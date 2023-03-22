«#### вас во все дыры. Тренера уберите, #####, и потом будете играть. Здесь прогнило ##### все. Никакого уважения, #####, к старшим». Гогниев – Гулиеву и Тихому

Главный тренер «Химок» нецензурно выругался в адрес отстраненных от тренировок футболистов.

Ранее сообщалось, что 9 марта вышел из себя на базе клуба, увидев занимавшихся в тренажерном зале и Дмитрия Тихого.

– Да ### (член) я тогда положил на все это. #### (имел) я вас, ##### (блин), во все дыры, ##### (блин). Не надо ничего говорить, что вы сказали.

– Откуда вы слышали?

– Я слышал… Если вы хотите, я здесь. Я всегда здесь! И я подхожу…

– Если бы вы нормально подошли…

– А почему я тут не могу? Ты с чего это взял? Сейчас я пришел, а тут вы такие. Вы меня так доведете, сука. Что делать? Тренируйтесь. Тренируйтесь, ##### (блин), и готовьтесь. Тренера уберите, ##### (блин), и потом будете играть, ###### в рот (черт побери). Все вместе!

А мы хорошие, Алик. Мы ##### (обалдеть) какие здесь все хорошие. Здесь, ##### (блин), прогнило ##### (насквозь) все. Посмотри, как футболисты себя ведут, ###### в рот (черт побери). Никакого уважения, ##### (блин), к старшим.

«##### (пофиг), ему не заплатим»! Я это должен был сказать, да? Все вокруг это говорят – а я плохой! ##### (блин), я тренировать должен людей, а не ###### (ерундой) этой заниматься.

Я сказал им индивидуально тренироваться – значит, пусть индивидуально тренируются. ##### (незачем), ##### (блин), меня ######### (донимать). Еще вы меня не ####### (достали), ##### (блин). Клоуны, ##### (блин). ###### в рот (черт побери), – выругался Гогниев в ролике, опубликованном журналистом Иваном Карповым.

У Гогниева возник конфликт с Гулиевым и Тихим. Тренер «Химок» чуть не подрался с отстраненными игроками («Чемпионат»)

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