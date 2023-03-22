КДК РФС присудил техническое поражение «Пари НН» в матче с «Торпедо» из-за участия дисквалифицированного Михайлова

Теги премьер-лига Россия дисквалификации Торпедо КДК РФС Пари НН Ярослав Михайлов Футбол

«Пари НН» присудили техническое поражение в матче с «Торпедо».

Такое решение вынес КДК РФС из-за участия в матче 20-го тура Мир РПЛ дисквалифицированного игрока.

В составе «Пари НН» играл полузащитник Ярослав Михайлов, который в этом сезоне получил по две желтые карточки за «Зенит‑2» во Второй лиге и нижегородскую команду в РПЛ.

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, футболист был обязан понести наказание в виде автоматической дисквалификации на игру с «Торпедо». «Пари НН» из-за этого засчитали техническое поражение.

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33 комментария

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СИ
Алаев, Митрофанов Рогачев такого я не читал в истории нашего футбола. Уйдите в отставку ну не получается у Вас не мучайте футбол.
Алаев возьми пляжную тренируй.
Митрофанов ты работал в ленэнерго может быть это твоё призвание?
Рогачева даже и не знаю куда пристроить не могу рекомендовать не подводить юридическую контору- я считаю слабоват он как юрист и отвечающий за регламенты.
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viktorpavlov70
Ответ schwein
Мне кажется, что это максимально тупая система, когда клубы сами должны следить за карточками игроков, которые даже не в этих клубах эти карточки получали. Неужели так сложно сделать простенькую программу, которая будет проверять на такие простые косяки перед матчем?
Но ведь это надо же в РФС кому-то заниматься. Но им на это на...ть. Легче свои обязанности переложить на клубы. Во всех трёх случаях путаница возникла с карточками, полученными не в турнире РПЛ. Организатором Кубка России является непосредственно РФС и там системы отслеживания дисквалификаций нет от слова совсем. В случае с Пари НН карточки сквозные из второй и высшей лиг. И единой системы также не существует.
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Тринадцатый95
А что будет с ставкой, если я ставил на победу Торпедо, с присуждением технического поражения НН?
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AIBOLIT66
вопрос, а дисквалификация закончилась или можно снова наступать на грабли?
он же не пропустил игру.
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Самозанятый
Ответ schwein
Мне кажется, что это максимально тупая система, когда клубы сами должны следить за карточками игроков, которые даже не в этих клубах эти карточки получали. Неужели так сложно сделать простенькую программу, которая будет проверять на такие простые косяки перед матчем?
Они простенький регламент написать не могут, а вы — программку) И кто-то же должен будет за ведение таблицы отвечать. Страшная ответственность.
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jabbatut
почините статистику в приложение, нельзя зайти через неё в чемпионаты, надо выбирать национальные и только там искать нужный чемпионат
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Cearvm
Все еще не могу поверить, что в 2023 году не придумали автоматизированную базу, в которую вносят данные после официальных матчей, а до сих пор все всерьез считают какие-то там карточки. Это реально позор, причем для всего футбола. В любой FM или FIFA это было буквально всегда. Естественно, что иногда люди ошибаются и неправильно трактуют правила тех или иных ассоциаций, но причем тут болельщики и футбольные результаты? Почему проблема вообще существует, у ФИФА нет денег на простенькую программу? Или у РФС?
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antoxaspam
Ответ ЭлектроВеник
что за обиженка минусует?
администратор пари нн
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Recreated
Талалай принёс 3 очка торпедонцам, а его уволили! Где она...справедливость-то?)
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Kit244098
Классно. РФС свой косяк на Нижний перевалил. Такое только у нас возможно.
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ДМ-1чемпион
Чемп становится интересней! В нижней части уже не все так ясно.
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artem 123
у нас на чемпионате города даже такого не бывает)) Перед игрой есть списки кто не может играть и т.д. там кроме распила о чем нибудь думают?
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schwein
Мне кажется, что это максимально тупая система, когда клубы сами должны следить за карточками игроков, которые даже не в этих клубах эти карточки получали. Неужели так сложно сделать простенькую программу, которая будет проверять на такие простые косяки перед матчем?
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Bartez1986
Талалаев побеждает, а его увольняют. Что за руководство у "Торпедо"
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ЭлектроВеник
что за обиженка минусует?
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Ростов-на-Дону
Тралалаева, вернуть!
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болельщег
Талалаев как доктор Стрэндж, искривил пространство и время на прощанье
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Денис Дьяконов
какие глупые тренеры ошибки
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ЭлектроВеник
регламент есть регламент. надо соблюдать
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Alexandr Donskoy
Отлично 👍
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kokakoka
Талалаев ушёл победителем
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Gustav Forsberg
РПЛ и РФС следовало бы самим нанять хорошего "технаря", чтобы системы соревнований у нис сочетались друг с другом и не давали заявить дисквалифицированного футболиста.
Работать на предотвращение нарушений, тем более, что все протоколы и заявки у них есть и подаются в электронном виде
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Andrey Mikhalkov
Багаж Талалаева начал работать.
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Balt
За билеты людям деньги вернут?
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Tun
Могу читать регламент для любого клуба рпл. Недорого. Всего за 0.01% бюджета. Сумма незаметная, директору один раз в ресторан сходить, а очков значительно прибавится
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