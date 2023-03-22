Негрейра – налоговой о том, почему «Барса» выплатила ему 7,3 млн евро: «Это давало им уверенность, что в судейском комитете не принималось предвзятых решений»

Бывший вице-президент судейского комитета рассказал о своей помощи «Барселоне».

дал пояснения в разговоре с инспектором Налогового агентства в октябре 2021 года.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах Негрейре.

«Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра. Бывший вице-президент технического судейского комитета получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Ранее со слов Негрейры стало известно, что он не платил судьям от имени каталонского клуба.

– Какие услуги вы через DASNIL оказывали «Барселоне»?

– Просмотр матчей (лично или через коллег – бывших судей) и информирование о том, почему были приняты определенные решения. «Барселона» считала, что ей наносят ущерб, а к другим клубам относятся благосклонно. Это моя личная гипотеза, никто мне прямо об этом не говорил.

В мои обязанности входило высказывание мнения о матчах с точки зрения работы судей и действий игроков. Я давал советы технического плана. «Барселона» хотела убедиться, что предвзятых решений в ущерб ей не принимается, что судьи беспристрастны.

– Как долго вы оказывали эти услуги?

– Около 13 лет.

– Как вы выставляли счета?

– Сначала через NILSAD, затем через DASNIL.

– Момент, когда вы покинули должность вице-президента судейского комитета, совпал с моментом, когда вы перестали оказывать услуги «Барселоне»?

– Да, «Барселона» приняла решение в одностороннем порядке. Я отправил письмо Бартомеу, в котором пожаловался на нарушение условий контракта, затем позвонил ему, но он не ответил.

– Из тех денег, которые вы получили от «Барселоны», вы когда-нибудь платили какому-нибудь судье или бывшему судье?

– Нет.

– Кто был вашим контактным лицом в «Барселоне»?

– и .

– Встречались ли вы периодически, чтобы дать советы?

– Я видел их в лучшем случае 6 раз в год.

– Есть ли какой-либо документ, отчет или нечто подобное, что содержит ваши заключения и советы, которые вы передавали через DASNIL «Барселоне»?

– Нет.

– Как вы выставляли «Барселоне» счета?

– Посредством электронной почты.

– Если вы встречались не более 6 раз в год и не слали письменных отчетов, почему они платили такие суммы?

– Потому что это давало им уверенность в том, что в судейском комитете не принималось предвзятых решений в ущерб «Барселоне», что все было нейтрально, – сказал Негрейра.

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