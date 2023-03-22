Озил объявил о завершении карьеры в 34 года. Экс-хавбек «Реала» и «Арсенала» выиграл ЧМ-2014 со сборной Германии

Теги Вердер Шальке Месут Озил премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Фенербахче высшая лига Турция Арсенал ЧМ-2010 Евро-2012 ЧМ-2014 Евро-2016 Истанбул Футбол

Месут Озил объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 34 лет.

«Всем привет. После вдумчивых размышлений я объявляю о своем немедленном уходе из профессионального футбола.

Мне выпала честь быть профессиональным футболистом вот уже почти 17 лет, и я невероятно благодарен за эту возможность. Но в последние недели и месяцы, перенеся вдобавок ко всему несколько травм, мне становилось все более и более ясно, что пришло время покинуть большую футбольную арену.

Это было удивительное путешествие, наполненное незабываемыми моментами и эмоциями. Я хочу поблагодарить свои клубы – «Шальке», «Вердер», «Реал», «Арсенал», «Фенербахче», «Истанбул» – и тренеров, которые поддерживали меня, плюс товарищей по команде, которые стали друзьями.

Особую благодарность я должен выразить членам моей семьи и моим самым близким друзьям. Они были частью моего путешествия с самого первого дня и дарили мне очень много любви и поддержки, как в хорошие, так и в плохие времена.

Спасибо всем моим болельщикам, которые проявляли ко мне столько любви, независимо от обстоятельств и независимо от того, какой клуб я представлял. Теперь я с нетерпением предвкушаю все, что ждет меня впереди, вместе с моей прекрасной женой Аминой и двумя прекрасными дочерьми, Эдой и Элой. Но вы можете быть уверены, что время от времени будете слышать от меня новости в моих социальных сетях.

До скорой встречи», – написал Озил.

Месут начинал профессиональную карьеру в «Шальке», откуда перебрался в «Вердер». Позднее он представлял «Реал», «Арсенал», «Фенербахче» и «Истанбул».

Озил выиграл Кубок Германии в составе «Вердера», с «Реалом» становился победителем чемпионата Испании, Кубка и Суперкубка страны, с «Арсеналом» выигрывал Кубок и Суперкубок Англии по три раза.

В составе сборной Германии полузащитник провел 92 матча, отметившись 23 голами. Вместе с командой он победил на чемпионате мира-2014 и взял бронзу на ЧМ-2010. Также он доходил до полуфиналов Евро-2012 и Евро-2016.

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79 комментариев

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Рафаэль Рафаэль
Алонсо - Ди Мария - Озил - Роналдо лучшая вертикаль !
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Спартак пичинен
Ответ Ilia Maksiokov
красиво уходит ?С Истабула? Его даже Локомотив не подпишет.....
Конечно не подпишет, у локо денег на зп не хватит, даже если в кредиты полезут
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Меган Лайф
Озилу конечно надо книгу писать "как из великого футболиста стать посмешищем"
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Panther Black
блин жалко стало его тех времен в Реале и Арсенале
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Арман Мартиросян
Ответ Тимофей Кушнир
Великолепный игрок, который многому мог научить тех же Де брюйне с Фернандешем. Жаль, что полностью не раскрылся, но даже той доли таланта, что он показал, хватило для впечатляющего наследия. Прощай, Месут, рад был стать свидетелем твоей игры.
Любая версия Озила задыхался бы после первого тайма, если бы дал тот объем работы, который даёт Де Брюйне. Пиковый Де Брюйне это просто идеальный полузащитник, который умеет на поле все, а не ограниченный креативщик, брезгующий черновой работы.
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Barry
Ответ London.is.blue
Непонятно только зачем он на пике перешёл в 5 клуб Лондона.
Зато пенсы сейчас откатились на свое законное место середняка, когда попадание в ЛЧ раз в 50 лет было праздником. До Абрамовича Арсенал вас за соперника не считал.
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Роман Кондрашев
Новость будто из 2018
Кажется, тогда он уже и завершил карьеру
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Nurzhan
Ответ Рики
Помню как в Финале кубка УЕФА 2009 все переживали, что Диего не сыграет и вместо него выйдет какой-то молодой ноунейм Озил. А этот ноунейм уже не только не ноунейм, а ещё и карьеру закончил. Как я стар
имхо он не был тогда ноунеймом, а весь сезон играл в основе вместе с Диего
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Momos
Талантливый игрок начисто лишенный яиц
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Ilia Maksiokov
Ответ Сергей Жарковский
Красиво уходит! Спасибо за хорошую игру! Большой след в мировом футболе!🤗
красиво уходит ?С Истабула? Его даже Локомотив не подпишет.....
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Arima Baki
Ответ ALMANAC
А в Арсенале освоил скилл невидимки в играх с топами
это бред, я почти все игры арсенала за последнее десятилетие Смотрю, если и проигрывали то уж точно не из-за апз который стабильно был в топах созданным моментам, а из-за таких клоунов в защите как Мустафи, Сократис, Луиз. да и толкового опорника у Арсенала не было до появления Томаса, а его отсутствие в некоторых этом сезоне показали как это важно для клуба
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Mirazhik
Ответ Барсик Юрана
Как же он тащил тот Реал...
Да он днище… играл в Мадриде на позиции АП, без ударов в створ. Только на Рона пасовал.. Объективно из-за неумения турко-немца бить по воротам из-за пределов штрафной голов 10-15 за сезон недобирали. Абсолютно неопасный для соперников АП был.
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Юрий Балышев
Тот проход и гол за Арсенал,это шедевр,спасибо Ози.
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Diyas
Я думал ему больше чем 34. Так долго играл.я знал его с Вердера.
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Bozqurd_Idel_Ural_
Озил это олицетворение той самой идеальной "десятки", последний из могикан. Если бы он играл хотя бы начале и середине нулевых, мог бы опередить в борьбе за золотой мяч того самого легендарного Кака.
Но, к сожалению, он родился слишком поздно...
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Yury Sin
Бабла заработал, ЧМ выиграл, что ещё надо футболисту по большому счету ) Хороший игрок, удачи ему в дальнейшей жизни.
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Typizza
Спасибо Месту за прекрасный футбол и удачи в будущих начинаниях! Плеймейкер от Бога.
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зак
Самый умный футболист в Истории, такие передачи только он мог отдавать постоянно, это кстати даже Месси признавал..
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Фан Рубина
Так себе игрок был.
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ML26
Ответ G.O.D.
Месси, Зидан, Иньеста или Хави щас удивились
Да я потролил Барсика просто. Он всегда пытается принизить Роналду, и возвысить его менее крутых бывших партнеров. Естественно, я так не считаю. Для меня лучших это Лука
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Даниил Яцишiн
Самый талантливый лентяй! спасибо за всё легенда...
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London.is.blue
Непонятно только зачем он на пике перешёл в 5 клуб Лондона.
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-3
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Ромарио
Вместе с КДБ и Неймаром один из лучших плеймейкеров поколения.
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Leo
Уже лет 5 как перестал быть футболистом и превратился в медийного фрика
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Ilkham_VGB
Жаль, что ушёл из реала....
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