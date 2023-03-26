Роналду сделал дубль в двух матчах Португалии подряд – с Лихтенштейном и Люксембургом

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу сборная Люксембурга по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Нуну Мендеш Футбол

Криштиану Роналду забил 122 гола за сборную Португалии, обновив мировой рекорд.

На 9-й минуте матча с Люксембургом в квалификации Евро-2024 форвард в касание отправил мяч в ворота, воспользовавшись передачей от защитника Нуну Мендеша. На 31-й он увеличил счет до 4:0.

38-летний игрок забил во втором матче подряд. 23 марта он оформил дубль в игре с Лихтенштейном (4:0).

Со статистикой выступлений Роналду можно ознакомиться здесь.

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191 комментарий

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OldRedWhite
Ответ Lucky Z
А я зачем должен стыдиться?
Вы просто обязаны !
В силу своей транскрипции !
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МТБ
Ответ WhoReadThisWillDie
Годы идут, ничего не меняется.. Каждый перерыв на сборные две секты начинают одинаковый срач, и каждый уже наизусть знает аргументы и подколки противоположной стороны. Когда вы уже угомонитесь и просто начнете получать удовольствие от игры двух величайших футболистов?
Когда их кумиры сойдут на нет, тогда станет спокойнее
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Lexxxus
Тебе за Мюллера что ли обидно, что нужно хейтить Роналду?
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Даня Чебыкин
как всегда роналду выдает топовый перформанс против достойных соперников! мощща!
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Блуждающий странник
Не куплен, но... ))
ты будешь отрицать, что для месси пенки ставили при любом дуновении ветра?) и за любое касание, жестче, чем поцелуй бабушки - свистели фол))
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Osodj Djhshs
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Лихтенштейн и Люксембург. Просто клубничное комбо😏
Хейтерасты не понимают, что чтобы забить даже Лихтенштейну или Люксембургу надо быть в форме. Стоя ты даже им ничего не забьешь
А в его возрасте, статусе и деньгах сохранить интерес и азарт к игре только доказывает его величие.
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leeexxxxtml
Ответ Nightblackwolf
Предлагаю аннулировать ЧМ! и пересоздать свой! Португалия,Лихтенштейн,Люксембург,Андорра! Чтоб реально был чм.. добавим: Фиджи,Шри-Ланку,Ангилью,Эритрею,Тонга,Самоа!
Португалия все равно не выиграет даже такой турнир. 120 лет без трофеев.

Роналду играет с днарями, у которых ножки дрожжат перед норм командами. Поэтому Рон в одиночку и делал хет-трики Испании, Швейцарии, Голландии и тащил их 20 лет.

Без Роналду Португалия также еще 30000 лет ничего не выиграет никогда.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Алексей Муравьёв
Покоритель Лихтенштейнов, Люксембургов, Андорр, Мальт и Сан-Марин, а на чм все мы видели лавочника Роналду xD
Лихтенштейну забил 2 года за карьеру Испании на одном ЧМ в России 3
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МТБ
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Настоящий гоат. Вот сколько у Месси голов Люксембургу и Лихтенштейну? А хотя бы Литве? Просто браво, тащит сборную
Ну, у Месси забивал 5 Эстонии в товарняке. Можете открыть комменты и посмотреть, что тут писали.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Настоящий гоат. Вот сколько у Месси голов Люксембургу и Лихтенштейну? А хотя бы Литве? Просто браво, тащит сборную
Ты настоящий гоат юмора)) такую незаезженную свежую шутейку вкинуть в 2023 - надо быть гением мысли
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Goofts
Золотой верблюд в студию, этому уже не молодому человеку!!!!
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Alex Legend
Ответ leeexxxxtml
Роналду - 13 голов Топам . Хет-трик Испании, Хет-трик Швейцарии, 3 гола Голландии, 1 Бельгии, 2 Франции, 1 Германии. Месси - пенка Франции, 1 гол Франции и 0 голов Топам. Вынимайте мессягномики) Месси король товарняков и панам. Роналду ТОП грандов и всего футбола.
13 голов топам за 20 лет карьеры? Достижение уровня мистера клубники, ничего не скажешь.
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МТБ
Ответ Lucky Z
Гондурас и Никарагуа в другой конфедерации. Учи матчасть прежде чем троллить.
Ну, матчасть человеку поучить стоит, да только и вам стоит узнать, что не далее как год назад Месси делал дубль Гондурасу и это не первый его матч с Гондурасом.
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Lexxxus
Ответ Игорь Климов
Дело совершенно не в этом, а в его поведении после голов, и восторгов здесь его фанатов, это же полный кринж, так себя вести.
Как он должен себя вести после гола? Все игроки обычно радуются - мало кто расстраивается своим годам за сборную. Тем более, если они ведут к всё новым рекордам.
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Nightblackwolf
Предлагаю аннулировать ЧМ! и пересоздать свой!
Португалия,Лихтенштейн,Люксембург,Андорра! Чтоб реально был чм.. добавим:
Фиджи,Шри-Ланку,Ангилью,Эритрею,Тонга,Самоа!
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gPk
Ответ yrok77
называть одного из лучших футболистов мира всех времен "днищем" может только одноклеточный
Я называю его днищем потому что так хочу и имею на это право.Человек который на поле может только стоять в штрафной для меня - днище.Люди из разряда Де Брюйне/Озила ,и т.д ,которые одним своим движением могут обрезать всю оборону противника - для меня гении и отличные игроки в футбол.

Для любителей пресса и красивого макияжа он может быть и один из лучших в мире ,а для меня человека который смотрит футбол не ради ЦИФЕРОК - он и близко не лучший в мире.Еще вопросы есть?
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КрутойЧувак
Ответ Moscwow
Да этим и Дзюба забьет. Не то что великие Панама и Кюрасао у Месси, вот там настоящие топ матчи
Против Кюрасао Месси вообще не играл.
Панама в 2018 году была на ЧМ.
А вот Лихтенштейн сегодня дома влетел 0:7 Исландии.
Там Гуннарссон хет-трик сделал.

Думаю, тут всё понятно.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ AF007
Ну в финалах ЛЧ 2014, 2016, 2018, в любой игре плей-офф ЧМ я замыкателя на поле не видел
Роналду - в 2 раза больше голов в финалах ЛЧ, чем у гнома.
Роналду, в 2 раза больше голов в поздних стадиях ЛЧ, чем у гнома (42 против 21).
Гном - вылет в 1/8 3 года подряд (просто напомню, что он на 3 года моложе Рона). 0+0 в последние 2 сезона в плей-офф ЛЧ. Он даже в эль-классико перестал забивать после ухода Рона))
Ах, да. Гном - всего 8 очков по Г+П против 10 команд из вернхней части таблицы Лиги Фермеров за сезон))
8 очков в лиге фермеров против хоть что-то умеющих команд, играя за гегемон, Карлл
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Андрей Матушкин
Ответ Alexandr Donskoy
Санек а с чего нервничаешь
Лол ты на вопрос не ответил и перевёл разговор про какие-то нервы, что с тобой не так 😁😁😁
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leeexxxxtml
Роналду - 13 голов Топам . Хет-трик Испании, Хет-трик Швейцарии, 3 гола Голландии, 1 Бельгии, 2 Франции, 1 Германии.
Месси - пенка Франции, 1 гол Франции и 0 голов Топам.
Вынимайте мессягномики)
Месси король товарняков и панам.
Роналду ТОП грандов и всего футбола.
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Shuller18
Ответ Радость Ди Мария
Просто открывай рейтинг ФИФА. За Люксембург играют любители. Вся страна как Москва по площади. Население около 650 тыс. человек... Боливия 12 лямов человек... Ты старый юзер спортса, но пишешь безобразую хайп-глупость. В чём смысл? Да, Боливия не топ ЮА. Но условную Литву способна разгромить.
Я по крайней мере на что-то конкретное опираюсь и за правду данное утверждение не выставляю. К слову, количество населения никак не коррелирует с уровнем футбола, пора бы уже это знать.
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AERN
Я тоже не понимаю юмористов. Вспомните отбор 06, когда они мучались с Лихтенштейном, а сейчас он их на место поставил.
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Человек1991
Ответ Заяцволк
Наверняка он ночами плачет о том, что в России не повезло родиться. Ирак и Таджикистан выглядят посочнее даже Люксембургов
Ирак сильнее , а Таджикистан примерно на уровне Люксов, не хуже точно .
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Рамиль Карин
Роналду лучший! Мы верим что он выиграет евро!
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Прокси
Ответ Станислав Л
где его голы были с Марокко???
Марокко не лыком шиты. Они бразилов вчера обыграли в товарке.
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