Бой Фьюри и Усика сорван, Александр отменил тренировочный лагерь (ESPN)

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между и не состоится 29 апреля.

Как сообщает ESPN, Александр уже прекратил тренировки, чтобы начать подготовку к обязательной защит одного из своих титулов.

«Неважно, насколько Усик шел на уступки в переговорах, сторона Фьюри требовала большего», – сказал менеджер Усика Эгис Климас в разговоре с журналистом Стивом Кимом.

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