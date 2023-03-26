Борис Игнатьев о Сталине: «Подростком воспринимал его величайшим человеком, считал, что без него пропадем. Лет в 20 начинаешь лучше соображать»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об Иосифе Сталине.

– Вы же застали в СССР времена Сталина. Где культ личности был развит сильнее – в СССР или в Ираке при Саддаме Хусейне?

– Скажу честно: я столько портретов Сталина в Москве не видел, сколько Саддама – в Ираке!

Хотя в 1953 году, когда он умер, мне было уже 13 лет. Помню, плакал на пионерской линейке в школе.

Подростком я воспринимал Сталина величайшим человеком и искренне считал, что без него мы пропадем. Лет в 20 начинаешь лучше соображать, – сказал Игнатьев.

Игнатьев тренировал олимпийскую сборную Ирака в 1990 году.

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