Степанова и Букин перешли в группу Жулина

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин переходы Фигурное катание

Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин перешли в группу Александра Жулина.

«Букин и Степанова перешли в мою группу. Для меня это приятная неожиданность. Это топовая пара. С ней будет приятно поработать. Начнем тренировки, когда Саша будет в оптимальном состоянии. Сейчас она немного приболела», – сказал Жулин.

Ранее дуэт тренировался у Ирины Жук и Александра Свинина.

Степановой 27 лет, Букину – 29. Вместе они пять раз становились призерами чемпионатов Европы.

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63 комментария

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Heopsa
А что там у Жуков происходит, почему все бегут? Они же переход к другому тренеру считают предательством и всеми рогами против, а Саша-Ваня у них чуть не с младенчества, и так были бы единственной взрослой парой. Не думаю, что это полюбовный переход с букетом. Но с другой стороны - к Навке поближе.
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missis-Zima
Ответ Jessi
Теперь получат грибы, которых не хватало для топа . Мечтаю , чтобы Мура перешла к Тутберидзе , хочется ее побед
Перейти и пропасть,спасибо( Сами туда пробуйте.
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ccc6srcv2n
Ответ Екатерина Ивановская
Сашенька, Ванечка, ну зачем😭😭 Свинин-Жук им давали качественные постановки и делали их непохожими на других, а теперь дядя Саша будет пихать их в Рахманинова :( Но болеть за СБ никогда не прекращу.
Я о вас сразу подумала, когда эту новость прочитала. Как думаю Екатерина переживёт своих любимчиков у ненавистного ей Жулина. Держитесь там! Есть один плюс это точно, Жулин может Сашу раскатает, смог Вике помочь. Ну сколько может Саша на прямых негнущихся ногах катать?
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Буня Хох
Зачем???
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elzakun
Ответ Jessi
Теперь получат грибы, которых не хватало для топа . Мечтаю , чтобы Мура перешла к Тутберидзе , хочется ее побед
Этери угробит Муру за полсезона, да и "старовата" уже она для успехов у Этери
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Andrea Alana
Ответ Heopsa
Итальянцы же смогли доехать и даже остались, очередь в танцах вообще встала. Чокам тоже за 30, во второй канадской паре тоже 34 партнеру.
Сколько Саше и Ивану будет через 7 лет?
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Дудабот Уно
Ну да, у них типажи под навкины шоу в самый раз. Ребятам удачи. Ещё бы свежего постановщика программ в эту группу. Становится интересно)
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Галина Александрова
Ответ tim55555
СК в декрет?
на пенсию)))
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olvl
Ответ Vera Goncharova
шок. что там у Свинина-Жук в группе происходит вообще? но, если честно, плевать в каком штабе будут Саша и Ваня, главное, чтобы продолжали кататься
Да. Только бы катались. Но странно, такая любовь была, надеюсь и осталась.
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Лилибет
Эх,были такими стильными (
Удачи Саше и Ване, соскучились невероятно!
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Pentrak
Ответ Jessi
Ну с Букиными КА не сравнится
Согласились бы уйти к Жулину, мигом бы оценки скакнули. Но мне кажется, лучше продолжать развиваться у Крыловой. Может, раскатят Васю наконец.
СБ и уговаривали продолжить, потому что танцев у нас нет фактически, с ДС понятно что, Аннабелька в очередной раз за Францию хотела, то есть, в любой момент дёрнет из сборной с очередным партнёром, Чиризано таки ушёл, Хавронина с новым партнёром и личными обстоятельствами, вообще не удивлюсь, если ей визы давать не будут, Павлик, ну, это Павлик, мало кто верит, что он надолго, ну пара Худы в принципе под вопросом своего существования, Кацы закончили, вот и получается, что из активов только СБ со своими личными обстоятельствами, и очень сырые КА. Это печально.
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Anna Morgan
...за грибами
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flyhigh
Ответ Jessi
Теперь получат грибы, которых не хватало для топа . Мечтаю , чтобы Мура перешла к Тутберидзе , хочется ее побед
Ангельский контракт не даст Муре перейти ни в один другой штаб, замучается долги выплачивать
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Новый Орлеан
Ответ Екатерина Ивановская
Сашенька, Ванечка, ну зачем😭😭 Свинин-Жук им давали качественные постановки и делали их непохожими на других, а теперь дядя Саша будет пихать их в Рахманинова :( Но болеть за СБ никогда не прекращу.
А Саша ещё катает? Говорили что Ваньку другую партнёршу нашли.
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Vasily Ivanov
Ответ Katerina Sunny
Не представляю, что будут писать поклонники пары, которые не могут терпеть постановщика Жулина. Я и сама пока не представляю, что им Жулин может поставить. Но может дело и в инициативе самих фигуристов.
Жулин может им только проставиться ...за дополнительный заработок ...
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missis-Zima
Ответ Ксения Масленникова
учитывая, какими грибищами располагает Жулин - переход логичен, их хотя бы задвигать не будут как обычно. Но у Жук были штучные постановки, а у Жулина сплошь трясня волосней и сопли по льду под Рахманинова
Лучше "трясти волосней" и иметь золото, с этим не поспорить.
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Vera Goncharova
шок. что там у Свинина-Жук в группе происходит вообще? но, если честно, плевать в каком штабе будут Саша и Ваня, главное, чтобы продолжали кататься
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Новый Орлеан
Ответ Jessi
Теперь получат грибы, которых не хватало для топа . Мечтаю , чтобы Мура перешла к Тутберидзе , хочется ее побед
Муру Тутберидзе как раз забраковала. Да и мне кажется с Мурой индивидуально работать надо. Она - не линейная фигуристка.
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Оз
Ответ missis-Zima
Как вы заколебали с этим Рахманиновым) СК Жулин и Майкла Джексона пытался ставить,не потянули.
Ну Тютюнина Багин вон данашивают Рахманинова за СК
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Heopsa
Ответ Andrea Alana
Она у них уже была. До следущей по возрасту не доедут.
Итальянцы же смогли доехать и даже остались, очередь в танцах вообще встала. Чокам тоже за 30, во второй канадской паре тоже 34 партнеру.
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tim55555
Ответ missis-Zima
И эту непохожую на других пару с прекрасными прогами постоянно запихивали в хвост. Тренеры не престижные.
Неча на зеркало пенять, коли рожа крива (народная мудрость). Кататься нужно уметь рёберно. Это же танцы.
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missis-Zima
Ответ Екатерина Ивановская
Сашенька, Ванечка, ну зачем😭😭 Свинин-Жук им давали качественные постановки и делали их непохожими на других, а теперь дядя Саша будет пихать их в Рахманинова :( Но болеть за СБ никогда не прекращу.
Как вы заколебали с этим Рахманиновым) СК Жулин и Майкла Джексона пытался ставить,не потянули.
+3
-2
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Alla Belova
Вот это поворот!
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Елена
Букины станут первой парой, Ангелополы - второй. Только так. На остальных- все равно. Дрозды, Худобазины и прочие.
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Sky Smoker
Ответ Лакс
как Навка не будет потому что она другая
Я имею в виду - после родов вернуться в топ и снова выступить на Олимпиаде :)
+2
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