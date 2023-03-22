Бой Фьюри и Усика сорван, Александр отменил тренировочный лагерь (ESPN)

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Эгис Климас бокс Бокс/MMA/UFC

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри не состоится 29 апреля.

Как сообщает ESPN, Александр уже прекратил тренировки, чтобы начать подготовку к обязательной защит одного из своих титулов.

«Неважно, насколько Усик шел на уступки в переговорах, сторона Фьюри требовала большего», – сказал менеджер Усика Эгис Климас в разговоре с журналистом Стивом Кимом.

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12 комментариев

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reteka
Теперь есть время Киево-Печорскую Лавру защитить. Усик же обещал?
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alexander bakulin
выходит, лысый шарлатан из UFC был не так уж и неправ по поводу современного бокса.
ну а так понятно почему фьюри слился. потому как нганну свободным агентом стал. с нганну и бой будет попроще (по крайней мере так ему кажется), и денег больше заработает.
однако верим в фрэнсиса и надеемся, что жирный цыган таки падёт под ударами камерунского молота. сильнейший боец на планете должен наказать фехтовальщика в варежках.
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los merengues
Ответ Alex1104
За что вас папа с мамой так не любили? Как можно так называть?
испанский стыд от каждого твоего сообщения.
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Alex1104
Ответ los merengues
грязь
За что вас папа с мамой так не любили? Как можно так называть?
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Даулет Абдрахманбек
современный профи бокс полная туфта и любительский тоже в принципе. Жаль каждым годом губит спорт детство псевдопромоутеры и коррумпированные чиновники аиба, даже трусливые боксеры- бизнесмены.
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Rio de Janeiro
У усика и так голова пустая а тут бы последнее выбили так что может к лучшему
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los merengues
Ответ Alex1104
Лошары. Кто-то слишком дорого оценил свои пояса? Бизнес? Не, не слышали. Ожидаемо, учитывая национальную принадлежность.
грязь
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Алексей Толстюк
Ответ avcgloronalduMU
и так понятно было, что усик тут сольётся, потому что Фьюри его вынесет
Усатый был согласен на все условия, пока цыган велял и старался сделать все для того чтобы отпетлять. Знаешь как называют мужчину который говорит и не делает или не сможет ответить за свои слова? Правильно Фьюри или avcgloronalduMU
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Фифа Алекс
Ответ avcgloronalduMU
и так понятно было, что усик тут сольётся, потому что Фьюри его вынесет
ставку то поставил?
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avcgloronalduMU
и так понятно было, что усик тут сольётся, потому что Фьюри его вынесет
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Фифа Алекс
Лагерь продолдился только соперник другой будет!
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Alex1104
Лошары. Кто-то слишком дорого оценил свои пояса?
Бизнес? Не, не слышали.
Ожидаемо, учитывая национальную принадлежность.
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