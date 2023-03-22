Лыжи. Чемпионат России. Терентьев и Большунов, Якимушкин и Белов, Червоткин и Назаров, Парфенов и Ретивых пробегут командный спринт

Теги результаты лыжные гонки чемпионат России Андрей Парфенов командный спринт Евгений Белов Алексей Виценко Глеб Ретивых Ермил Вокуев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Терентьев Андрей Краснов Денис Филимонов Дмитрий Жуль Антон Тимашов Федор Назаров Иван Горбунов Александр Ившин Александр Бакуров Сергей Забалуев Лыжи

22 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет командный спринт.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Мужчины

Командный спринт

Начало квалификации – 9:30, финала – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена». 

Участники

Александр ТерентьевАлександр Большунов (Архангельская область)

Дмитрий ЖульАндрей Мельниченко (Красноярский край-1)

Алексей Виценко – Илья Семиков (Республика Коми-1)

Евгений Семяшкин – Ермил Вокуев (Республика Коми-2)

Александр Бакуров – Андрей Собакарев (Новосибирская область)

Алексей Червоткин – Федор Назаров (Москва-1)

Сергей Забалуев – Андрей Краснов (Санкт-Петербург-1)

Антон Тимашов – Иван Горбунов (Татарстан-1)

Сергей Ардашев – Денис Филимонов (Татарстан-2)

Андрей Парфенов – Глеб Ретивых (Тюменская область-1)

Иван Якимушкин – Евгений Белов (Тюменская область-3)

Александр Ившин – Александр Зубков (Удмуртия-1)

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени 

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