Борис Игнатьев о Сталине: «Подростком воспринимал его величайшим человеком, считал, что без него пропадем. Лет в 20 начинаешь лучше соображать»
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об Иосифе Сталине.
– Вы же застали в СССР времена Сталина. Где культ личности был развит сильнее – в СССР или в Ираке при Саддаме Хусейне?
– Скажу честно: я столько портретов Сталина в Москве не видел, сколько Саддама – в Ираке!
Хотя в 1953 году, когда он умер, мне было уже 13 лет. Помню, плакал на пионерской линейке в школе.
Подростком я воспринимал Сталина величайшим человеком и искренне считал, что без него мы пропадем. Лет в 20 начинаешь лучше соображать, – сказал Игнатьев.
Игнатьев тренировал олимпийскую сборную Ирака в 1990 году.
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Добавь к этому жесточайший патронный и оружейный голод, лол.
Еще один историк изучает войны по картам, испанский стыд.
Я не турок, я русский без каких-либо национальных привязанностей, но на всякий случай я хочу тебе сказать, что не тебе говорить про цивилизованность, я давно за тобой наблюдаю, у тебя комплексы неполноценности максимально обделённого человека, не способного с этим справиться, живущего в сказочном мире жесточайшей дихотомии "суперсвои/суперчужие" (чего не могло бы быть при достаточном наличии элементарного ума), верящего, что весь мир делится на "супердобро/суперзло", и почуявши бы власть, гробившего бы невинных только по их паспорту, крови, и в не меньшем количестве, что и якобы презираемые тобой диктаторы.
Так что рот тебе свой лучше бы подприкрыть, Варданчик. Все твои сообщения, это сообщения обиженного домашнего мальчонки, который пытается быть чем-то большим своего индивидуального существования, который пытается быть брутальным мужиком, служителем некоей строгой идеи, но который от недостатка глубины ума не способен воспринимать мир в реально свойственном ему богатстве категорий, но который при этом способен воспринимать всё в исключительно максимально одномерном искажении, чего, в "силу" твоей поверхностности, тебе вполне хватает для того, чтобы считать себя чем-то большим той мелочи, коей ты являешься на самом деле.
Ты считаешь себя прозорливым провидцем, но не приучен думать, что так же о себе думает и каждый второй ваня с базара.
Именно мягкость всех твоих "идейных людей" позволила в стране развиться этой катастрофе. Из-за отсутствия сильной руки ("вождя" ) вкупе с умными реформами случилась революция и все последующее.
Если ты изучишь историю России, то заметишь что качественные рывки случались всегда, когда у страны был умный и сильный "вождь": Ярослав Мудрый, Иван III, Петр I, Ленин, Сталин.
Мы по психологии не можем без вождей со временм монгольского нашествия. Мы перестали быть в своей психологии европиодами (впрочем мы не сильно ими и были), но стали мы азиатами. Поэтому чтобы у нас сформировалась демократия по западным принципам потребуются столетия и это было сделать в начале 20 века.
Более того, у страны этих столетий нет и уже не будет очевидно. И для нас, и для западной цивилизации время "демократии" заканчивается, их режимы превращаются в химеры прямо на глазах потому что у них заканчиваются кандидаты на колониальное освоение.
А так да, было прекрасно жить где-то в "в Британии - царь какой-нибудь - чисто декоративная фигура и нормальный парламент" когда твои идеи финансируются и поддерживаются за счет сотен миллионов угнетаемых индусов. Но вот не оказалось у России индусов, все жители "свои". А как стали заканчиваться индусы у Британии, так и начался закат империи.