«Барса» подала 5 исков на журналистов, писавших о деле Негрейры. Клуб предложил сосьос сообщать о статьях, заслуживающих претензий

«Барселона» подала в суд на журналистов, писавших про выплаты сотруднику комитета судей.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) .

В среду, 22 марта, клуб подал пять исков против различных журналистов и СМИ, которые пытались нанести ущерб имиджу «блауграны» своими сообщениями о выплатах Негрейре, сообщает Diario Sport. В четверг планируется подать новые четыре иска, еще 5 находятся на стадии подготовки.

Цель каталонцев – защитить честь клуба и легитимность его спортивных успехов, которые ставятся под сомнение после разразившегося скандала.

Также «Барса» создаст электронную почту, на которую все желающие сосьос (члены клуба – Sports.ru) смогут отправить опубликованную в СМИ информацию, которая, по их мнению, может послужить поводом для судебного иска. Таким образом « » хочет привлечь болельщиков к защите клуба во времена максимального напряжения и постоянных нападок.

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