Месси отклонял предложения Гальтье на тренировке и уходил с занятия раньше времени. Тренер не конфликтует со звездами «ПСЖ», чтобы не обидеть их

Тренер «ПСЖ» не конфликтует со звездами команды, чтобы их не обидеть.

Как сообщает RMC Sport, тренер «ПСЖ» опасается конфликтов со звездами парижан. Так, во время одной из недавних тренировок форвард покинул поле раньше времени. Ранее утверждалось, что это произошло из-за дискомфорта в мышце. Однако RMC Sport сообщает, что причиной этого стали сомнения Лео в полезности одного из упражнений для нападающих, что раздражало аргентинца.

Несколькими днями ранее во время тренировки Гальтье предложил желающим задержаться еще на несколько минут. Однако Месси отказался от этого предложения, и тренировка завершилась, несмотря на то, что некоторые игроки хотели продолжить.

Отмечается, что, несмотря на решительность и жесткость во время работы в «Лилле» (Гальтье тренировал клуб с 2017 по 2021-й год – Sports.ru), в « » Гальтье не позволяет себе идти на конфликт со звездами команды.

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