контракт. Стеллини будет руководить командой до конца сезона

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм отставки Антонио Конте Райан Мэйсон Кристиан Стеллини Футбол

Антонио Конте покинул должность главного тренера «Тоттенхэма».

Клуб опубликовал заявление о расторжении контракта по соглашению сторон. Руководить командой до конца сезона будет Кристиан Стеллини, его ассистентом станет Райан Мэйсон.

Конте возглавлял «Тоттенхэм» с ноября 2021 года. Прошлый сезон клуб завершил на 4-м месте в таблице АПЛ и на этой же строчке идет на данный момент.

«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»

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88 комментариев

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Batt Monner
Ответ Marduhai
Где он идет не так существенно, хотя значительно менее укомплектованный Ньюкасл по потерянным очкам сидит на плечах ТТХ. Главное в истории Конте, что он получил репутацию хамоватого склочника и , полагаю, приглашения в топы АПЛ для него окончены. И уходит опять хамовато-скандально ... все у него виноваты, как владельцы, так и игроки. Мог бы пару слов выдавить и о своих ошибках.
Ну а еще менее значительно укомплектованный Брайтон и Брентфорд идут выше Челси и Ливерпуля. Склочность Конте не умаляет сути Тоттенхема как клуба, который ни на что не претендует. Ошибка Конте не в том, что он ушел, а в том, что он пришел в Шпоры. Так что ты прав - тренер из середняка и постепенное осереднячивание Тоттенхема дальнейший путь, так как лидеры уже на исходе своего пика и дальше перестройка
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Руслан
Сложно очень стало в АПЛ, не всем место в топ 4,а претендентов много. Выживает сильный. Лига Баварии в Германии тренировать и в АПЛ двигаться это разные вещи. Нагельсману самому надо думать сможет ли он там работать. КСТАТИ если сильный тренер почему его оттуда убрали?
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joze mourino
Ответ Денис Капитонов
Леви действительно очень сильно облажался с Моуриньо. Очевидно, что этого бездарного сбитого летчика не нужно было нанимать и давать более 135 млн фунтов на трансферы.
жозе потратил 113 во время работы в тоттенЩИТЕ, после его увольнения 320 они потратили. бездарный клуб это тоттенщит, а не жозе.
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Советский Комиссар
Тотенхем безусловно позор английского футбола, так сказать колхоз, который отражает всю апл без крепкой руки арабского менеджмента
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joze mourino
Ответ Денис Капитонов
110 млн - весь сезон 20/21 34.5 млн - зима 19/20 Это в евро, инфа с трансфермаркета. Ну и те же летние трансферы под Почета (около 120 мл), разве это малые траты? Учитывая, что Леви до этого вообще столько не тратил. 18/19 - 0 млн евро =))
Чел, ты ему трансфер Ло Чельсо приписываешь или что? Ло Чельсо купил твой Поччетино летом 19 года(взял в аренду у Бетиса с обязательным выкупом), держку в курсе. А то что он отсрочил по нему выплату и эта выплата выпала на бедного моура, то тут Жозе не при делах как бы.здравствуйте.

вот игроки которых купили при нем

МОУРИНЬО. Назначение в тоттенхэм: 20 ноября 2019
19/20 (зимнее трансферное окно январь)
Стевен Бергвейн 30, Gedson Fernandes 4.5 (=34,5)
20/21
Регилон 30, Доэрти 17, Хёйбьерг 16.5, Joe Rodon 12, Карлос Винисиус 3 (=78,5)

=113

Научись пользоваться трансфермакетом, или ты думаешь сайт за тебя все будет делать? То что он дает топорную информацию, не значит что ее не нужно фильтровать. Так что будь добр разберись в вопросе лучше, а потом приходи сюда и пиши
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joze mourino
Ответ Direct free kick
Тоттенщиту 800 лет страдать за нож в спину великому Моуриньо
аахах норм кликуха)))
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Marduhai
Ответ Batt Monner
А чего Конте не добился? Идет в топ 4 АПЛ. Но безволие игроков видно, а оно, по мнению парика, вытекает из безволия руководства. И привить свой характер Конте не смог команде. Ага, берите Нуну, он прекрасно справится)
Где он идет не так существенно, хотя значительно менее укомплектованный Ньюкасл по потерянным очкам сидит на плечах ТТХ. Главное в истории Конте, что он получил репутацию хамоватого склочника и , полагаю, приглашения в топы АПЛ для него окончены. И уходит опять хамовато-скандально ... все у него виноваты, как владельцы, так и игроки. Мог бы пару слов выдавить и о своих ошибках.
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Dexter Dallas
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Нет, на что жаловался?
Не в духе ранальда он разнес. Там было все по фактам разложено.
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Марслан Акматалиев
Ответ jexOn
Не пойдет, он вроде плохо расстался с Леви. Самый топовый вариант Нагельсман. Но я очень симпатизирую этому тренеру и не хочу, чтобы он шел в это болото.
Ну Поч особо не интересен большим клубам как мне кажется. По моему с Леви они расстались нормально, уж точно лучше чем Леви с Конте или Моуриньо.
А у Нагельсмана вариантов получше точно будет (Челси, Юве, Милан, Интер, Реал, ПСЖ)
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Dexter Dallas
Ответ YOKODZUMA
А мостовой?
Слишком слабенько для него ТТХ. Ему нужен тот, кто будет точно бороться за трофеи
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Водяра
Парик-истеричка саботировал разрыв контракта. Мерзкий итальяшка.
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artman
Ответ Михаил Сафонов
Да, увольнять тренера перед финалом, это нужно быть редкостным бараном. 1000 лет невезения
Леви - противоречивый персонаж, но явно не баран. Уволил Моура именно перед финалом он правильно. И осознанно. Понятно, что хейтерам он дал идеальную почву для этих плюсодрочерских комментов "как ты посмел уволить Жозе перед финалом", но по факту все было правильно
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Гекдениз Кардениз
Ответ Dj_dale
Шпорам стоит поторопиться, Леонид Викторович долго без работы сидеть не будет.
им Леонид Аркадьевич только поможет
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YOKODZUMA
Ответ kokakoka
С нового сезона Юран поведёт нефартовый Тоттенхэм к победе в АПЛ
А мостовой?
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Гекдениз Кардениз
Ответ Los Galácticos
Чего тут в комментах многие так переживают за Нагельсмана, будто он собирается возглавить какой-то зенит.
Какой Нагельсман только верный облизыватель всевозможных дыр Сельдерей Семак
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U
Леви - топарь. От увольнения перед финалом, чтоб его точно проиграть, к увольнению при больше за ЛЧ, чтобы точно туда не попасть.
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Сергей Орлов
Ответ alexis2020
Ну Том Холланд как раз болеет за Тоттенхэм. Хотя лучший Питер Паркер это Тоби, ну тому больше баскетбол интересен. А Гарфилду вообще Арсенал нравится
Коту?)
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инок
Когда твой клуб не может пройти абсолютно мертвый Милан с более слабым составом, то тут вина не в руководстве, не в мнимом менталитете и не в качестве состава, тут чисто тренерская проблема.
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Fred Lemuer
ну и правильно, молодцы!
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AF007
Ответ Михаил Сафонов
У Тоттенхэма была 1000% возможность трофей взять. Но кто-то не захотел.
В том сраном финале сраного говнокубка их Сити поджидал, сказочный. Ты 10 рублей на их проигрыш не рискнул бы поставить
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Batt Monner
Ответ Marduhai
Ромеро, Ришарлисон, Бетанкур, Кулушевски, Биссума, Эмерсон, Перишич, Халл, Перро... С такими высококлассными приобретениями, которые были для тебя сделаны, надо быть наглецом, чтобы упрекать владельцев клуба. Так что Конте тут выглядит не лучшим образом. Игроков такого уровня Леви надо было приводить к Мауриньо, которому достались прошедшие пик своей карьеры бельгийцы Андервейльдер и Вертонген, а Эриксен и Трипье просто уже ушли. И для Жозе всё, на что потратился Леви, это Бергвейн, Долана и сачкующий гольфист Бейл... Почч - был героем для ТТХ, но снаряд дважды в одну точку не попадает, нового тренера надо брать из середняков АПЛ...
А чего Конте не добился? Идет в топ 4 АПЛ. Но безволие игроков видно, а оно, по мнению парика, вытекает из безволия руководства. И привить свой характер Конте не смог команде. Ага, берите Нуну, он прекрасно справится)
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Marduhai
Ромеро, Ришарлисон, Бетанкур, Кулушевски, Биссума, Эмерсон, Перишич, Халл, Перро...
С такими высококлассными приобретениями, которые были для тебя сделаны, надо быть наглецом, чтобы упрекать владельцев клуба. Так что Конте тут выглядит не лучшим образом.
Игроков такого уровня Леви надо было приводить к Мауриньо, которому достались прошедшие пик своей карьеры бельгийцы Андервейльдер и Вертонген, а Эриксен и Трипье просто уже ушли. И для Жозе всё, на что потратился Леви, это Бергвейн, Долана и сачкующий гольфист Бейл...
Почч - был героем для ТТХ, но снаряд дважды в одну точку не попадает, нового тренера надо брать из середняков АПЛ...
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efremovms@gmail.com
Там ещё Лукас Моура играет .Ого.
Не Почетино ли вернут)
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jexOn
Ответ Марслан Акматалиев
Думаю, самый оптимальный вариант для Тоттнема это возвращение Почеттино. Маурисио знает команду, как показывает последние ТО Леви готов выделять деньги на трансферы, не очень большие конечно, но всё же.
Не пойдет, он вроде плохо расстался с Леви. Самый топовый вариант Нагельсман. Но я очень симпатизирую этому тренеру и не хочу, чтобы он шел в это болото.
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Vitto
Ответ шампион
Леви не купил Почетттно ни одного игрока для развития успеха, зато Конте получил всех, ничего не добился и еще получит компенсацию. Скупой платит дважды.
Купили Ндомбеле, Ло Чельсо и Сессеньона. А Поч оказался поц и завалил старт, а эти игроки (почти за 150 млн) скитаются по арендам.
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