Негрейра – налоговой о том, почему «Барса» выплатила ему 7,3 млн евро: «Это давало им уверенность, что в судейском комитете не принималось предвзятых решений»

Теги Барселона Ла Лига судьи Сандро Росель Жозеп Бартомеу Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Бывший вице-президент судейского комитета Испании рассказал о своей помощи «Барселоне».

Хосе Мария Энрикес Негрейра дал пояснения в разговоре с инспектором Налогового агентства в октябре 2021 года.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах Негрейре.

«Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра. Бывший вице-президент технического судейского комитета получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год. 

Ранее со слов Негрейры стало известно, что он не платил судьям от имени каталонского клуба.

– Какие услуги вы через DASNIL оказывали «Барселоне»?

– Просмотр матчей (лично или через коллег – бывших судей) и информирование о том, почему были приняты определенные решения. «Барселона» считала, что ей наносят ущерб, а к другим клубам относятся благосклонно. Это моя личная гипотеза, никто мне прямо об этом не говорил.

В мои обязанности входило высказывание мнения о матчах с точки зрения работы судей и действий игроков. Я давал советы технического плана. «Барселона» хотела убедиться, что предвзятых решений в ущерб ей не принимается, что судьи беспристрастны.

– Как долго вы оказывали эти услуги?

– Около 13 лет.

– Как вы выставляли счета?

– Сначала через NILSAD, затем через DASNIL.

– Момент, когда вы покинули должность вице-президента судейского комитета, совпал с моментом, когда вы перестали оказывать услуги «Барселоне»?

– Да, «Барселона» приняла решение в одностороннем порядке. Я отправил письмо Бартомеу, в котором пожаловался на нарушение условий контракта, затем позвонил ему, но он не ответил.

– Из тех денег, которые вы получили от «Барселоны», вы когда-нибудь платили какому-нибудь судье или бывшему судье?

– Нет.

– Кто был вашим контактным лицом в «Барселоне»?

Росель и Бартомеу.

– Встречались ли вы периодически, чтобы дать советы?

– Я видел их в лучшем случае 6 раз в год.

– Есть ли какой-либо документ, отчет или нечто подобное, что содержит ваши заключения и советы, которые вы передавали через DASNIL «Барселоне»?

– Нет.

– Как вы выставляли «Барселоне» счета?

– Посредством электронной почты.

– Если вы встречались не более 6 раз в год и не слали письменных отчетов, почему они платили такие суммы?

– Потому что это давало им уверенность в том, что в судейском комитете не принималось предвзятых решений в ущерб «Барселоне», что все было нейтрально, – сказал Негрейра.

«Барселона» три года платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции

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52 комментария

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sacha2
...Трое негритят в зверинце оказались,
Одного схватил медведь (Юве), и вдвоем остались.
Двое негритят легли на солнцепеке,
Один сгорел (Барса) — и вот один, несчастный, одинокий (Реал).
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SunnyRay
К судье заходит помощник и интересуется: "Одна сторона принесла 150 000 долларов, а другая – 100 000. Что делать будем?"
Судья: "Верни лишний полтинник, будем судить по справедливости".
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Футбол_это_жизнь
Ответ Мадрид наказывает!
Я думаю, чемпионат дадут доиграть, но летом будут иметь в хвост и гриву. Решением будет понижение в классе, тюрьма, и лишение коррупционно выигранных чашек, включая золотые мячи аргентинского дзюбы.
А потом ты проснёшься!
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Экселлент
Выявить всех виновных и наказать по всей строгости закона!
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Мадрид наказывает!
Я думаю, чемпионат дадут доиграть, но летом будут иметь в хвост и гриву. Решением будет понижение в классе, тюрьма, и лишение коррупционно выигранных чашек, включая золотые мячи аргентинского дзюбы.
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vallabaza
т.е., раз остальные команды не платили, то к ним было предвзятое отношение, особенно в матчах с барселоной?
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Полуэктов Пётр
"Потому что это давало им уверенность в том, что в судейском комитете не принималось предвзятых решений в ущерб «Барселоне»"
Он вообще в своем уме говорить такое? Это ведь БУКВАЛЬНО признание.
Барселона всеми силами пытается продвинуть теорию о том, что данные платежи НИКАК НЕ ВЛИЯЛИ на судейство, а этот дурачок прямым текстом говорит, что влияли.
Он там бессмертный что ли? Он не понимает, что если Барса потонет в этом деле, то и он вместе с ней? Причем проблемы Барселоны - это вопрос финансов и репутации. А проблемы самого Хосе Марии - это тюрьма!
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Владимир Ш
Такое себе оправдание. Он без адвоката чтоли ?
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Футбол_это_жизнь
Ответ nurikkkk
Ахахахах Вот это кадр))) Я так понимаю мы еще много чего узнаем интересного... Как же это нелепо)))) Я так понимаю все Бараглоры платят вахтерам и садовникам, что бы те не спали с их женами)))))))))
Нурик, ОманИсен, Хайрулло, Олжас - имена тех кто хейтит Барсу на спортс ру. Мда уж. Чего вам сделала Барселона?
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Maksim1302
Ответ Arthas M
– Момент, когда вы покинули должность вице-президента судейского комитета, совпал с моментом, когда вы перестали оказывать услуги «Барселоне»? – Да, «Барселона» приняла решение в одностороннем порядке. Фанам Барсы ещё нужны доказательства?
Да ты прям Холмс 🕵️
Давай, удиви меня своей дедукцией, из-за таких заключений как твои, сидят невиновные люди
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Водяра
Все ясно с этой БЧК, в Сегунду Б и снять 40 очков в начале сезона.
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nurikkkk
Ахахахах
Вот это кадр)))
Я так понимаю мы еще много чего узнаем интересного...
Как же это нелепо))))
Я так понимаю все Бараглоры платят вахтерам и садовникам, что бы те не спали с их женами)))))))))
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Футбол_это_жизнь
Ответ AmanEsen
Я не понимаю, то есть он получается уже и не отрицает, что выплаты были. Это уже ФАКТ. За что платила сути играть вообще не должно, пусть хоть за массаж стопы Бартамеу. Важен сам ФАКТ того, что клуб платил деньги вице-президенту. судейского комитета Почему Барса все еще не в Сегунде?
Бедные жители стран в которых законы сводятся к тому, что дцмает или хочешь один или другой. Презумпция невиновности, доказательная база зачем все это? ОманИсен написал - значит все! Так и есть! Надо наказать!
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Рамих
🤣🤣🤣
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Аркадий Аркадич
Определение слова "взятка" как то поменялось в испанском языке? Как еще можно назвать передачу денег за установление определенного типа судейства?
+3
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Футбол_это_жизнь
Как бы не старались местные прокуроры, максимум что светит Барселоне это пожурят пальчиком. Факта коррупции нет. Факт оказанных услуг - есть!
Хейтеры готовьтесь писать, что Барса все купила и мадридских судей, и мадридских прокуроров (которые сидят вместе с Пересом в ВИП ложах на бернабеу)
Короче готовьтесь Ныть. Это единственное, что вам остаётся
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-5
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AmanEsen
Я не понимаю, то есть он получается уже и не отрицает, что выплаты были. Это уже ФАКТ. За что платила сути играть вообще не должно, пусть хоть за массаж стопы Бартамеу. Важен сам ФАКТ того, что клуб платил деньги вице-президенту. судейского комитета

Почему Барса все еще не в Сегунде?
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Скажи спасибо, после класико ты бы снова самоликвидировался бы)
Пропадать – не в моем стиле
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Роман
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я считал, что если сказать, что ригобер только с мужчинами. Ну ты понял. Наврядли по современным меркам это оскорбление (в мягкой форме – я это сказал)
Даже на почту им писал. Почему кому-то не дают бан за оскорбление.
Когда мне дали просто за сокращённое слово не столь и грубое, при чём я не кому-то это писал, а просто в чат.

А когда даже им скрины скинул. Ответа там не нашлось, настигла тишина.
+2
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U
Потрясающае, конечно. Он даже хоть немного убедительное оправдание придумать не может. Кому-то что-то тут может быть неочевидно?
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Пенс
Дети в начальных классах оправдываются на том же уровне. Как не местным кулесам это знать.
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Arthas M
Ответ Barca_mania
они возможно отмывали личные деньги. А Барса не получала никакого спортивного преимущества. Судьи не влияли на турнирную таблицу.
То есть 3 президента Барсы отмывали деньги через одного человека и этот отмыв закончился когда руководителя судей уволили? Вы реально верите в такие совпадения?
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Vasiliy S
Где документы?
Где налоги на этот доход?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Роман
Здесь двойные стандарты. Написанные здесь правила не работают.
Я считал, что если сказать, что ригобер только с мужчинами. Ну ты понял. Наврядли по современным меркам это оскорбление (в мягкой форме – я это сказал)
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Born is the King
Барселонка не виновата она ,Негрейра сам пришел
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