Дмитрий Губерниев: «Загитова, безусловно, красивая девушка, но я могу назвать список спортсменок, которые будут не менее привлекательными»

Теги сборная России Евгения Канаева Дмитрий Губерниев женское катание Алина Загитова Варвара Субботина Фигурное катание

Дмитрий Губерниев отреагировал на победу Алины Загитовой в голосовании на самую красивую спортсменку России. 

«Нельзя сказать, что Алина Загитова – самая красивая спортсменка. Она одна из самых красивых спортсменок в России, но я, например, являюсь большим поклонником творчества Варвары Субботиной и Евгении Канаевой.

Как понять, кто красивее? Они все прекрасные и очень роскошные.

Я считаю, что Алина, безусловно, яркая и красивая девушка, но я могу назвать список спортсменок, которые будут не менее привлекательными, с моей точки зрения, чем Загитова», – сказал Губерниев.

Загитова победила в голосовании на звание самой красивой спортсменки России по версии «Р-Спорта»

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80 комментариев

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Вера Цура
Ответ Lukeria
срочно голосовалку -кто из комментаторов самое трепло
Ну здесь победит Губерниев 🤣
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Viks
Ответ Мигель
среди татарок много красивых девушек.
Бла-бла. Имя, назови имя.
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Наталия Ильченко
Ответ Gemma157
и вообще, если говорить только про одиночниц, то киира корпи гораздо красивее загитовой. и константинова красивее. и косторная. а еще инсулинка, маша белл, алексия паганини, марин хонда. а рядом с некоторыми танцоршами загитова вообще не будет смотреться
Ну уж Машу-то Белл зачем приплетать?))) Она может считаться милой, смешной, курносой с рязанской мордашкой девушкой, ну никак не красавицей)))
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Дмитрий Бервинов
Ответ melmi
Сколько можно эту тему мусолить? На вкус и цвет… Да еще и прессе эти обсуждения Она красивая ? Красивая Больше всех набрала голосов ? Набрала Тчк
Она красивая ? Нет
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Lukeria
срочно голосовалку -кто из комментаторов самое трепло
+2
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+2
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vallabaza
Красота - понятие относительное, но то, что по уму она в конце списка - это факт.
+4
-4
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Ruscello
Шарапова
+4
-1
+3
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Olga.t
Ответ ender
Ни разу не встречал образа Хозяйки, откуда это? Ну и Урал самое пограничье, до востока (условного) рукой подать.
Так из сказок Бажова) С детства помню...
Ещё у него сказка "Серебряное копытце" и др.
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ivan 07
Тут единственный раз с ним согласен , как мужчина. Мнение женщин не покатят. Вообще считаю ее дурнушкой.
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mold-cel
Дима, домохозяйки гораздо лучше разбираются в женской красоте, ты посмотри турецкие сериалы, там такой типаж очень востребован
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-4
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Мигель
Ответ Viks
Имя, брат! Назови имя! Я не знаю ни одной красивой женщины среди татарок.
среди татарок много красивых девушек.
+1
-2
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Маргарита Михайловна
Ответ Самасебезвезда
Дмитрий, посоветуйте своим коллегам, пусть они не проводят всякие дурацкие голосовалки и ущемляться не придется.
Верно. Запускают сотни голосовалок в надежде хоть где-то с помощью подтасовок обойти Алину Загитову. Но Алина всегда побеждает!
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ender
Ответ Olga.t
Хозяйка медной горы из сказки Бажова была абсолютно русской уральской женщиной. При чем тут восточная красота?
Ни разу не встречал образа Хозяйки, откуда это? Ну и Урал самое пограничье, до востока (условного) рукой подать.
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Rashida
Ответ Sat397
Не слишком ли много внимания уделяется красоте? Культ красоты какой-то в последнее время развели. Больше надо ценить другие качества человека. Ум и харизма рулят.
Ваша любимица Валиева мимо---обидно.
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-4
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Сергей Лепехин
Самая красивая девушка - это Губениев
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Анна Беляева
Ответ Viks
Ненаказуемо. А уж только обсуждать - тем более ненаказуемо.
само собой
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Мигель
Ответ Боевой Бурят Путина
Загитая относится к той категории девушек, которые бабушкам нравятся больше, чем молодым людям. Из явных минусов крайне низкий рост, неправильный прикус, неэстетичная линия роста волос и, да, откровенно тюркский типаж, экзотика с перебором. В совокупности все это на очень большого любителя. Без макияжа и фотошопа абсолютно никакая, еще и с формой головы как у гуманоида. На лицо таких в Татарстане и Башкирии в любом городе по три на подъезд. Результат предсказуем - кроме прыщавого хоккеиста и любителя малолеток РР никто не заинтересовался
вот тебя как корёжит то от Алинки, это значит что она действительно красива👍
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-2
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Самасебезвезда
Дмитрий, посоветуйте своим коллегам, пусть они не проводят всякие дурацкие голосовалки и ущемляться не придется.
+5
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Olga.t
Ответ шампион
Загитова мне напоминает дизайнера Алену Ахмадуллину. Такая эффектная, немного восточная красота, что-то из сказки про хозяйку медной горы. Губерниев вроде восхищался Магдаленой Нойнер, это миловидная блондинка с добродушной улыбкой, совсем другой типаж. Никакой проблемы здесь нет. Кроме длинного языка у Гу.
Хозяйка медной горы из сказки Бажова была абсолютно русской уральской женщиной. При чем тут восточная красота?
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Gemma157
и вообще, если говорить только про одиночниц, то киира корпи гораздо красивее загитовой. и константинова красивее. и косторная. а еще инсулинка, маша белл, алексия паганини, марин хонда. а рядом с некоторыми танцоршами загитова вообще не будет смотреться
+5
-7
-2
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Анна Беляева
Красивых спортсменок - множество, на любой вкус (славянский тип, восточный тип, южный типаж, хоть мулаток, если очень поискать). Просто симпатичных - 9 из 10, хотя бы потому что молоденькие и стройненькие. Только к спорту какое это все имеет отношение? Можно подумать, если Алину признать самой красивой, это добавить скиллов в ее фигурнокатательные кондиции.
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yak444
Даже нет желания комментировать очередную глупую шутку от Губерниева в отношении к Алине. Димитрий, Алина уж точно не расстроится по этому поводу, успокойтесь и забудьте о ней.
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oldparakhod
Мечты не сбылись. Не Газпром.))
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Viks
Ответ Анна Беляева
Если есть спрос и предложение, они добровольны, то какое у мимокрокодилов право судить? Он хочет купить ее 20 лет и упругие ягодицы, она желает это продать по сходной цене. Их личное дело.Законом ненаказуемо.
Ненаказуемо. А уж только обсуждать - тем более ненаказуемо.
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Маргарита Михайловна
Ответ Gemma157
с фотошопом и мейкапом сегодня любую можно сделать красавицей. тем более красота сама по себе очень мало значит. без ума, характера и прочих добродетелей и ценных качеств красота мало чего стоит
Поэтому Алина Загитова и признаётся всенародно самой красивой спортсменкой что у неё всё сочетается с натуральной красотой.
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