ИИХФ продлила отстранение России и Беларуси на сезон-2023/24. Сборные не сыграют на ЧМ
Сборная России по хоккею не сыграет на международных турнирах в сезоне-2023/24.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на следующий сезон-2023/24.
Причиной называется невозможность обеспечить безопасность. Решение принято на заседании совета ИИХФ, сообщается на сайте организации.
Таким образом, Россия и Беларусь не примут участие в чемпионате мира в 2024 году в Чехии.
Напомним, национальные сборные России и Беларуси были отстранены от турниров ИИХФ 2022 и 2023 годов.
Никто, никуда, ни к кому не придет. Блеф уже давно раскрыт, международные турниры вам нужнее, чем вы международным турнирам. От газпрома УЕФА отказался по щелчку пальца, от всех остальных отказаться еще проще
за 15 лет из КХЛ не сделали лучшей лиги, тем более не сделаете во время изоляции. Вместо развития своего хоккея заявите еще пару Куньлуней или из Ирана кого-нибудь
Хотя не факт что на чм 2025 пустят