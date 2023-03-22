Кафельников о Ельцине: «Сильный человек. Он дал людям свободу, которой у нашего народа не было с 1917 года»

в интервью Sports.ru рассказал, как познакомился с Борисом Ельциным.

– Впервые мы пересеклись, если память не изменяет, в 95 году, в сентябре. Перед полуфиналом Кубка Дэвиса с Германией мы всей сборной сидели на сборах в Сочи.

Шамиль Анвярович [ ] тогда, по-моему, еще был министром спорта. Но с Борисом Николаевичем он был очень близок, и тот тоже в то время отдыхал в Бочаровом Ручье. А мы тренировались в санатории «Русь».

И они приехали, он с нами познакомился.

– А насколько плотно вы вообще общались? Как бы описали отношения?

– Мы начали плотно общаться с 2002 года, когда Борис Николаевич уже снял с себя полномочия президента, и у него было много времени, чтобы заняться здоровьем.

Потом мы общались, и он абсолютно адекватный, вменяемый человек, который кроме бокала вина за ужином никогда… Я ни разу не видел, чтобы, как люди говорят, он водку ведрами пил. При мне такого не было. Бокал вина – пожалуйста.

С 2002 года, когда мы обыграли шведов, а потом аргентинцев в «Лужниках», он приходил на матчи, и вот так мы общались.

– Как часто с ним играли?

– Ни разу. Я вообще не знаю, откуда взялась эта история. Мы ни разу не играли.

– Еще слышал, что он любил собирать у себя теннисистов на даче, поесть пельменей с медвежатиной.

– Было, было. Особенно последние 3-4 года перед его кончиной. В феврале, на его день рождения, мы чествовали стипендиатов фонда Ельцина. Приезжали, тепло беседовали.

– Каким он вам запомнился?

– Сильный человек. Безусловно. Слабый человек не может управлять такой большой страной, как Россия. Тут и сомнений быть не может.

– Вы считаете, что в целом он хорошо управлял?

– Я считаю, что он дал людям свободу, которой у нашего народа не было с 1917 года. Это мое субъективное мнение. Я могу ошибаться, меня могут за это поливать.

Но еще раз говорю, люди, которые к чему-то стремились, а не хотели только сидеть на печи и квасить водку ежедневно, в то время добились успеха.

Время было тяжелое, но оно было интересным. Не было рутинным, как сейчас, последние 15 лет. Мне кажется, тогда было намного больше драйва – может, потому что я был моложе, у меня энергии было больше. А сейчас я на все смотрю и вижу – какой-то ступор.

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