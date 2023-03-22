ИИХФ продлила отстранение России и Беларуси на сезон-2023/24. Сборные не сыграют на ЧМ

по хоккею не сыграет на международных турнирах в сезоне-2023/24.

Международная федерация хоккея ( ) приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на следующий сезон-2023/24.

Причиной называется невозможность обеспечить безопасность. Решение принято на заседании совета ИИХФ, сообщается на сайте организации.

Таким образом, Россия и Беларусь не примут участие в чемпионате мира в 2024 году в Чехии.

Напомним, национальные сборные России и были отстранены от турниров ИИХФ 2022 и 2023 годов.