«Пари НН» не согласен с техническим поражением от «Торпедо» и может оспорить его: «Результат нужно добывать только на футбольном поле»

Теги премьер-лига Россия РФС Торпедо КДК РФС Пари НН Ярослав Михайлов Равиль Измайлов Футбол

«Пари НН» может оспорить техническое поражение в матче с «Торпедо».

Матч 20-го тура Мир РПЛ, состоявшийся 19 марта, завершился со счетом 1:1. В составе «Пари НН» вышел Ярослав Михайлов, дисквалифицированный из-за перебора желтых карточек в Первой лиге и РПЛ, в результате чего КДК РФС присудил нижегородцам техническое поражение со счетом 0:3. «В первую очередь мы приносим извинения нашим болельщикам за возникшую ситуацию. «Пари НН» не снимает с себя ответственность за произошедшее. И сделает все, чтобы подобное не повторилось.

Но, учитывая фактические обстоятельства данного дела, мы не согласны с вынесенным решением и рассматриваем возможность подать жалобу в Апелляционный комитет РФС.

Мы убеждены, что спортивный результат команды должны добывать только на футбольном поле», – сказал генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

Технарь в РПЛ: карточки игрока «НН» подарили «Торпедо» победу

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21 комментарий

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z.e.r.o
А вот где эти у пырь Равиль Измайлов теперь гадит.. Понятно почему глушаков в пари нн оказался. Еще вартапетова бы им
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Spartakus1984
Есть првила которые не ужно нарушуть,что теперь ноют в НН?
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m1tereY
Электронная система РПЛ спокойно позволяет заявить игрока на матч, а потом ответственность за ошибку несет только клуб. РПЛ с их хваленным электронным отслеживанием заявок молча сидит и не отсвечивает, ответственности никакой. Недовольство клуба более чем обосновано.
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Никому_никабельный
С такими директорами вообще неудивительно
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Алексей Сигаев
Ответ ХавиГави_Паратрупер
От ворот до ворот не считается©
Самый толстый на воротах
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Ростов-на-Дону
В РПЛ пролез "НН" не по спортивному принципу, теперь ещё мухлевать спортивными принципами начали - какая наглость!
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Alexandr Sokolov
Недавно с друзьями обсуждали постоянные проблемы подобного характера в Испании и списали на бюрократию... а в России вроде как уровень цифровых услуг сильно выше, просто кто-то забы(и)л? как с формой у Зенита?
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huchmuch
Спортивные результаты должны решаться на поле - а за полем можно мухлевать как хочешь и не нести ответственность за организационные вопросы? Хватит бардак в клубе оправдывать, не доглядели, извинились, будете внимательнее. Звучит очень странно формулировка.
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Галилео бармалей
Я не пойму притензии НН? Жалобу на что они хотят подать? Регламент нарушен так получите
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Алексей Сигаев
Понятно. "Заиграно, не считается". Ещё "три корнера - пеналь" из этой же серии.
От ворот до ворот не считается©
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Алексей Ненахов
Сверху ещё и штрафануть Пари , их косяк был
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Ripttus
по человечески Торпедо плохо поступил, но по закону и правилам правильно, не понятны протесты НН Нужно самим следить то же, кто может играть у вас, а кто нет
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Overkiller
Да, мы нарушили. Да, мы приносим извинения. Да, несём ответственность. Да, такого больше постараемся не допустить.
НО МЫ НЕ СОГЛАСНЫ!!!

Разум улетел в космос.
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Ростов-на-Дону
Какая наглость это требование НН творить что хотеть, нарушая законы футбольные.
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Kit244098
Правильно. И бочку надо катить на РФС. Они сами не способны разобраться в своем хозяйстве.
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melmi
Странное коммюнике в котором 0 фактов на что они собираются жаловаться
Правила есть прописанные в регламенте . Вы их нарушили . Ваши сотрудники допустили халатность . У Локо таже ситуация . Железнодорожники правильно решили , что нужно в себе искать вину .
Лучше было бы просто признать вину , чем глупость выдавать
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инок
Если нарушили правила, то автоматом технарь. К чему все эти протесты?
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Isa Babaev
РПЛ цирк.
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ЕгориЙ
Вопрос, а регламент клуб не изучал перед началом чемпионата? И разве участие в РПЛ не подразумевает, что клуб с этим регламентом соглашается?
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Алексей Сигаев
Понятно. "Заиграно, не считается". Ещё "три корнера - пеналь" из этой же серии.
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T622222
Не поможет и те и другие будут с ФНЛ гонять
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