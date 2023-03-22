«#### вас во все дыры. Тренера уберите, #####, и потом будете играть. Здесь прогнило ##### все. Никакого уважения, #####, к старшим». Гогниев – Гулиеву и Тихому
Главный тренер «Химок» нецензурно выругался в адрес отстраненных от тренировок футболистов.
Ранее сообщалось, что 9 марта Спартак Гогниев вышел из себя на базе клуба, увидев занимавшихся в тренажерном зале Аяза Гулиева и Дмитрия Тихого.
– Да ### (член) я тогда положил на все это. #### (имел) я вас, ##### (блин), во все дыры, ##### (блин). Не надо ничего говорить, что вы сказали.
– Откуда вы слышали?
– Я слышал… Если вы хотите, я здесь. Я всегда здесь! И я подхожу…
– Если бы вы нормально подошли…
– А почему я тут не могу? Ты с чего это взял? Сейчас я пришел, а тут вы такие. Вы меня так доведете, сука. Что делать? Тренируйтесь. Тренируйтесь, ##### (блин), и готовьтесь. Тренера уберите, ##### (блин), и потом будете играть, ###### в рот (черт побери). Все вместе!
А мы хорошие, Алик. Мы ##### (обалдеть) какие здесь все хорошие. Здесь, ##### (блин), прогнило ##### (насквозь) все. Посмотри, как футболисты себя ведут, ###### в рот (черт побери). Никакого уважения, ##### (блин), к старшим.
«##### (пофиг), ему не заплатим»! Я это должен был сказать, да? Все вокруг это говорят – а я плохой! ##### (блин), я тренировать должен людей, а не ###### (ерундой) этой заниматься.
Я сказал им индивидуально тренироваться – значит, пусть индивидуально тренируются. ##### (незачем), ##### (блин), меня ######### (донимать). Еще вы меня не ####### (достали), ##### (блин). Клоуны, ##### (блин). ###### в рот (черт побери), – выругался Гогниев в ролике, опубликованном журналистом Иваном Карповым.
У Гогниева возник конфликт с Гулиевым и Тихим. Тренер «Химок» чуть не подрался с отстраненными игроками («Чемпионат»)
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
– Крокэс кус шмардюк то бен шлак! (непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений)».
Надо спасать Химки. Можно даже РПЛ расширить.