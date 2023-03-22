«Барса» ищет варианты, чтобы вернуть Месси. Ему могут предложить процент от доходов клуба

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

«Барселона» ищет варианты для возвращения Лионеля Месси.

По данным Mundo Deportivo, в каталонском клубе изучают, как сделать аргентинскому форварду предложение, если он решит покинуть «ПСЖ».

В плане зарплаты в «Барсе» Месси пришлось бы вписаться в требования финансового фэйр-плей и других ограничений. Однако каталонцы придумали оригинальное решение – ему могут предложить процент от того, что клуб заработает благодаря его возвращению.

Речь идет о процентах от будущих доходов (продажа билетов, ТВ-права, мерчандайзинг) и прибыли от спонсоров, которых Лео гипотетически мог бы привлечь своим возвращением. Отмечается, что в «ПСЖ» Месси привлек до 10 новых спонсоров.

Кроме того, в раздевалке «Барселоны» поддерживают возвращение Месси. 

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30 комментариев

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гилберт
Ему могут предложить рычаг.
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Нурбол Жумаскалиев
опять махинации, барса скоро душу воспитанников продавать начнет
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Я Гражданин Мира
Ответ BZB
Может играющим президентом, а Лапорта его замом.
А может вообще мером Каталонии, но игрющим.
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Фёдор Кузнецов
Подойдёт ди он под схемы Хави с его прессингом? Не уверен
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Теннисный абсолют
Месси - предатель Барселоны
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TC@ER18
Самая что ни на есть секта. То мантры читают про то что клуб выше любого игрок, то месси хотят дать доход от клуба. Да отсосите вы уже у него и будет вам счастье! Долбанутые!
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Подкат Пенальтьевич
А если доход будет минусовой как сейчас, то Месси будет платить кредиты Барсы. Это они хитро придумали.
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Экспертное мнение
Отмечается, что в «ПСЖ» Месси привлек до 10 новых спонсоров.

не ребята, его ПСЖ точно не отпустит. Во-первых, черепахе нравятся его ассисты. Во-вторых, ПСЖ не любит Барсу, а значит не отдать Месси чисто дело принципа. Месси спокойно прогнет ПСЖ на своих условиях, тем более уже дали приказ сохранить его.
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Экселлент
Ответ skyintothesea
А доходы есть? Я просто не в курсе, вечно же за рычаги дёргают, чтобы что-то сделать.
За один только матч с Эль-Классико собрали 8,2 млн евро, это только за билеты, как ты считаешь,есть прибыль у клуба?)
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Экселлент
Ответ Born is the King
Где новость с Бартомеу про подкуп судейского комитета?
Где ты прочитал? есть ссылка?
+2
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Максим Новиков
Барселона как тот наркоман, который отдает последние портки ради дозы
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Экселлент
Вот и до спортса дошла эта новость))
Прикольно,что еще вчера утром читал об этом в других источниках)может самому начать писать новости)
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melmi
Судя по интервью Альбы/Бускетса - движения какие-то есть
Но реализовать это очень сложно будет
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БолельщикСоСтажем
Холодильник «Розолеф» и бесплатную путевку в Сибирь)
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Сергей Никитин
А за чем? Вон Реал расстался с Рональду и после этого уже выиграл ЛЧ. Месси уже ни чего не сможет дать Барсе как он ни чего не дал и ПСЖ. Его время уже ушло и Барсе нужно строить новую команду.
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vottakoi!
Ответ skyintothesea
А доходы есть? Я просто не в курсе, вечно же за рычаги дёргают, чтобы что-то сделать.
Советую почитать, чем отличается доход от прибыли. К слову, ежегодный доход у Барсы один из самых высоких в мире среди футбольных клубов.
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B_Boris
Месси владельцем! 👍🏻
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Николай Носань
Ответ skyintothesea
А доходы есть? Я просто не в курсе, вечно же за рычаги дёргают, чтобы что-то сделать.
Доходы есть. Прибыли нет)
+3
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Born is the King
Где новость с Бартомеу про подкуп судейского комитета?
+4
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BZB
Может играющим президентом, а Лапорта его замом.
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Real_v_dushe
Больше чем комедия - вот девиз Судьялоны последних лет. Что не новость о ней, то какая-то ржака.
+1
-7
-6
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Рэд Уайт
величайший игрок в истории должен вернутся домой в величайщую команду в истории🐐
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Che Borz
Ответ skyintothesea
А доходы есть? Я просто не в курсе, вечно же за рычаги дёргают, чтобы что-то сделать.
главное чтобы skyintothesea с спортс.ру был вкурсе
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ALMANAC
Какие доходы могут быть у банкрота?
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Jaxongir Shodiev
Ну тут уже и не до шуток
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