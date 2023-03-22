Озил объявил о завершении карьеры в 34 года. Экс-хавбек «Реала» и «Арсенала» выиграл ЧМ-2014 со сборной Германии

объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 34 лет.

«Всем привет. После вдумчивых размышлений я объявляю о своем немедленном уходе из профессионального футбола.

Мне выпала честь быть профессиональным футболистом вот уже почти 17 лет, и я невероятно благодарен за эту возможность. Но в последние недели и месяцы, перенеся вдобавок ко всему несколько травм, мне становилось все более и более ясно, что пришло время покинуть большую футбольную арену.

Это было удивительное путешествие, наполненное незабываемыми моментами и эмоциями. Я хочу поблагодарить свои клубы – «Шальке», « », «Реал», « », «Фенербахче», «Истанбул» – и тренеров, которые поддерживали меня, плюс товарищей по команде, которые стали друзьями.

Особую благодарность я должен выразить членам моей семьи и моим самым близким друзьям. Они были частью моего путешествия с самого первого дня и дарили мне очень много любви и поддержки, как в хорошие, так и в плохие времена.

Спасибо всем моим болельщикам, которые проявляли ко мне столько любви, независимо от обстоятельств и независимо от того, какой клуб я представлял. Теперь я с нетерпением предвкушаю все, что ждет меня впереди, вместе с моей прекрасной женой Аминой и двумя прекрасными дочерьми, Эдой и Элой. Но вы можете быть уверены, что время от времени будете слышать от меня новости в моих социальных сетях.

До скорой встречи», – написал Озил.

Месут начинал профессиональную карьеру в « », откуда перебрался в «Вердер». Позднее он представлял «Реал», «Арсенал», «Фенербахче» и «Истанбул».

Озил выиграл Кубок Германии в составе «Вердера», с « » становился победителем чемпионата Испании, Кубка и Суперкубка страны, с «Арсеналом» выигрывал Кубок и Суперкубок Англии по три раза.

В составе сборной Германии полузащитник провел 92 матча, отметившись 23 голами. Вместе с командой он победил на чемпионате мира-2014 и взял бронзу на ЧМ-2010. Также он доходил до полуфиналов Евро-2012 и Евро-2016.

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