«Барса» подала 5 исков на журналистов, писавших о деле Негрейры. Клуб предложил сосьос сообщать о статьях, заслуживающих претензий
«Барселона» подала в суд на журналистов, писавших про выплаты сотруднику комитета судей.
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
В среду, 22 марта, клуб подал пять исков против различных журналистов и СМИ, которые пытались нанести ущерб имиджу «блауграны» своими сообщениями о выплатах Негрейре, сообщает Diario Sport. В четверг планируется подать новые четыре иска, еще 5 находятся на стадии подготовки.
Цель каталонцев – защитить честь клуба и легитимность его спортивных успехов, которые ставятся под сомнение после разразившегося скандала.
Также «Барса» создаст электронную почту, на которую все желающие сосьос (члены клуба – Sports.ru) смогут отправить опубликованную в СМИ информацию, которая, по их мнению, может послужить поводом для судебного иска. Таким образом «Барселона» хочет привлечь болельщиков к защите клуба во времена максимального напряжения и постоянных нападок.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
тогда объясни за что платили 7.5 млн евро судейскому чиновнику?
Реал вершина футбола, поэтому многие так скажут))
Как известно если на поле не может мчк, значит пришло время кабинета)
Надеюсь за судейские класико тож вернут украденные очки хозяину)
Человек трафик делает для сайта и на хлеб с маслом зарабатывает