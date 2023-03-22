«#### вас во все дыры. Тренера уберите, #####, и потом будете играть. Здесь прогнило ##### все. Никакого уважения, #####, к старшим». Гогниев – Гулиеву и Тихому

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия происшествия Дмитрий Тихий Аяз Гулиев брань контент Футбол

Главный тренер «Химок» нецензурно выругался в адрес отстраненных от тренировок футболистов.

Ранее сообщалось, что 9 марта Спартак Гогниев вышел из себя на базе клуба, увидев занимавшихся в тренажерном зале Аяза Гулиева и Дмитрия Тихого.

– Да ### (член) я тогда положил на все это. #### (имел) я вас, ##### (блин), во все дыры, ##### (блин). Не надо ничего говорить, что вы сказали.

– Откуда вы слышали?

– Я слышал… Если вы хотите, я здесь. Я всегда здесь! И я подхожу…

– Если бы вы нормально подошли…

– А почему я тут не могу? Ты с чего это взял? Сейчас я пришел, а тут вы такие. Вы меня так доведете, сука. Что делать? Тренируйтесь. Тренируйтесь, ##### (блин), и готовьтесь. Тренера уберите, ##### (блин), и потом будете играть, ###### в рот (черт побери). Все вместе! 

А мы хорошие, Алик. Мы ##### (обалдеть) какие здесь все хорошие. Здесь, ##### (блин), прогнило ##### (насквозь) все. Посмотри, как футболисты себя ведут, ###### в рот (черт побери). Никакого уважения, ##### (блин), к старшим. 

«##### (пофиг), ему не заплатим»! Я это должен был сказать, да? Все вокруг это говорят – а я плохой! ##### (блин), я тренировать должен людей, а не ###### (ерундой) этой заниматься. 

Я сказал им индивидуально тренироваться – значит, пусть индивидуально тренируются. ##### (незачем), ##### (блин), меня ######### (донимать). Еще вы меня не ####### (достали), ##### (блин). Клоуны, ##### (блин). ###### в рот (черт побери), – выругался Гогниев в ролике, опубликованном журналистом Иваном Карповым.

У Гогниева возник конфликт с Гулиевым и Тихим. Тренер «Химок» чуть не подрался с отстраненными игроками («Чемпионат»)

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

152 комментария

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Я-не-Я
Ответ Krem236
Гогниев матом ругается???? Остальные тренера не ругаются наверное 😂😂😂Этих горе футболе ров пи...дить надо!! Особенно Гулиева!!!
#######(бить) - так правильно писать
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Isshin88
Ответ newwaver
Скотство как норма. Главное, что не при "совке" живем . Как здесь пишут либеральные юноши, видевшие СССР только в нынешних антисоветских сериалах.
Самое смешное, что как раз самые агрессивные и бескультурные люди в современной России - это люди, воспитанные в прекрасном СССР. А так называемые либералы, которых у нас в стране принято почему-то хаять, в подавляющем большинстве воспитанные, культурные и безобидные.
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Я-не-Я
Шьорт побьери!!!
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Никола Тесла
Какой, ##### (блин), комментарий. ##### (ничего) не понятно, но ####### (очень) интересно.
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Kira_B
а прикольно было бы если бы Загитова интервью брала у Гогниева!?))
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Kira_B
мне лично нравится новое прочтение фразы "черт побери!" :)))
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psa.1207
« – Крокэс кус то бен шлак шмардюк!
– Крокэс кус шмардюк то бен шлак! (непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений)».
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Krem236
Гогниев матом ругается???? Остальные тренера не ругаются наверное 😂😂😂Этих горе футболе ров пи...дить надо!! Особенно Гулиева!!!
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Гамарджоба Генацвале
Столько решёток, наверное, только в Бутырке.
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Analjinn
Похоже пора либо прививку от бешенства ставить, либо усыплять.
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Valery Kor
Ответ Rusada
Это клоун, а не тренер. Ему тренировать только в Медиалиге
Ну вообще в среднем по России думаю треть тренеров примерно так и изъясняются. Он же не сам таким стал, его среда воспитала
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Павел Светлов
Ответ Dimario
Тарантиновские диалоги
в гоблинском переводе
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Valery Kor
Ответ Dimario
Тарантиновские диалоги
Говорят, когда Тарантино приезжал в Москву, он тайно встречался с Гогниевым
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Kimbo Slice
А мне нравятся такие личности в РПЛ как Григорян или Гогниев, они эту просто уже бесмысленную лигу хоть как-то делают интересной))
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justburn
Ответ T622222
Ну здесь все достаточно просто! Особенно со ртом связанное
Да и запятыми междометия выделены.
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Mihmesh35
Похоже на перевод песни Эминема
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justbored
По фактам.
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Лжетрофеич
"насквозь" и "черт подери", конечно, лидируют
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DiZ0893
Вот это конечно:- ‘ ######’ (черт побери) ‘ сильно!!!
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dm1959
Ответ newwaver
Скотство как норма. Главное, что не при "совке" живем . Как здесь пишут либеральные юноши, видевшие СССР только в нынешних антисоветских сериалах.
Да, в СССР мата и скотства не было. Придумали это только уже после развала.
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goshforever
Ответ Брэд Либил
всё больше утверждаюсь в мысли, что тогда в Грозном он не был безвинной жертвой
Не скрою, я толкал судью и с игроками «Терека» говорил нецензурно, поскольку они себе тоже позволяли многое, — объяснял свое поведение позже Гогниев (с)
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huchmuch
Клёвый ребус)
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goshforever
Отличный клуб. Отличные футболисты. Отличный тренер. Ну а зрители не ходят только из-за FANID, да-да.

Надо спасать Химки. Можно даже РПЛ расширить.
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Виталик Украинский
Ответ Spartakus1984
Идиотские новости.сайт Спорст, это какое то дно уже.
Зарема молчит, а инфополе как-то заполнять надо.
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Зубы Дзюбы
Ответ Bernie
А ты попробуй поработать с такими как Гулиев.
А что с ним не так? Какой он на тренировках?
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