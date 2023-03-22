ИИХФ продлила отстранение России и Беларуси на сезон-2023/24. Сборные не сыграют на ЧМ

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею молодежная сборная России молодежный чемпионат мира Сборная Беларуси по хоккею молодежная сборная Беларуси КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Сборная России по хоккею не сыграет на международных турнирах в сезоне-2023/24.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на следующий сезон-2023/24.

Причиной называется невозможность обеспечить безопасность. Решение принято на заседании совета ИИХФ, сообщается на сайте организации.

Таким образом, Россия и Беларусь не примут участие в чемпионате мира в 2024 году в Чехии.

Напомним, национальные сборные России и Беларуси были отстранены от турниров ИИХФ 2022 и 2023 годов.

153 комментария

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ALEKS66
При власти которая у руля сейчас нам пока не светит. Вообще нигде.
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efremovms@gmail.com
Пока там Тардиф,нас там не будет.Для этого этого французика туда и двинули.
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Jetter
Ответ Франк Небо
Это чем хоккей опаснее футбола, что в первом не могут обеспечить безопасность из-за сборной Беларуси, а во втором - могут? Коньки как холодное оружие??
А что, в футболе вернули?
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Авл Агерий
Лично мне матчи сборных по хоккею до фонаря. За своих в хоккее можно в НХЛ болеть. Это гораздо интереснее.
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Jetter
Ответ Дима Крутой
Ребята давайте спокойно относимся к решению . Они просто хотят медальки повыигрывать
Твой комментарий актуален для двух с половиной видов спорта из всех, откуда нас выгнали. Можешь относиться спокойно.
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Zub_ovechkina
Ответ Александр Тихонов
Печально, но ожидаемо. Пока не закончится кое-что, что нельзя называть, никакого возвращения не будет. В противном случае нас бы ждали бесконечные бойкоты со стороны Чехии, Финляндии, Швеции и других стран, а ИИХФ на это не пойдёт.
Как закончится "кое-что", именно каков будет результат окончания, определит судьбу не только нашего хоккея, но страны в целом.
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Karra
Ответ Ivan Lotkov
Да пусть они сами там в своей каше сидят,живут,сруть между собой..Мы и без них проживём. !!!!
еще ссуть. полный набор для лотка.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Sever12
Ну вот господин Морозов, делаем календарь нормальный, легионеров у нас кот наплакал да и их и так в сборные не позовут, делайте нормальный чемпионат потом пусть в июне сборная едет в своё дно турне или куда там Третьяк их повезёт....
Дольше чем до 30 апреля сейчас невозможно сделать
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Bayern-fan
Ответ ДМ-1чемпион
Невелика потеря. Надо делать КХЛ сильнее, что бы самые сильные спортсмены мечтали попасть в одну из команд КХЛ! P. S. И перестать платить взносы и подавать заявки. Надо становиться сильнее и богаче. Придёт время сами придут.
догнать и перегнать Америку!!!! Пятилетка в четыре года

Никто, никуда, ни к кому не придет. Блеф уже давно раскрыт, международные турниры вам нужнее, чем вы международным турнирам. От газпрома УЕФА отказался по щелчку пальца, от всех остальных отказаться еще проще
за 15 лет из КХЛ не сделали лучшей лиги, тем более не сделаете во время изоляции. Вместо развития своего хоккея заявите еще пару Куньлуней или из Ирана кого-нибудь
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Павел Виноградов
Ответ WOLFSSCHANZE
Соотечественники, вы чё скулите я не понял, вы же там в грудь бились что соберёте какой-то свой Z-чм, и что вам вообще эта гейпопейская тусовочка ни к чему)) год прошёл, и что мы видим, да ничего)) импортозамещение на таком же уровне, легендарная кока-кола с Афганистана в магазинах на полках, просто цирк)))
чё теперь идти ныть из за кока колы ? или из за того что другие ребята не хотят с тобой играть ? ты так же в детстве делал? сразу мамочке под юбку лишь бы она поговорила с ребятами и попросила с тобой поиграть ))
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Авл Агерий
Ответ Франк Небо
Это чем хоккей опаснее футбола, что в первом не могут обеспечить безопасность из-за сборной Беларуси, а во втором - могут? Коньки как холодное оружие??
Нюанс в том, что сборная Беларуси играет домашние отборочные матчи на пустых стадионах в Сербии, а в хоккее нет аналогичного турнира.
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Андрей Балабаев
Ответ aarau
86% населения рф )
Лично опрашивал?
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Vladislove Dobry
Ответ Ник88
Ежегодный второсортный турнир не потеря. Важнее что НХЛ не хочет без России КМ проводить
Да и в НХЛ все забили на то , что там русские парни играют .
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micka
Можно создать свой турнир. Сборная Сибири, Урала, Москвы, Санкт-Петербурга, Дальнего Востока, состоящие из хоккеистов родившихся в этих регионах. Пригласить каких-нибудь белорусов, китайцев, пингвинов и Эритрею.
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brig_Mercury
Ответ dimonivanov
Новость от 13 марта: "Большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на ЧМ. Чехия, Финляндия, Швеция и страны Балтии против («Матч ТВ»)". Что ответит матч ТВ?
Анисимов соберёт шабаш, произнесут оскорбления в адрес Европы, за которые обычно удаляют сообщения на спортс. И в принципе всё. Ничего интересного.
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Anton Kotenko
Ну отстранили и отстранили ))
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Ми Ша
Самое время начать расширять КХЛ за счёт стран Азии и Африки
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eyeballerswow
а от евротуров не отстранили пекафейс.жэпэгэ
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Авл Агерий
Это было очевидно. Пока СВО не закончится не будет никаких матчей сборных по хоккею.
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Сергей Чумак
Не ну, а че? Больше половины юзеров спортоса хотели чм раз в 4 года, пожалуйста получайте!
Хотя не факт что на чм 2025 пустят
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beltravel71
С приходом этого лягушатника все в международном хоккее через одно место
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Андрей Жарков
Ответ frol92
Ну ничего, главное на Кубке первого канала взять реванш у белорусской команды 🤘
Ты что под бываешь, не смешно
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Bosniec
Ответ Sever12
Для этого надо назначить кучерявого тренера-самородка, открытие КХЛ, и победа за нами)))
Самовыродка =)
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Геннадий Тёкин
Ответ WOLFSSCHANZE
С подачи рептилоидов и барухов
Молодец, возьми 15 центов)).
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Заборостроитель
Ответ Дима Крутой
Ребята давайте спокойно относимся к решению . Они просто хотят медальки повыигрывать
Кто они? С 2016 только бронзу нам дают выиграть
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