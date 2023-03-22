«Барса» ищет варианты, чтобы вернуть Месси. Ему могут предложить процент от доходов клуба
«Барселона» ищет варианты для возвращения Лионеля Месси.
По данным Mundo Deportivo, в каталонском клубе изучают, как сделать аргентинскому форварду предложение, если он решит покинуть «ПСЖ».
В плане зарплаты в «Барсе» Месси пришлось бы вписаться в требования финансового фэйр-плей и других ограничений. Однако каталонцы придумали оригинальное решение – ему могут предложить процент от того, что клуб заработает благодаря его возвращению.
Речь идет о процентах от будущих доходов (продажа билетов, ТВ-права, мерчандайзинг) и прибыли от спонсоров, которых Лео гипотетически мог бы привлечь своим возвращением. Отмечается, что в «ПСЖ» Месси привлек до 10 новых спонсоров.
Кроме того, в раздевалке «Барселоны» поддерживают возвращение Месси.
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не ребята, его ПСЖ точно не отпустит. Во-первых, черепахе нравятся его ассисты. Во-вторых, ПСЖ не любит Барсу, а значит не отдать Месси чисто дело принципа. Месси спокойно прогнет ПСЖ на своих условиях, тем более уже дали приказ сохранить его.
Прикольно,что еще вчера утром читал об этом в других источниках)может самому начать писать новости)
Но реализовать это очень сложно будет