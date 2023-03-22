Степанова и Букин перешли в группу Жулина

Двукратные чемпионы России в танцах на льду и перешли в группу .

«Букин и Степанова перешли в мою группу. Для меня это приятная неожиданность. Это топовая пара. С ней будет приятно поработать. Начнем тренировки, когда Саша будет в оптимальном состоянии. Сейчас она немного приболела», – сказал Жулин.

Ранее дуэт тренировался у Ирины Жук и Александра Свинина.

Степановой 27 лет, Букину – 29. Вместе они пять раз становились призерами чемпионатов Европы.