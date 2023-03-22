«Пари НН» не согласен с техническим поражением от «Торпедо» и может оспорить его: «Результат нужно добывать только на футбольном поле»
«Пари НН» может оспорить техническое поражение в матче с «Торпедо».
Матч 20-го тура Мир РПЛ, состоявшийся 19 марта, завершился со счетом 1:1. В составе «Пари НН» вышел Ярослав Михайлов, дисквалифицированный из-за перебора желтых карточек в Первой лиге и РПЛ, в результате чего КДК РФС присудил нижегородцам техническое поражение со счетом 0:3. «В первую очередь мы приносим извинения нашим болельщикам за возникшую ситуацию. «Пари НН» не снимает с себя ответственность за произошедшее. И сделает все, чтобы подобное не повторилось.
Но, учитывая фактические обстоятельства данного дела, мы не согласны с вынесенным решением и рассматриваем возможность подать жалобу в Апелляционный комитет РФС.
Мы убеждены, что спортивный результат команды должны добывать только на футбольном поле», – сказал генеральный директор клуба Равиль Измайлов.
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НО МЫ НЕ СОГЛАСНЫ!!!
Разум улетел в космос.
Правила есть прописанные в регламенте . Вы их нарушили . Ваши сотрудники допустили халатность . У Локо таже ситуация . Железнодорожники правильно решили , что нужно в себе искать вину .
Лучше было бы просто признать вину , чем глупость выдавать