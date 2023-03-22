Бой Фьюри и Усика сорван, Александр отменил тренировочный лагерь (ESPN)
Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри не состоится 29 апреля.
Как сообщает ESPN, Александр уже прекратил тренировки, чтобы начать подготовку к обязательной защит одного из своих титулов.
«Неважно, насколько Усик шел на уступки в переговорах, сторона Фьюри требовала большего», – сказал менеджер Усика Эгис Климас в разговоре с журналистом Стивом Кимом.
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ну а так понятно почему фьюри слился. потому как нганну свободным агентом стал. с нганну и бой будет попроще (по крайней мере так ему кажется), и денег больше заработает.
однако верим в фрэнсиса и надеемся, что жирный цыган таки падёт под ударами камерунского молота. сильнейший боец на планете должен наказать фехтовальщика в варежках.
Бизнес? Не, не слышали.
Ожидаемо, учитывая национальную принадлежность.