КДК РФС присудил техническое поражение «Пари НН» в матче с «Торпедо» из-за участия дисквалифицированного Михайлова

« » присудили техническое поражение в матче с «Торпедо».

Такое решение вынес КДК РФС из-за участия в матче 20-го тура Мир РПЛ дисквалифицированного игрока.

В составе «Пари НН» играл полузащитник , который в этом сезоне получил по две желтые карточки за «Зенит‑2» во Второй лиге и нижегородскую команду в .

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, футболист был обязан понести наказание в виде автоматической дисквалификации на игру с «Торпедо». «Пари НН» из-за этого засчитали техническое поражение.

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