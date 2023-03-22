Лыжи. Чемпионат России. Терентьев и Большунов, Якимушкин и Белов, Червоткин и Назаров, Парфенов и Ретивых пробегут командный спринт
22 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет командный спринт.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2023
Тюмень
Мужчины
Командный спринт
Начало квалификации – 9:30, финала – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Участники
Александр Терентьев – Александр Большунов (Архангельская область)
Дмитрий Жуль – Андрей Мельниченко (Красноярский край-1)
Алексей Виценко – Илья Семиков (Республика Коми-1)
Евгений Семяшкин – Ермил Вокуев (Республика Коми-2)
Александр Бакуров – Андрей Собакарев (Новосибирская область)
Алексей Червоткин – Федор Назаров (Москва-1)
Сергей Забалуев – Андрей Краснов (Санкт-Петербург-1)
Антон Тимашов – Иван Горбунов (Татарстан-1)
Сергей Ардашев – Денис Филимонов (Татарстан-2)
Андрей Парфенов – Глеб Ретивых (Тюменская область-1)
Иван Якимушкин – Евгений Белов (Тюменская область-3)
Александр Ившин – Александр Зубков (Удмуртия-1)
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени
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