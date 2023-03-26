Роналду сделал дубль в двух матчах Португалии подряд – с Лихтенштейном и Люксембургом
Криштиану Роналду забил 122 гола за сборную Португалии, обновив мировой рекорд.
На 9-й минуте матча с Люксембургом в квалификации Евро-2024 форвард в касание отправил мяч в ворота, воспользовавшись передачей от защитника Нуну Мендеша. На 31-й он увеличил счет до 4:0.
38-летний игрок забил во втором матче подряд. 23 марта он оформил дубль в игре с Лихтенштейном (4:0).
Со статистикой выступлений Роналду можно ознакомиться здесь.
В силу своей транскрипции !
А в его возрасте, статусе и деньгах сохранить интерес и азарт к игре только доказывает его величие.
Роналду играет с днарями, у которых ножки дрожжат перед норм командами. Поэтому Рон в одиночку и делал хет-трики Испании, Швейцарии, Голландии и тащил их 20 лет.
Без Роналду Португалия также еще 30000 лет ничего не выиграет никогда.
Португалия,Лихтенштейн,Люксембург,Андорра! Чтоб реально был чм.. добавим:
Фиджи,Шри-Ланку,Ангилью,Эритрею,Тонга,Самоа!
Для любителей пресса и красивого макияжа он может быть и один из лучших в мире ,а для меня человека который смотрит футбол не ради ЦИФЕРОК - он и близко не лучший в мире.Еще вопросы есть?
Панама в 2018 году была на ЧМ.
А вот Лихтенштейн сегодня дома влетел 0:7 Исландии.
Там Гуннарссон хет-трик сделал.
Думаю, тут всё понятно.
Роналду, в 2 раза больше голов в поздних стадиях ЛЧ, чем у гнома (42 против 21).
Гном - вылет в 1/8 3 года подряд (просто напомню, что он на 3 года моложе Рона). 0+0 в последние 2 сезона в плей-офф ЛЧ. Он даже в эль-классико перестал забивать после ухода Рона))
Ах, да. Гном - всего 8 очков по Г+П против 10 команд из вернхней части таблицы Лиги Фермеров за сезон))
8 очков в лиге фермеров против хоть что-то умеющих команд, играя за гегемон, Карлл
Месси - пенка Франции, 1 гол Франции и 0 голов Топам.
Вынимайте мессягномики)
Месси король товарняков и панам.
Роналду ТОП грандов и всего футбола.