Инвесторы «Барсы» обеспокоены последствиями дела Негрейры и опасаются бана в турнирах. Объяснения Лапорты их не устроили

Инвесторы «Барселоны» переживают из-за дела Негрейры.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета .

«Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Инвесторов каталонского клуба, которые финансируют Espai Barça, проект по модернизации «Камп Ноу» и прилегающих территорий, беспокоят потенциальные последствия дела Негрейры. Их волнует расследование УЕФА и возможное отстранение от турниров. Инвесторы хотят знать, какой худший сценарий может ждать «Барселону».

Ранее инвесторы отправили президенту «Барсы» через банк Goldman Sachs анкету с двадцатью вопросами о возможных последствиях дела Негрейры.

Лапорта заполнил ее и написал письмо, где изложил свое видение. Но инвесторам этого мало, они хотят более подробных объяснений.