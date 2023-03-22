КДК РФС присудил техническое поражение «Пари НН» в матче с «Торпедо» из-за участия дисквалифицированного Михайлова
«Пари НН» присудили техническое поражение в матче с «Торпедо».
Такое решение вынес КДК РФС из-за участия в матче 20-го тура Мир РПЛ дисквалифицированного игрока.
В составе «Пари НН» играл полузащитник Ярослав Михайлов, который в этом сезоне получил по две желтые карточки за «Зенит‑2» во Второй лиге и нижегородскую команду в РПЛ.
Согласно дисциплинарному регламенту РФС, футболист был обязан понести наказание в виде автоматической дисквалификации на игру с «Торпедо». «Пари НН» из-за этого засчитали техническое поражение.
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