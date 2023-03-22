Биатлонистка Екатерина Носкова взяла серебро на чемпионате России по лыжам

Биатлонистка Екатерина Носкова завоевала серебро чемпионата России по лыжным гонкам.

Носкова в паре с Аленой Перевозчиквой финишировали вторыми в командном спринте.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени. Накануне Носкова заняла 21-е место в коньковой «разделке» на 10 км.

❄️ Лыжи. Чемпионат России. Смирнова и Пантрина победили в командном спринте, Перевозчикова и Носкова – 2-е, Царева и Ступак – 3-и