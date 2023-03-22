Степанова и Букин перешли в группу Жулина
Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин перешли в группу Александра Жулина.
«Букин и Степанова перешли в мою группу. Для меня это приятная неожиданность. Это топовая пара. С ней будет приятно поработать. Начнем тренировки, когда Саша будет в оптимальном состоянии. Сейчас она немного приболела», – сказал Жулин.
Ранее дуэт тренировался у Ирины Жук и Александра Свинина.
Степановой 27 лет, Букину – 29. Вместе они пять раз становились призерами чемпионатов Европы.
Удачи Саше и Ване, соскучились невероятно!
СБ и уговаривали продолжить, потому что танцев у нас нет фактически, с ДС понятно что, Аннабелька в очередной раз за Францию хотела, то есть, в любой момент дёрнет из сборной с очередным партнёром, Чиризано таки ушёл, Хавронина с новым партнёром и личными обстоятельствами, вообще не удивлюсь, если ей визы давать не будут, Павлик, ну, это Павлик, мало кто верит, что он надолго, ну пара Худы в принципе под вопросом своего существования, Кацы закончили, вот и получается, что из активов только СБ со своими личными обстоятельствами, и очень сырые КА. Это печально.