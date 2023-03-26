Борис Игнатьев о Сталине: «Подростком воспринимал его величайшим человеком, считал, что без него пропадем. Лет в 20 начинаешь лучше соображать»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Борис Игнатьев Политика Чемпионат.com Иосиф Сталин Футбол

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об Иосифе Сталине.

– Вы же застали в СССР времена Сталина. Где культ личности был развит сильнее – в СССР или в Ираке при Саддаме Хусейне?

– Скажу честно: я столько портретов Сталина в Москве не видел, сколько Саддама – в Ираке!

Хотя в 1953 году, когда он умер, мне было уже 13 лет. Помню, плакал на пионерской линейке в школе.

Подростком я воспринимал Сталина величайшим человеком и искренне считал, что без него мы пропадем. Лет в 20 начинаешь лучше соображать, – сказал Игнатьев.

Игнатьев тренировал олимпийскую сборную Ирака в 1990 году.

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143 комментария

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xa-xa
Ответ Direct free kick
джугашвили как и его предшественник ульянов преступники устроившие геноцид населения в стране. 2 мнений быть не может у цивилизованных людей
Эх не в те времена живёшь
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justbored
Ответ Jii Gee
Это уж точно, милостивый государь.)
aww 🤣
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Tigranodovar
Ответ Okaka
в 30-х запад уже не помогал, потому что Сталин объявил их шпионами и некоторых расстрелял, вроде только в начале 30-х еще успели помочь голодающим в Поволжье
Погодите, термин враг народа появился в 1936 году, а в начале 30 американцы в Харькове завод строили еще.
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Pelerin
Ответ Alex Mc
ага, есть мнение твое и неправильное😆
Всегда умиляли такие утверждения. Конечно, ведь все мнения абсолютно равноправны. А доказательства, логика и исторические свидетельства для умников-очкариков, да?
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Почтенный эльф
Чем моложе блоггер - тем тяжелей ему жилось при Сталине (с).
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Jii Gee
Ответ justbored
Жырная для дилетантов тема, чего говорить ))
Это уж точно, милостивый государь.)
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Jii Gee
Ответ Igorsm11
это доложен определять Иракский народ, а не Jii Gee. Вы по факту лицемер получились сегодня. Хорошего Вам дня.
А в чем лицемерие интересно? То что считаю, что за античеловечность полагается виселица?
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Tigranodovar
Ответ несахар
"Подростком я воспринимал Сталина величайшим человеком и искренне считал, что без него мы пропадем" так сейчас то же самое госпропаганда продвигает мысль, что нет путина - нет россии... мысль смешна сама по себе если государство держится только на одной личности, то без него оно рухнет, а путин не вечен хотя понятно, что эта мысль призвана легитимизировать пожизненное нахождение у власти все автократии так работают, российская пропаганда ничего нового тут не придумала
Запомнил, что перед его третьими выборами в 2012, по каналу Россия говорили о развале России без Путина.
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Почтенный эльф
Ответ Aleksei Kovalev
Как-то делал документалку про историю кефира. И там по касательной рассказывалось про маслобоев, артели, как наше масло выигрывало в Париже и считалось лучшим. Это все было до революции. При царе, конечно был не сахар, но страна развивалась чисто европейским путем, я все это читал, смотрел документы. Деревни расцветали, появлялись малые предприятия (сыроварни, маслобои, молочка). Мы постоянно ездили с продуктами на парижские выставки. Было очень много толковых идейных людей, самостоятельных, с горящими глазами (посмотрите про Николая Верещагина к примеру). А потом пришли шариковы и все это расхерачили. Отменили личность и поставили вместо нее государство и вождей. Теперь имеем что имеем. Вождь, инфантильный народ-ребенок и историческую катастрофу. А так, если бы не революция, было бы примерно как в Британии - царь какой-нибудь - чисто декоративная фигура и нормальный парламент (хочется верить).
Царская Россия была отсталой сельскохозяйственной державой, закупавшей за границей все мало-мальски сложные пром. товары. Неграмотное население, катастрофическое социальное расслоение, бедность, нищета. И кто, например - электрифицировал страну ? Монархисты могут в знак протеста вырвать коммунистические провода и ходить с канделябрами.
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Pte Reks
Ответ OldRedWhite
Тут у нас и 30-ти летних Митрофанушек полно ! Любителей дедушки Сталина и советского пломбира )))
чем тебе сов. пломбир плох. ты его пробывал?
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waleri
Привычное дело переобуваться после смены на верху - Никита Сергеевич не даст соврать.
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Kit244098
Дядя Джо создал людоедский, по сути, режим. От которого мы не можем кровью отхаркаться до сих пор. Все что имеем сейчас - плоды трудов усатого. Не зря же его за глаза звали не только хозяином, но и паханом. А нонешний царик - просто мелкий гопник, просравший остатки того, что не смогли растащить его предшественники.
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justbored
Ответ cukken
Историки настало ваше время! xD
Жырная для дилетантов тема, чего говорить ))
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Redmurza
Ответ wRong
Она не немцам проиграла, а внутренним террористам. Что касается немцев, то фронт в 1917 году по Румынии проходил, а немецкая армия за всю войну даже до Минска и Ровно не добралась, в то время как советская армия до Сталинграда отступала и обрекала миллионы своих людей на жизнь в оккупации и уничтожение
Первая Мировая была проиграна, потому что фронт рассыпался, а солдаты умирали ни за что, и прекрасно это понимали.

Добавь к этому жесточайший патронный и оружейный голод, лол.

Еще один историк изучает войны по картам, испанский стыд.
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Jii Gee
Ответ Teodrakis
Сталина осуждают поверхностные люди. Не потому, что он хороший или прав был, а потому что в принципе не понимают, что это не диктатор, который как царь из ниоткуда появился и убивает людей от нефиг делать, а всего лишь лидер системы, на его месте мог быть любой другой и лучше не было бы. Также как и Путин, это просто говорящая голова, за которой стоит огромная система из бескрайней толпы людей, которые двигаются к своим целям и именно они диктуют "диктатору", а не наоборот. Сталин просто действовал по инструкции, делая то, что должен. Если и называть кого то людоедом, то всех и каждого коммуниста до последнего, каждого, кто называл себя красным, кто участвовал в революции, кто не умер, и не боролся с красными до последнего. И они всё были простым народом. А Сталин был всего лишь одним из них, кто стал первым из них. Почему главный людоед несёт единоличную ответственность за всеобщее людоедство? Чем он хуже каждого рядового людоеда, который легко также стал бы у руля людоедов? Коммунистов можно осуждать только всех вместе, как банду, как явление, как систему. Полная упоротость выделять отдельные личности, доказывая, что они заставляли быть людоедами всех остальных. Сначала были людоеды, только потом был Сталин.
С одной стороны можно согласиться, есть основания, с другой стороны сталин уж больно хорошим получился у вас, практический святой. Раз уж он не людоед, то мог бы не подписывать расстрельные списки, нет? Или хотя бы ограничиваться сроками?
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Maxim Vasnechov
Ответ Pb-SE
При Сталине всю путинскую кодлу бы расстреляли. Больше плюсов не вижу.
При Сталине такая же кодла сидела в принципе. Своих - не трогали, а для остальных - расстрел.
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Pb-SE
При Сталине всю путинскую кодлу бы расстреляли. Больше плюсов не вижу.
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ɔculpa
Ответ Direct free kick
джугашвили как и его предшественник ульянов преступники устроившие геноцид населения в стране. 2 мнений быть не может у цивилизованных людей
По этим двум вопросов нет, но зато очевидно, у цивилизованных людей вроде тебя не может быть и двух мнений на счёт тех же самых жертв последнего землетрясения в Турции (и Сирии). На твой взгляд, все гражданские турки заслужили свои смерти и злорадство и улюлюканье таких как ты, ведь когда-то Турция устроила геноцид армян, и потому благословенна каждая смерть любого обычного турка. Это не мои домыслы, это твои комменты здесь, к сожалению, уже удалённые, и потому негодные для того, чтобы тыкнуть тебя в них физиономией.
Я не турок, я русский без каких-либо национальных привязанностей, но на всякий случай я хочу тебе сказать, что не тебе говорить про цивилизованность, я давно за тобой наблюдаю, у тебя комплексы неполноценности максимально обделённого человека, не способного с этим справиться, живущего в сказочном мире жесточайшей дихотомии "суперсвои/суперчужие" (чего не могло бы быть при достаточном наличии элементарного ума), верящего, что весь мир делится на "супердобро/суперзло", и почуявши бы власть, гробившего бы невинных только по их паспорту, крови, и в не меньшем количестве, что и якобы презираемые тобой диктаторы.
Так что рот тебе свой лучше бы подприкрыть, Варданчик. Все твои сообщения, это сообщения обиженного домашнего мальчонки, который пытается быть чем-то большим своего индивидуального существования, который пытается быть брутальным мужиком, служителем некоей строгой идеи, но который от недостатка глубины ума не способен воспринимать мир в реально свойственном ему богатстве категорий, но который при этом способен воспринимать всё в исключительно максимально одномерном искажении, чего, в "силу" твоей поверхностности, тебе вполне хватает для того, чтобы считать себя чем-то большим той мелочи, коей ты являешься на самом деле.
Ты считаешь себя прозорливым провидцем, но не приучен думать, что так же о себе думает и каждый второй ваня с базара.
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justbored
Не забудьте позвонить Татьяне Анатольевне (ей было 6, когда Сталин умер). И непременно Мостовому (он тогда не родился, но всё знает в любом случае))
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Slava Vestiaz
Ответ Aleksei Kovalev
Как-то делал документалку про историю кефира. И там по касательной рассказывалось про маслобоев, артели, как наше масло выигрывало в Париже и считалось лучшим. Это все было до революции. При царе, конечно был не сахар, но страна развивалась чисто европейским путем, я все это читал, смотрел документы. Деревни расцветали, появлялись малые предприятия (сыроварни, маслобои, молочка). Мы постоянно ездили с продуктами на парижские выставки. Было очень много толковых идейных людей, самостоятельных, с горящими глазами (посмотрите про Николая Верещагина к примеру). А потом пришли шариковы и все это расхерачили. Отменили личность и поставили вместо нее государство и вождей. Теперь имеем что имеем. Вождь, инфантильный народ-ребенок и историческую катастрофу. А так, если бы не революция, было бы примерно как в Британии - царь какой-нибудь - чисто декоративная фигура и нормальный парламент (хочется верить).
В революции виноваты не шариковы, а монархия. Она в России изжила себя. Инфантильный царь Николай II довел страну до гражданской войны. А в этом ему помогли предыдущие цари сверхмягким отношения к альтернативно мыслящим.

Именно мягкость всех твоих "идейных людей" позволила в стране развиться этой катастрофе. Из-за отсутствия сильной руки ("вождя" ) вкупе с умными реформами случилась революция и все последующее.

Если ты изучишь историю России, то заметишь что качественные рывки случались всегда, когда у страны был умный и сильный "вождь": Ярослав Мудрый, Иван III, Петр I, Ленин, Сталин.

Мы по психологии не можем без вождей со временм монгольского нашествия. Мы перестали быть в своей психологии европиодами (впрочем мы не сильно ими и были), но стали мы азиатами. Поэтому чтобы у нас сформировалась демократия по западным принципам потребуются столетия и это было сделать в начале 20 века.

Более того, у страны этих столетий нет и уже не будет очевидно. И для нас, и для западной цивилизации время "демократии" заканчивается, их режимы превращаются в химеры прямо на глазах потому что у них заканчиваются кандидаты на колониальное освоение.

А так да, было прекрасно жить где-то в "в Британии - царь какой-нибудь - чисто декоративная фигура и нормальный парламент" когда твои идеи финансируются и поддерживаются за счет сотен миллионов угнетаемых индусов. Но вот не оказалось у России индусов, все жители "свои". А как стали заканчиваться индусы у Британии, так и начался закат империи.
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cukken
Историки настало ваше время! xD
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Danila.Kasyanov
Ответ wRong
Она не немцам проиграла, а внутренним террористам. Что касается немцев, то фронт в 1917 году по Румынии проходил, а немецкая армия за всю войну даже до Минска и Ровно не добралась, в то время как советская армия до Сталинграда отступала и обрекала миллионы своих людей на жизнь в оккупации и уничтожение
Причём Сталин и был среди этих внутренних террористов. В результате из-за них проиграли выигранную по сути войну
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Igorsm11
Ответ Jii Gee
Я уверен, народ очень ему сочувствует.)
это доложен определять Иракский народ, а не Jii Gee. Вы по факту лицемер получились сегодня. Хорошего Вам дня.
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Teodrakis
Сталина осуждают поверхностные люди. Не потому, что он хороший или прав был, а потому что в принципе не понимают, что это не диктатор, который как царь из ниоткуда появился и убивает людей от нефиг делать, а всего лишь лидер системы, на его месте мог быть любой другой и лучше не было бы. Также как и Путин, это просто говорящая голова, за которой стоит огромная система из бескрайней толпы людей, которые двигаются к своим целям и именно они диктуют "диктатору", а не наоборот. Сталин просто действовал по инструкции, делая то, что должен. Если и называть кого то людоедом, то всех и каждого коммуниста до последнего, каждого, кто называл себя красным, кто участвовал в революции, кто не умер, и не боролся с красными до последнего. И они всё были простым народом. А Сталин был всего лишь одним из них, кто стал первым из них. Почему главный людоед несёт единоличную ответственность за всеобщее людоедство? Чем он хуже каждого рядового людоеда, который легко также стал бы у руля людоедов? Коммунистов можно осуждать только всех вместе, как банду, как явление, как систему. Полная упоротость выделять отдельные личности, доказывая, что они заставляли быть людоедами всех остальных. Сначала были людоеды, только потом был Сталин.
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Konstantin Zorin
В 20 лет он стал лучше соображать... И, что? Мысль, как потерялась, не успев развиться.
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