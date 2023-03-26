Инвесторы «Барсы» обеспокоены последствиями дела Негрейры и опасаются бана в турнирах. Объяснения Лапорты их не устроили
Инвесторы «Барселоны» переживают из-за дела Негрейры.
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
«Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.
Инвесторов каталонского клуба, которые финансируют Espai Barça, проект по модернизации «Камп Ноу» и прилегающих территорий, беспокоят потенциальные последствия дела Негрейры. Их волнует расследование УЕФА и возможное отстранение от турниров. Инвесторы хотят знать, какой худший сценарий может ждать «Барселону».
Ранее инвесторы отправили президенту «Барсы» Жоану Лапорте через банк Goldman Sachs анкету с двадцатью вопросами о возможных последствиях дела Негрейры.
Лапорта заполнил ее и написал письмо, где изложил свое видение. Но инвесторам этого мало, они хотят более подробных объяснений.
Я думал ,после последнего классико, ты так и не смог подняться с унитаза, так тебя пробрало
Главное ,чтобы такие же чепушилы,как он сам его поддержали.
я ,после последнего классико, ей и её подружкам( белошипа, шулерка и мадридская куртизанка) послал штук 10
Тут даже Петросян отдыхает🤣🤣🤣🤣🤣
Вот это шутка !!!!
а главное ,Какая честь для Лапорте, что САМ биошип ,не абы кто , "не на войне как на войне ", Не "Шулер 18" ,не "мадрит наказывает", не "Лекс" ,даже не гномович, который давно сдох . А САМ!!!!!!!!!!!!!!белошип!!!!!! готов признать в Лапорту мужиком
думаю что купила,
или неудачно пыталась купить,
Пример коррупции, это делают люди.
Потом эти люди уходят, и в клубе уже другие люди, а команда остается.
да, будет пятно на репутации, что дальше то
Ты даже больше 🤡, чем белошип и Шулер 18
Это как раз-то Такие как ты везде со своей дыркой в з****** влезают где есть новость или У Месси или Барселоне
А что им ещё остаётся делать?
В данном случае признание своих косяков, ну ваще никак не сработает в плюс. Только сразу зарубит клуб.
Политика "вы сначала всё докажите в суде" самая разумная в данном случае, это же очевидно даже ребёнку
Как не крути, признать свою вину никогда не поздно (даже постфактум).
Обычная стратегия, которой придерживался бы абсолютно любой клуб, а не только Барселона.
Сам я если что симпатизирую Реалу, а Барселону недолюбливаю.
Но комменты по типу твоего в стиле "а дурак Лапорта до сих пор зачем-то отпирается" выглядят откровенно тупо.
Это бизнес и большие деньги, чувак. Тут любой клуб будет до последнего придерживаться позиции: мы не виноваты, а если виноваты - докажите это в суде.
Детский сад - штаны на лямках, ей-богу)
А Барселона совершенно не подозрительно платила весьма серьезные деньги человеку из судейского корпуса за то, чтобы он подсказал, где Неймару можно симулировать, а где нет. Конечно, скорее всего ничего не докажут, дело затянут, а потом спустят на тормозах или снимут несколько очков, но разве не очевиден конфликт интересов? Клуб выступает в Ла Лиге, человек из судейского корпуса Ла Лиги.