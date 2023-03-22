Негрейра – налоговой о том, почему «Барса» выплатила ему 7,3 млн евро: «Это давало им уверенность, что в судейском комитете не принималось предвзятых решений»
Бывший вице-президент судейского комитета Испании рассказал о своей помощи «Барселоне».
Хосе Мария Энрикес Негрейра дал пояснения в разговоре с инспектором Налогового агентства в октябре 2021 года.
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах Негрейре.
«Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра. Бывший вице-президент технического судейского комитета получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.
Ранее со слов Негрейры стало известно, что он не платил судьям от имени каталонского клуба.
– Какие услуги вы через DASNIL оказывали «Барселоне»?
– Просмотр матчей (лично или через коллег – бывших судей) и информирование о том, почему были приняты определенные решения. «Барселона» считала, что ей наносят ущерб, а к другим клубам относятся благосклонно. Это моя личная гипотеза, никто мне прямо об этом не говорил.
В мои обязанности входило высказывание мнения о матчах с точки зрения работы судей и действий игроков. Я давал советы технического плана. «Барселона» хотела убедиться, что предвзятых решений в ущерб ей не принимается, что судьи беспристрастны.
– Как долго вы оказывали эти услуги?
– Около 13 лет.
– Как вы выставляли счета?
– Сначала через NILSAD, затем через DASNIL.
– Момент, когда вы покинули должность вице-президента судейского комитета, совпал с моментом, когда вы перестали оказывать услуги «Барселоне»?
– Да, «Барселона» приняла решение в одностороннем порядке. Я отправил письмо Бартомеу, в котором пожаловался на нарушение условий контракта, затем позвонил ему, но он не ответил.
– Из тех денег, которые вы получили от «Барселоны», вы когда-нибудь платили какому-нибудь судье или бывшему судье?
– Нет.
– Кто был вашим контактным лицом в «Барселоне»?
– Встречались ли вы периодически, чтобы дать советы?
– Я видел их в лучшем случае 6 раз в год.
– Есть ли какой-либо документ, отчет или нечто подобное, что содержит ваши заключения и советы, которые вы передавали через DASNIL «Барселоне»?
– Нет.
– Как вы выставляли «Барселоне» счета?
– Посредством электронной почты.
– Если вы встречались не более 6 раз в год и не слали письменных отчетов, почему они платили такие суммы?
– Потому что это давало им уверенность в том, что в судейском комитете не принималось предвзятых решений в ущерб «Барселоне», что все было нейтрально, – сказал Негрейра.
«Барселона» три года платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Одного схватил медведь (Юве), и вдвоем остались.
Двое негритят легли на солнцепеке,
Один сгорел (Барса) — и вот один, несчастный, одинокий (Реал).
Судья: "Верни лишний полтинник, будем судить по справедливости".
Он вообще в своем уме говорить такое? Это ведь БУКВАЛЬНО признание.
Барселона всеми силами пытается продвинуть теорию о том, что данные платежи НИКАК НЕ ВЛИЯЛИ на судейство, а этот дурачок прямым текстом говорит, что влияли.
Он там бессмертный что ли? Он не понимает, что если Барса потонет в этом деле, то и он вместе с ней? Причем проблемы Барселоны - это вопрос финансов и репутации. А проблемы самого Хосе Марии - это тюрьма!
Давай, удиви меня своей дедукцией, из-за таких заключений как твои, сидят невиновные люди
Вот это кадр)))
Я так понимаю мы еще много чего узнаем интересного...
Как же это нелепо))))
Я так понимаю все Бараглоры платят вахтерам и садовникам, что бы те не спали с их женами)))))))))
Хейтеры готовьтесь писать, что Барса все купила и мадридских судей, и мадридских прокуроров (которые сидят вместе с Пересом в ВИП ложах на бернабеу)
Короче готовьтесь Ныть. Это единственное, что вам остаётся
Почему Барса все еще не в Сегунде?
Когда мне дали просто за сокращённое слово не столь и грубое, при чём я не кому-то это писал, а просто в чат.
А когда даже им скрины скинул. Ответа там не нашлось, настигла тишина.
Где налоги на этот доход?