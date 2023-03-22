Кафельников о Ельцине: «Сильный человек. Он дал людям свободу, которой у нашего народа не было с 1917 года»

Теги Шамиль Тарпищев ATP Евгений Кафельников Борис Ельцин Политика Теннис

Евгений Кафельников в интервью Sports.ru рассказал, как познакомился с Борисом Ельциным.

– Впервые мы пересеклись, если память не изменяет, в 95 году, в сентябре. Перед полуфиналом Кубка Дэвиса с Германией мы всей сборной сидели на сборах в Сочи.

Шамиль Анвярович [Тарпищев] тогда, по-моему, еще был министром спорта. Но с Борисом Николаевичем он был очень близок, и тот тоже в то время отдыхал в Бочаровом Ручье. А мы тренировались в санатории «Русь».

И они приехали, он с нами познакомился.

– А насколько плотно вы вообще общались? Как бы описали отношения?

– Мы начали плотно общаться с 2002 года, когда Борис Николаевич уже снял с себя полномочия президента, и у него было много времени, чтобы заняться здоровьем.

Потом мы общались, и он абсолютно адекватный, вменяемый человек, который кроме бокала вина за ужином никогда… Я ни разу не видел, чтобы, как люди говорят, он водку ведрами пил. При мне такого не было. Бокал вина – пожалуйста.

С 2002 года, когда мы обыграли шведов, а потом аргентинцев в «Лужниках», он приходил на матчи, и вот так мы общались.

– Как часто с ним играли?

– Ни разу. Я вообще не знаю, откуда взялась эта история. Мы ни разу не играли.

– Еще слышал, что он любил собирать у себя теннисистов на даче, поесть пельменей с медвежатиной.

– Было, было. Особенно последние 3-4 года перед его кончиной. В феврале, на его день рождения, мы чествовали стипендиатов фонда Ельцина. Приезжали, тепло беседовали.

– Каким он вам запомнился?

– Сильный человек. Безусловно. Слабый человек не может управлять такой большой страной, как Россия. Тут и сомнений быть не может.

– Вы считаете, что в целом он хорошо управлял?

– Я считаю, что он дал людям свободу, которой у нашего народа не было с 1917 года. Это мое субъективное мнение. Я могу ошибаться, меня могут за это поливать.

Но еще раз говорю, люди, которые к чему-то стремились, а не хотели только сидеть на печи и квасить водку ежедневно, в то время добились успеха.

Время было тяжелое, но оно было интересным. Не было рутинным, как сейчас, последние 15 лет. Мне кажется, тогда было намного больше драйва – может, потому что я был моложе, у меня энергии было больше. А сейчас я на все смотрю и вижу – какой-то ступор.

«90-е были тяжелыми, но интересными. А сейчас какой-то ступор». Интервью Кафельникова – о духе времени

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154 комментария

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miter-ar
Ответ Ярославец75
Ну вот смотри. Я из рабочей семьи, батя всю жизнь на заводе, я тоже. Я в 90х при алкаше уже работал. Скажу так, что реально мы тогда с копейки на копейку перебивались, а сейчас могу позволить себе машину новую раз в 8 лет купить, каждый год на море, купить дом в деревне, ребенок каждое лето помимо моря с нами еще ездить на спортивные сборы, которые стоят как его поездка на море. Не олигархи конечно и даже не средний класс. Но живем свободней и лучше чем при алкаше.
Ты не думал, что это все заложено было «алкашом» и без его реформ было бы не возможно?
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Maxim Vasnechov
Ответ Юля Мусина
Какая каша в голове у людей! Просто ужас! Как раз Горбач, Ельцин и Путин представили контрреволюции. И классовую теорию борьбы не знали. В 60-х силовики полезли с приходом Хруща в экономику и сделали только хуже. Проблемы были, но была своя замкнутая система производства. И строили социализм для всех до прихода этих деятелей. Люди все надеются что все за них все сделают.
Строительство социализма в СССР - это типичный лохотрон. Поработайте за копейки, ради строительства чего-то там к 2000му году. А партноменклатура будет наслаждатся всеми благами цивилизации. Неизбежный процесс, предсказаный ещё Плехановым.
Горби, Ельцин и Путин, пытались и пытаются сохранить власть партийной номенклатуры. Просто сделали аналог ПНР 80х. Людям мелкий бизнес разрешен(всякие там парихмахерские или рюмочные), а всё что выше - государственное.
Вопрос не в идеалистических книжках, а в том что на деле было. ) На деле партийные просто заменили аристократию российской империи.
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sprmn
Ответ Dinamik1
Ну это клиника.Судить о руководители страны который ее развалил по застолью на которых был кафельников это низко и мерзко.
Интересно почему все заслуги приписывают ему когда выборочную демократию подарил по сути Горбачев, а не Ельцин.
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Бутан Пропанович
Ответ Матвей Суицидин
до 17 года при царе то свобода знатная была
что при царе людей если, что при нквд тоже ели, ничего не поменялось
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Artem Ka
Ответ BeastI666I
я на трех работах сейчас. два высших. сейчас получаю профессию в айти, третья по счету. Работаю, есть недвижимость, автомобиль. Все ок. Но политику путина принять не могу. Мечтаю переехать.
Так дерзай)) пробки в Верхнем Ларсе пока в обратную сторону - мчи))
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Artem Ka
Ответ BeastI666I
я на трех работах сейчас. два высших. сейчас получаю профессию в айти, третья по счету. Работаю, есть недвижимость, автомобиль. Все ок. Но политику путина принять не могу. Мечтаю переехать.
Так дерзай)) пробки в Верхнем Ларсе пока в обратную сторону - мчи))
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Маргарита Михайловна
Немного он ошибся. Этой "свободы" не было у народа с 1861 года.
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bellyashe
Ответ Ярославец75
Что он дал? Свободу? Олигархам да, а простые люди выживали как могли.
ну сейчас-то «простые люди» жируют, в регионах особенно.
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eld_14
А я думал, что на спортсе нет совков, учитывая общелиберальную настроенность сайта. А оно вон оказывается как, нужно только немного покопать...
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Maxim Vasnechov
Ответ Elena Rom
Норильский никель, Газпром, Лукойл, Татнефть и так далее - это какая промышленность?! Это промышленность созданная в Советском Союзе. И не было единой советской промышленности. Была легкая промышленность, была тяжелая промышленность. СССР производил самолеты, разную технику. Проблема СССР была в том, что в отличие от США военные разработки не применялись в гражданских отраслях. Интернет, компьютеры, микроволновки - это разработки, созданные для военных нужд. А потом это перенесли в гражданскую сферу. Кстати, в СССР были и компьютеры. Так что не надо нести бредни. Если бы советской промышленности не было, то не было бы залоговых аукционов.
Первичный сектор да, был. При том, тоже убитый(можно прочитать про историю освоения Самотлора, крупнейшего нефтяного месторождения, там забавно как его убили ради лишней красивой цифры к съезду), требовавших вложения колоссальных ресурсов и технологий.
А уж советские самолёты и техника - это зачастую копипаст заападной. Даже в ВПК. Поэтому как открыли доступ к западной - советская ушла в кому.
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vatto
Ответ ДМ-1чемпион
Ельцин это государственный преступник! Он из танка расстрелял народный парламент! Ельцин вор и убийца! Отдал Россию на разграбление Чубайсам, Юдашкиным, Березовским своей дочке! Ельцин это позор России! Чего стоить когда он бухой дирижировал аркестром! Позорище.
напомнить кого обслуживали долгое время с 2000 года по наши дни...чубайс, абрамович, юдашкин. и прочие....ахинею не пиши...иди историю учи...
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d_mon_spb
Ответ U. M. A. Muhammad
Не знаю о какой свободе он говорит. При царе почти все население работало в невыносимо тяжёлых условиях. Там помоему то-ли 12 часовые то-ли 14 часовые рабочие дни были у рабочих. 90 процентов жили без документов и возможности получать образование. Были родословные бояре и высшая элита, которая практически владела всеми ресурсами, полиция могла применить силу практически как угодно. 25 лет службы в Армии это вообще жесть.
Да что ты такое говоришь! Все хрустели французскими булками и танцевали на балах)
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miter-ar
Ответ Russ Ivan
Алкаш, который активно способствовал развалу СССР, обнищанию миллионов, уничтожению экономики и карточной системе на сахар, мыло, муку и даже туалетную бумагу. А потом завёл себе игрушку в виде тенниса и вливал туда бюджетные деньги...
Карточная система была до Ельцина и исчезла при нем как раз
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dimitrii36
каждого лидера государства двигают определённые круги, а выбирает "без базара" народ, так что свобода каждого в собственных руках и трезвой голове
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Verdo
два сапога пара
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Vadim Medvedev
Ответ Матвей Суицидин
до 17 года при царе то свобода знатная была
как минимум выезд из страны был свободный
отмена выездных виз - несомненно главное достижение ельцина
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BeastI666I
Ответ Ярославец75
Во первых, я вышел из того возраста, что б что то делать на спор. Во вторых, любой пикет должен быть согласован-это закон. В третьих, мне некогда заниматься этой фигней. В четвертых, писал в ВК много чего и недовольство какими то действиями власти и Путина(да, да я не живу в розовых очках) и никто за мной не приходил. Далее, кто дал Вам право оскорблять меня и моего отца? И откуда такие познания о моем интеллекте? Многие рабочие умнее и интелегентнее тех, кто хотел бы голосрвать за того, кто хотел замутить в России очередную революцию. И вот тут Вы раскрыли свое настоящее лицо, написав за кого бы хотели голосовать. Насчет оппозиции, назовика мне кучу оппозиций из США, Великобритании, Франции, Германии? Я уж молчу про всеми вами любимую страну 404.
писал в ВК много чего и недовольство какими то действиями власти и Путина
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поклянешься, что в РФ нет посадок за посты в ВК?!
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Vadim Medvedev
Ответ Russ Ivan
Алкаш, который активно способствовал развалу СССР, обнищанию миллионов, уничтожению экономики и карточной системе на сахар, мыло, муку и даже туалетную бумагу. А потом завёл себе игрушку в виде тенниса и вливал туда бюджетные деньги...
а до ельцина миллионы богатые были?
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Maxim Vasnechov
Ответ Ярославец75
Ну вот смотри. Я из рабочей семьи, батя всю жизнь на заводе, я тоже. Я в 90х при алкаше уже работал. Скажу так, что реально мы тогда с копейки на копейку перебивались, а сейчас могу позволить себе машину новую раз в 8 лет купить, каждый год на море, купить дом в деревне, ребенок каждое лето помимо моря с нами еще ездить на спортивные сборы, которые стоят как его поездка на море. Не олигархи конечно и даже не средний класс. Но живем свободней и лучше чем при алкаше.
Тут не вина Ельцина особо. Был советский строй. Гарантированные рабочие места, с гарантированным уровнем жизни. Но, кончились деньги, в итоге все 80е зарплату вроде платили, но купить за неё ничего нельзя было. Люди делали вид что работают, а им делали вид что платят. Рано или поздно, этот пузырь должен был лопнуть, лопнул при Ельцине. Советские директора вообще не понимали, как и что должно работать, как организовать сбыт, закупки, прочие бизнес-процессы. В итоге сбыт был у вас(в Ярославле) очень смешной, выдавали рабочим зарплату продукцией, и они стояли вокруг трассы. Менты тоже не понимали, что бизнесмен - не преступник, и любой коммерс для них, всё-равно что дойная корова.
Заслуга Бори - что он перестал пытатся реанимировать живой труп советской промышленности.
Постепенно, выжили только те, кто понял новые реалии и ситуация наладилась. Вернее как наладилась, вернулась на советские рельсы. Гарантированный набор социальных благ за зарплату. )
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Юля Мусина
Ответ Матвей Суицидин
Заметил, что о царских временах обычно настальгируют люди, считающие себя по каким-то причинам потомками дворян. Вроде Михалкова. Но не знаю ни одного человека, который бы рассуждал вроде: вот было бы здорово вновь вернуть царскую власть и стать холопом на дворе у барина.
И такие люди типа Башмакова, хотя по рождению тот ещё холоп.
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Дмитрий Бервинов
Если уж так идти, то дал свободу людям Горбачев. С Ельцина и пошло ее убийство, когда в 1993 он расстрелял парламент из танков
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Elena Rom
Ответ Maxim Vasnechov
Советская промышленность мертвая по определению. Её уничтожать было не надо, она просто сдохла.
Норильский никель, Газпром, Лукойл, Татнефть и так далее - это какая промышленность?! Это промышленность созданная в Советском Союзе.

И не было единой советской промышленности. Была легкая промышленность, была тяжелая промышленность.

СССР производил самолеты, разную технику. Проблема СССР была в том, что в отличие от США военные разработки не применялись в гражданских отраслях.

Интернет, компьютеры, микроволновки - это разработки, созданные для военных нужд. А потом это перенесли в гражданскую сферу.

Кстати, в СССР были и компьютеры.

Так что не надо нести бредни. Если бы советской промышленности не было, то не было бы залоговых аукционов.
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BeastI666I
Ответ Ярославец75
Во первых, я вышел из того возраста, что б что то делать на спор. Во вторых, любой пикет должен быть согласован-это закон. В третьих, мне некогда заниматься этой фигней. В четвертых, писал в ВК много чего и недовольство какими то действиями власти и Путина(да, да я не живу в розовых очках) и никто за мной не приходил. Далее, кто дал Вам право оскорблять меня и моего отца? И откуда такие познания о моем интеллекте? Многие рабочие умнее и интелегентнее тех, кто хотел бы голосрвать за того, кто хотел замутить в России очередную революцию. И вот тут Вы раскрыли свое настоящее лицо, написав за кого бы хотели голосовать. Насчет оппозиции, назовика мне кучу оппозиций из США, Великобритании, Франции, Германии? Я уж молчу про всеми вами любимую страну 404.
Далее, кто дал Вам право оскорблять меня и моего отца?
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я никого не оскорблял. ты сам написал про свою семью. я просто тебя процитировал.
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BeastI666I
Ответ Ярославец75
Во первых, я вышел из того возраста, что б что то делать на спор. Во вторых, любой пикет должен быть согласован-это закон. В третьих, мне некогда заниматься этой фигней. В четвертых, писал в ВК много чего и недовольство какими то действиями власти и Путина(да, да я не живу в розовых очках) и никто за мной не приходил. Далее, кто дал Вам право оскорблять меня и моего отца? И откуда такие познания о моем интеллекте? Многие рабочие умнее и интелегентнее тех, кто хотел бы голосрвать за того, кто хотел замутить в России очередную революцию. И вот тут Вы раскрыли свое настоящее лицо, написав за кого бы хотели голосовать. Насчет оппозиции, назовика мне кучу оппозиций из США, Великобритании, Франции, Германии? Я уж молчу про всеми вами любимую страну 404.
Во вторых, любой пикет должен быть согласован-это закон.
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прекрати позориться. сын рабочего. а я юрист. Нет не должен быть согласован одиночный пикет. КОнституцией разрешено проводить данные пикеты свободно без согласоаний и ограничений.
Если есть закон, который предусматривает иное, то он неконституционный - противоречит конституции. Это нужно уяснить четко!
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Дмитрий Бервинов
Ответ Юля Мусина
Чем моложе Дудь, тем хуже жилось в союзе.
Раньше такое говорили про Сталина, но так как тех, кто жил при этом товарище, осталось крайне мало, решили заменить на Союз?)
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