Роналду сделал дубль в двух матчах Португалии подряд – с Лихтенштейном и Люксембургом

забил 122 гола за сборную , обновив мировой рекорд.

На 9-й минуте матча с в квалификации Евро-2024 форвард в касание отправил мяч в ворота, воспользовавшись передачей от защитника . На 31-й он увеличил счет до 4:0.

38-летний игрок забил во втором матче подряд. 23 марта он оформил дубль в игре с (4:0).

Со статистикой выступлений Роналду можно ознакомиться здесь.