Лыжи. Чемпионат России. Крупицкая и Фалеева, Царева и Ступак, Перевозчикова и Носкова, Смирнова и Пантрина выступят в командном спринте

Теги результаты Наталья Матвеева чемпионат России командный спринт (жен) Алия Иксанова Мария Давыденкова Ольга Царева Алиса Жамбалова Юлия Ступак (Белорукова) Екатерина Носкова (Мошкова) Майя Якунина Дарья Рогозина Екатерина Смирнова Христина Мацокина Анна Грухвина Анастасия Фалеева Елизавета Шалабода Екатерина Мегедь Екатерина Евтягина Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Виктория Трошина Александра Кононова Диана Соболева Елизавета Пантрина (Бекишева) Алеся Рушенцева Полина Лобастова Алена Перевозчикова Ирина Ибрагимова Лыжи

22 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет командный спринт.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Женщины

Командный спринт

Начало квалификации – 9:00, финала – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена». 

Участники

Ольга Царева – Юлия Ступак (Республика Коми-1)

Елизавета Шалабода – Александра Кононова (Москва-1)

Екатерина Евтягина – Наталья Матвеева (Москва-2)

Евгения Крупицкая – Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург-1)

Анастасия Прокофьева – Диана Соболева (Санкт-Петербург-2)

Дарья Непряева – Виктория Трошина (Татарстан-1)

Анастасия Жамбалова – Христина Мацокина (Татарстан-2) 

Мария Давыденкова – Алеся Рушенцева (Татарстан-3)

Полина Лобастова – Екатерина Мегедь (Татарстан-4)

Ирина Ибрагимова – Алия Иксанова (Татарстан-5)

Екатерина Смирнова – Елизавета Пантрина (Тюменская область-1)

Алиса Жамбалова – Анна Грухвина (Тюменская область-2)

Алена Перевозчикова – Екатерина Носкова (ХМАО-Югра-1)

Дарья Рогозина – Майя Якунина (Центральный ФО) 

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