Месси отклонял предложения Гальтье на тренировке и уходил с занятия раньше времени. Тренер не конфликтует со звездами «ПСЖ», чтобы не обидеть их

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье не конфликтует со звездами команды, чтобы их не обидеть.

Как сообщает RMC Sport, тренер «ПСЖ» опасается конфликтов со звездами парижан. Так, во время одной из недавних тренировок форвард Лионель Месси покинул поле раньше времени. Ранее утверждалось, что это произошло из-за дискомфорта в мышце. Однако RMC Sport сообщает, что причиной этого стали сомнения Лео в полезности одного из упражнений для нападающих, что раздражало аргентинца.

Несколькими днями ранее во время тренировки Гальтье предложил желающим задержаться еще на несколько минут. Однако Месси отказался от этого предложения, и тренировка завершилась, несмотря на то, что некоторые игроки хотели продолжить.

Отмечается, что, несмотря на решительность и жесткость во время работы в «Лилле» (Гальтье тренировал клуб с 2017 по 2021-й год – Sports.ru), в «ПСЖ» Гальтье не позволяет себе идти на конфликт со звездами команды.

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47 комментариев

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GerbertS
хоспаде, да они уже оба слетевшие с катушек рок-звезды. там от футбола ничего не осталось. Оставьте их в покое хоть на пенсии.
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Фут.Боль
Месси Галтье:
Чего уставился? Я чемпион мира, #####!
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Holy Diver
Да что ж вы делаете? Наш мессенька святой, он никогда бы так не поступил!
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Александра Александрова
Ответ Бестрофейник 19/20
Ох уж этот Роналду, не уважающий тренера. Месси никогда себе такого не позволил бы
Месси забивал на предсезонку ?
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Ход_Конём
Месси в официальных матчах то еле бегает, а тут ещё на тренеровках пахать. Пора прощаться с этим инопланетянином
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Роман
Пора на лавку этого коротышку. Неуважение к тренеру.
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Overkiller
Ответ Бестрофейник 19/20
Ох уж этот Роналду, не уважающий тренера. Месси никогда себе такого не позволил бы
Вас там в соседней ветке заждались, где ваш кумир ягодный своей бедуинской лиге пророчит почётное место в топ-5 мира.
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Красная стрела
Месси выдающийся. Но он всего лишь футболист, у которого есть обязательства и контракт. Если ты ведёшь себя с ним, как тюфяк- это проблема не Месси, а тренера.
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Gagarin Party
Ответ #SharkTeam
Месси и в барсе такой же был. Это его способ выразить недовольство. Перед Пепом демонстративно колу пил когда тот сказал нельзя
хорошо хоть не гадил в раздевалке.
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весёлый роджер
Водочки нам принеси, bobo, мы на пенсию летим
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Кирилл Эсаулов
Ответ А. Мостовой
наконец-то показал свое истинное лицо "месси". как бы не пыталась это скрыть его PR команда
Сказочный
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Gagarin Party
он и теперь Богу молится за шанс тренировать Месси?
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vallabaza
развалил рычаговый клуб, теперь и псж разваливает
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Роман
Ответ А. Мостовой
наконец-то показал свое истинное лицо "месси". как бы не пыталась это скрыть его PR команда
Месси сядет ср...ть на поле, мессифаны будут в восторге и говорить ГОАТ.
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GLW
такого PR как у месси не видел у ни одного спортсмена в истории спорта, как начали пиарить с 17 лет историю о бедном, больном, святом мальчике так и продолжают
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Krem236
Коротын вообще охренел??? Уходил он с тренировки и не слушал тренера??? У Бескова или Лобановского сидел на лавке бы за это!!!
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nobrainnopain
Ну и на какие трофеем расчитывать, когда авторитет тренера ниже плинтуса? Надо как Тен Хаг поступать
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Raul14
после подарочного ЧМ от шейхов, гномыч немного оборзел))
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ljolik888
Ответ Вячеслав Авакян
поскорее бы месси вернулся в барсу, там у них с хави будет отличный союз
Нет спасибо не надо . Лео легенда Барселоны , но сейчас он не нужен , потом приедет в родной город и получит какуе нибудь должность в структуре .
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AnMe
Написали же, что из-за травмы
На след день был на процедурах, вместо трени
Спортс как лекип, чисто желтуха
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Дмитрий Гудков
Это из статьи:
Несколько дней назад в конце тренировки Галтье дал тем, кто хотел продолжить последнее упражнение, еще несколько минут перед уходом в раздевалку. Лео Месси отрицательно отреагировал на это предложение
Однако этот ответ привел к тому, что обучение было прекращено, когда другие хотели бы продолжить.
Капец там все принцессы
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Роман
И что же Гальте предложил Месси? Вместо 1: 00 -часовой ходьбы, походить 1: 10 минут.
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Дри66линг Нейа
Ответ А. Мостовой
наконец-то показал свое истинное лицо "месси". как бы не пыталась это скрыть его PR команда
Я бы так не сказал
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инок
Более явного сигнала, что ПСЖ нужно перестраиваться, и представить трудно
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ARIGAMI ARIGAMI
ДНК ПСЖ
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