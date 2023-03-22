Биатлонистка Екатерина Носкова взяла серебро на чемпионате России по лыжам

Теги сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Екатерина Носкова (Мошкова) Алена Перевозчикова Биатлон

Биатлонистка Екатерина Носкова завоевала серебро чемпионата России по лыжным гонкам.

Носкова в паре с Аленой Перевозчиквой финишировали вторыми в командном спринте.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени. Накануне Носкова заняла 21-е место в коньковой «разделке» на 10 км.

❄️ Лыжи. Чемпионат России. Смирнова и Пантрина победили в командном спринте, Перевозчикова и Носкова – 2-е, Царева и Ступак – 3-и

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10 комментариев

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Марина Федоткина
Молодец Катюша !..Не подвела подругу по команде ! Она превзошла сама себя , и осуждать её не за что !
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ivan 07
Взяла серебро благодаря Перевозчиковой. С чего не бежали с Каплиной.
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Renki
Кто-нибудь, вытащите уже Елену Валерьевну из сугроба...
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galaxy***
Молодец, не зря приняла участие в ЧР по лыжам, ещё и подзаработала, Гу что-то про большие призовые у лыжников говорил.
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тоторо
Ответ sfilatov13
в лыжах было бы интересно на Кристину Резцову в хорошей форме посмотреть, при всём уважении Носкова это биатлонистка уровеня кубка IBU
у нас все биатлонистки кроме Резцовой и Кайшевой уровня кибу
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Погладь быка
Дааа, Вяльбе, совсем зашкварились российские лыжники. А впрочем российские соревнования это всегда соревнования допингоив.
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sfilatov13
в лыжах было бы интересно на Кристину Резцову в хорошей форме посмотреть, при всём уважении Носкова это биатлонистка уровеня кубка IBU
+1
-3
-2
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volga_olga
Катя в этом сезоне вообще расцвела, а тут еще такое, молодец!
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тоторо
молодец Катя и успехов на ЧР по биатлону!
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selso99
Молодец. Женские лыжи у нас, конечно, Непряева и пустота.
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