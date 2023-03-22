«Барса» подала 5 исков на журналистов, писавших о деле Негрейры. Клуб предложил сосьос сообщать о статьях, заслуживающих претензий

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи болельщики Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселона» подала в суд на журналистов, писавших про выплаты сотруднику комитета судей.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

В среду, 22 марта, клуб подал пять исков против различных журналистов и СМИ, которые пытались нанести ущерб имиджу «блауграны» своими сообщениями о выплатах Негрейре, сообщает Diario Sport. В четверг планируется подать новые четыре иска, еще 5 находятся на стадии подготовки.

Цель каталонцев – защитить честь клуба и легитимность его спортивных успехов, которые ставятся под сомнение после разразившегося скандала.

Также «Барса» создаст электронную почту, на которую все желающие сосьос (члены клуба – Sports.ru) смогут отправить опубликованную в СМИ информацию, которая, по их мнению, может послужить поводом для судебного иска. Таким образом «Барселона» хочет привлечь болельщиков к защите клуба во времена максимального напряжения и постоянных нападок.

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47 комментариев

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BurBon
Ответ kaka10
так тогда объясни за что платили 7.5 млн евро судейскому чиновнику?
Спроси у Барто.
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natetinain
о, дела о дискредитации. что-то это напоминает. статья 7,3 фкбарселонского УК о том, что виновен не жираф. ну-ну.
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Raul14
Там девушка Мостового (ригоберка) плачет😂😂😂
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Роман
Сосьос Барселоне.
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kaka10
Ответ BurBon
Копают то, чего нет. Об этом знали давно, но набрасывать начали сейчас, когда Барса отказалась от сделки ла лиги по тв правам, плюс терки с уефа.
так
тогда объясни за что платили 7.5 млн евро судейскому чиновнику?
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Raul14
Ответ Футбол_это_жизнь
Спроси у болел любого чемпионата, какой клуб самый мерзкий из Испании 70% скажут - Реал!
открою тебе маленький секрет — у лучших всегда много хейтеров))

Реал вершина футбола, поэтому многие так скажут))
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BurBon
Ответ kaka10
Барса может сама попытается объясниться по всей этой ситуации? Или будет дальше молиться, чтобы ничего не раскопали?
Копают то, чего нет. Об этом знали давно, но набрасывать начали сейчас, когда Барса отказалась от сделки ла лиги по тв правам, плюс терки с уефа.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Футбол_это_жизнь
Спроси у болел любого чемпионата, какой клуб самый мерзкий из Испании 70% скажут - Реал!
Сам опрашивал 🤣
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Serega Fart
Члены клуба sports.ru проходят как свидетели?
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Футбол_это_жизнь
Ответ Raul14
будет сосьос, когда раскроют дело)) спотифай-борселона опозорила ЛаЛигу не по детски))
Спроси у болел любого чемпионата, какой клуб самый мерзкий из Испании 70% скажут - Реал!
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Pamir88
Правильно. За базар надо отвечать.
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Syog1010
Ответ Raul14
будет сосьос, когда раскроют дело)) спотифай-борселона опозорила ЛаЛигу не по детски))
Ты позоришь светлое имя легенды.
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ага, заняться ему нечем
3 унижения подряд, 4 на подходе
Как известно если на поле не может мчк, значит пришло время кабинета)
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белошип
Ответ 90 Minutes
Барселона чемпион 🏆 Испании!!!!
Скоро кабинет лишат всех купленных ЛЛ начиная с 2000г
Надеюсь за судейские класико тож вернут украденные очки хозяину)
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Рустам Атаев
глорики светофорики реала мне вас жаль
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Raul14
будет сосьос, когда раскроют дело)) спотифай-борселона опозорила ЛаЛигу не по детски))
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Теннисный абсолют
Эль Бадалона пожалуй будет переведена в Сегунду. Жаль конечно, но надо было думать головой.
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90 Minutes
Барселона чемпион 🏆 Испании!!!!
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Рустам Атаев
пора уже по серьёзному взяться за судейский реал
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Гриша
Ответ Butrymovich Mikalai
Жаль что спортс.ру не попадает ни под какую европейскую юрисдикцию ,а то у меня есть пару авторов новостей напримете которые намеренно искажают суть и содержание новости на которую ссылаются. например Любовь Курчавова.
А что она сделала?
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nobrainnopain
Это конвульсии)))
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Виталий
Очень разумные действия , но такова работа у журналистов , разносить говно
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melmi
Ответ Butrymovich Mikalai
Жаль что спортс.ру не попадает ни под какую европейскую юрисдикцию ,а то у меня есть пару авторов новостей напримете которые намеренно искажают суть и содержание новости на которую ссылаются. например Любовь Курчавова.
Ты не понимаешь, это другое ….
Человек трафик делает для сайта и на хлеб с маслом зарабатывает
0
-4
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Все правильно, в итоге выяснится что перец наныл, чтобы журналисты гасили Барсу
Ага, заняться ему нечем
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kaka10
Барса может сама попытается объясниться по всей этой ситуации? Или будет дальше молиться, чтобы ничего не раскопали?
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