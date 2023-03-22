Лыжи. Чемпионат России. Крупицкая и Фалеева, Царева и Ступак, Перевозчикова и Носкова, Смирнова и Пантрина выступят в командном спринте
22 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет командный спринт.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2023
Тюмень
Женщины
Командный спринт
Начало квалификации – 9:00, финала – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Участники
Ольга Царева – Юлия Ступак (Республика Коми-1)
Елизавета Шалабода – Александра Кононова (Москва-1)
Екатерина Евтягина – Наталья Матвеева (Москва-2)
Евгения Крупицкая – Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург-1)
Анастасия Прокофьева – Диана Соболева (Санкт-Петербург-2)
Дарья Непряева – Виктория Трошина (Татарстан-1)
Анастасия Жамбалова – Христина Мацокина (Татарстан-2)
Мария Давыденкова – Алеся Рушенцева (Татарстан-3)
Полина Лобастова – Екатерина Мегедь (Татарстан-4)
Ирина Ибрагимова – Алия Иксанова (Татарстан-5)
Екатерина Смирнова – Елизавета Пантрина (Тюменская область-1)
Алиса Жамбалова – Анна Грухвина (Тюменская область-2)
Алена Перевозчикова – Екатерина Носкова (ХМАО-Югра-1)
Дарья Рогозина – Майя Якунина (Центральный ФО)
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