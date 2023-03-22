Кафельников о Ельцине: «Сильный человек. Он дал людям свободу, которой у нашего народа не было с 1917 года»
Евгений Кафельников в интервью Sports.ru рассказал, как познакомился с Борисом Ельциным.
– Впервые мы пересеклись, если память не изменяет, в 95 году, в сентябре. Перед полуфиналом Кубка Дэвиса с Германией мы всей сборной сидели на сборах в Сочи.
Шамиль Анвярович [Тарпищев] тогда, по-моему, еще был министром спорта. Но с Борисом Николаевичем он был очень близок, и тот тоже в то время отдыхал в Бочаровом Ручье. А мы тренировались в санатории «Русь».
И они приехали, он с нами познакомился.
– А насколько плотно вы вообще общались? Как бы описали отношения?
– Мы начали плотно общаться с 2002 года, когда Борис Николаевич уже снял с себя полномочия президента, и у него было много времени, чтобы заняться здоровьем.
Потом мы общались, и он абсолютно адекватный, вменяемый человек, который кроме бокала вина за ужином никогда… Я ни разу не видел, чтобы, как люди говорят, он водку ведрами пил. При мне такого не было. Бокал вина – пожалуйста.
С 2002 года, когда мы обыграли шведов, а потом аргентинцев в «Лужниках», он приходил на матчи, и вот так мы общались.
– Как часто с ним играли?
– Ни разу. Я вообще не знаю, откуда взялась эта история. Мы ни разу не играли.
– Еще слышал, что он любил собирать у себя теннисистов на даче, поесть пельменей с медвежатиной.
– Было, было. Особенно последние 3-4 года перед его кончиной. В феврале, на его день рождения, мы чествовали стипендиатов фонда Ельцина. Приезжали, тепло беседовали.
– Каким он вам запомнился?
– Сильный человек. Безусловно. Слабый человек не может управлять такой большой страной, как Россия. Тут и сомнений быть не может.
– Вы считаете, что в целом он хорошо управлял?
– Я считаю, что он дал людям свободу, которой у нашего народа не было с 1917 года. Это мое субъективное мнение. Я могу ошибаться, меня могут за это поливать.
Но еще раз говорю, люди, которые к чему-то стремились, а не хотели только сидеть на печи и квасить водку ежедневно, в то время добились успеха.
Время было тяжелое, но оно было интересным. Не было рутинным, как сейчас, последние 15 лет. Мне кажется, тогда было намного больше драйва – может, потому что я был моложе, у меня энергии было больше. А сейчас я на все смотрю и вижу – какой-то ступор.
«90-е были тяжелыми, но интересными. А сейчас какой-то ступор». Интервью Кафельникова – о духе времени
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Горби, Ельцин и Путин, пытались и пытаются сохранить власть партийной номенклатуры. Просто сделали аналог ПНР 80х. Людям мелкий бизнес разрешен(всякие там парихмахерские или рюмочные), а всё что выше - государственное.
Вопрос не в идеалистических книжках, а в том что на деле было. ) На деле партийные просто заменили аристократию российской империи.
А уж советские самолёты и техника - это зачастую копипаст заападной. Даже в ВПК. Поэтому как открыли доступ к западной - советская ушла в кому.
отмена выездных виз - несомненно главное достижение ельцина
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поклянешься, что в РФ нет посадок за посты в ВК?!
Заслуга Бори - что он перестал пытатся реанимировать живой труп советской промышленности.
Постепенно, выжили только те, кто понял новые реалии и ситуация наладилась. Вернее как наладилась, вернулась на советские рельсы. Гарантированный набор социальных благ за зарплату. )
И не было единой советской промышленности. Была легкая промышленность, была тяжелая промышленность.
СССР производил самолеты, разную технику. Проблема СССР была в том, что в отличие от США военные разработки не применялись в гражданских отраслях.
Интернет, компьютеры, микроволновки - это разработки, созданные для военных нужд. А потом это перенесли в гражданскую сферу.
Кстати, в СССР были и компьютеры.
Так что не надо нести бредни. Если бы советской промышленности не было, то не было бы залоговых аукционов.
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я никого не оскорблял. ты сам написал про свою семью. я просто тебя процитировал.
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прекрати позориться. сын рабочего. а я юрист. Нет не должен быть согласован одиночный пикет. КОнституцией разрешено проводить данные пикеты свободно без согласоаний и ограничений.
Если есть закон, который предусматривает иное, то он неконституционный - противоречит конституции. Это нужно уяснить четко!