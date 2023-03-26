Инвесторы «Барсы» обеспокоены последствиями дела Негрейры и опасаются бана в турнирах. Объяснения Лапорты их не устроили

Теги Барселона Ла Лига УЕФА бизнес Жоан Лапорта Камп Ноу Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Инвесторы «Барселоны» переживают из-за дела Негрейры.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Инвесторов каталонского клуба, которые финансируют Espai Barça, проект по модернизации «Камп Ноу» и прилегающих территорий, беспокоят потенциальные последствия дела Негрейры. Их волнует расследование УЕФА и возможное отстранение от турниров. Инвесторы хотят знать, какой худший сценарий может ждать «Барселону».

Ранее инвесторы отправили президенту «Барсы» Жоану Лапорте через банк Goldman Sachs анкету с двадцатью вопросами о возможных последствиях дела Негрейры.

Лапорта заполнил ее и написал письмо, где изложил свое видение. Но инвесторам этого мало, они хотят более подробных объяснений.

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63 комментария

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Alexshara
если это правда, то это серьёзные проблемы, так как в загнивающем/замерзающем/финансово обрушающемся мире чистогана репутация не просто слово, если этот монстр решит уйти это вот реально может вогнать клуб в банкротство, и дело тут не в докажут/не докажут, а в том что дыма без огня не бывает
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alberto-m
Ответ Astret
Спросили бы у местных глоров со спортса, они бы подробно объяснили инвесторам, почему Барса никого не подкупала.
Нет Они спросили таких как ты чтобы ты объяснил где кого Барса купила Ты же уже игрушки по полочкам разобрал теперь решил за взрослые дела взяться
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alberto-m
Ответ зак
Уже даже инвесторы напряглись, но Лапорта и секта будут всеровно утверждать что все это спекуляции..
Ты что ,живой что ли ???
Я думал ,после последнего классико, ты так и не смог подняться с унитаза, так тебя пробрало
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alberto-m
Ответ Flow market Victor Mercedes
Какие честные бойцы за справедливость) а я думаю кто там всех депутатов в России разогнал, оказывается это был ты) не знал что еще сделать так как решил все проблемы страны и взялся за футбол Испании)
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Артём Толоконников
Ответ Philadelphia51
А не вы ли своего месию вплетаете в любую новость , где о нем нет и не слова ?
А вы за другими повторяете?
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alberto-m
Ответ ogarkovsergej599@gmail.com
Сам хоть понял что написал?
А зачем ему понимать суть написанного??????
Главное ,чтобы такие же чепушилы,как он сам его поддержали.
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alberto-m
Ответ DonaldBrashear 2.0
даже инвесторы скоро отвернутся от этого недоклуба, а местные продолжают их защищать, это же нормально, миллионы платить за отчеты о том, что не надо падать каждый раз и что судья строг очень
Да не беспокойся так ,не отвернуться они от Реала .всё нормально
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alberto-m
Ответ Moscwow
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Ты не бек. Ты бамбук
Судя по тому что у тебя написано Moscwow, то это ты у нас Московский простой бамбук
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alberto-m
Ответ Black Phoenix
Уйдут инвесторы - уйдёт бабло. Уйдёт бабло - Барса потеряет возможность приобретать качественных футболистов. Без нормальных трансферов - падение в турнирной таблице и ухудшение спортивных результатов. Ну что, БЧК. Добро пожаловать в середняки, начиная со следующего сезона. снова.
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alberto-m
Ответ Afaffaga
ахахахах не плач, реал не покупал судьей и даже если покупала то все доказательства уже уничтожили, после случая с барсой
Держи нас в курсе
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alberto-m
Ответ Сурхай Лукманов
Огнетушитель не нужен?
Возможно ,у него ещё остался.
я ,после последнего классико, ей и её подружкам( белошипа, шулерка и мадридская куртизанка) послал штук 10
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alberto-m
Ответ Flow market Victor Mercedes
Сказать прокуратуре что отмывал бабло и сесть на 20+ лет ради того чтобы "белошип" считал его мужиком? А ты хорош! 🤣🤣🤣👍🏻
Что значит он хорош???? он прекрасен !!!
Тут даже Петросян отдыхает🤣🤣🤣🤣🤣
Вот это шутка !!!!
а главное ,Какая честь для Лапорте, что САМ биошип ,не абы кто , "не на войне как на войне ", Не "Шулер 18" ,не "мадрит наказывает", не "Лекс" ,даже не гномович, который давно сдох . А САМ!!!!!!!!!!!!!!белошип!!!!!! готов признать в Лапорту мужиком
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Адилет Асанкожоев
Вместо Goldman Sacks будет sucks, похоже. Наверняка оправдания в духе "Мы платили за нейтральное судейство" оскорбили здравомыслящих людей
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ReneHoseman
Ответ Astret
Спросили бы у местных глоров со спортса, они бы подробно объяснили инвесторам, почему Барса никого не подкупала.
Я болельщик барсы,
думаю что купила,
или неудачно пыталась купить,
Пример коррупции, это делают люди.
Потом эти люди уходят, и в клубе уже другие люди, а команда остается.
да, будет пятно на репутации, что дальше то
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alberto-m
Ответ Мадрид наказывает!
у него кишка тонка он даже испугался Пересу в глаза посмотреть, и отменил традиционный обед перед класико
🤣🤣🤣🤣🤣
Ты даже больше 🤡, чем белошип и Шулер 18
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SpainFan
Ответ Мадрид наказывает!
я бы сказал не "добро пожаловать", а "возвращение к истокам", т.к. все помнят, как они боролись за зону УЕФА в начале века. Ну, в донегрейровский период))
В Мадриде небывалые заморозки - синоптики передают -12.
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alberto-m
Ответ белошип
Зауважаю Лапорту если он как мужик признается что башлял судьям,заодно и прокуратуре поможет быстрее забанить кабинет от футбола)
Вот именно твоего уважения всю жизнь ждал апорта он думал что мне в этой жизни не хватает что мне нужно ещё сделать чтобы меня зауважал какой-то дебил со спорта оказывается надо признаться что он обошлял судьям и ты его зауважаешь Боже как всё просто в этой жизни
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Rosdcer
Инвесторы Барсы вам сами об этом рассказали или это как обычно кликбейт для идиотов.
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alberto-m
Ответ Philadelphia51
А не вы ли своего месию вплетаете в любую новость , где о нем нет и не слова ?
Нет!!!
Это как раз-то Такие как ты везде со своей дыркой в з****** влезают где есть новость или У Месси или Барселоне
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Montenegro Serbian
Ответ зак
Уже даже инвесторы напряглись, но Лапорта и секта будут всеровно утверждать что все это спекуляции..
Странный коммент.
А что им ещё остаётся делать?
В данном случае признание своих косяков, ну ваще никак не сработает в плюс. Только сразу зарубит клуб.
Политика "вы сначала всё докажите в суде" самая разумная в данном случае, это же очевидно даже ребёнку
Как не крути, признать свою вину никогда не поздно (даже постфактум).

Обычная стратегия, которой придерживался бы абсолютно любой клуб, а не только Барселона.
Сам я если что симпатизирую Реалу, а Барселону недолюбливаю.
Но комменты по типу твоего в стиле "а дурак Лапорта до сих пор зачем-то отпирается" выглядят откровенно тупо.
Это бизнес и большие деньги, чувак. Тут любой клуб будет до последнего придерживаться позиции: мы не виноваты, а если виноваты - докажите это в суде.

Детский сад - штаны на лямках, ей-богу)
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Andrew Kolevatykh
Ответ бек саидов
Все становиться яснее, что делом руководить мадрид. Цель, уничтожить Барсу. Борто убрали во время, а то до конца своего срока успел бы утопить клуб окончательно. По происходящему на поле, никакого намёка на то, что судьи помогают Барсе , даже наоборот, выгоду от судейских решений всегда получал и продолжает получить реал, но никто не хочет выяснить , за что судьи ушли с подарками в сумочках реал после игр реала?
Да, ведь Реалу выгодно, чтобы Ла Лига из просто скучной лиги двух команд стала ужасно скучной лигой одной команды. Такое однозначно добавит ценности чемпионату.

А Барселона совершенно не подозрительно платила весьма серьезные деньги человеку из судейского корпуса за то, чтобы он подсказал, где Неймару можно симулировать, а где нет. Конечно, скорее всего ничего не докажут, дело затянут, а потом спустят на тормозах или снимут несколько очков, но разве не очевиден конфликт интересов? Клуб выступает в Ла Лиге, человек из судейского корпуса Ла Лиги.
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бек саидов
Ответ Сурхай Лукманов
Огнетушитель не нужен?
Они и так на огнетушителях сидят.
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бек саидов
Минусы от фанатов подлого клуба. За правду. 😅
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Moscwow
Ответ бек саидов
Мадрид действует мерзко, как всегда. Если Барса окажется в сегунде, то будь проклят этот реал, который никогда не может бороться честно. Свою мерзость этот клуб уже и не скрывает и невозможно скрывать, уже действуют откровенно, подло и противно.
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Ты не бек. Ты бамбук
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ЦСКА1960
Ответ зак
Уже даже инвесторы напряглись, но Лапорта и секта будут всеровно утверждать что все это спекуляции..
Когда появляются новости о содержании отчётов по судьям, сектанты все равно смеются, типа "что там такого, смешные отчёты, ничего конкретного, такое любой школьник может написать". Хотя вполне возможно, это такая защитная реакция психики, нервный смех.
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