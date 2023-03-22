«Как только спецоперация закончится победой, нас вернут. Болваны приняли это решение». Александр Тихонов об отстранении хоккейной сборной России

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Александр Тихонов КХЛ Политика Хоккей

Александр Тихонов высказался об отстранении сборной России в хоккее.

Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал тот факт, что ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси в международных турнирах на следующий сезон.

«Те, кто принял такое решение, это болваны. Я больше их никак не называю. Так и напишите: «Тихонов сказал, что вы болваны».

Как только победой закончится спецоперация, тогда нас вернут и допустят до всего», – сказал Тихонов.

27 комментариев

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Андрей Андреевич
Идиот. Терять ему нечего, он у кормушки, но разве не стыдно в зеркало смотреть? Был великим спортсменом, а помрет сраным маразматиком(
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dimitrii36
Ответ Белый офицер
Интересно что будет "победой" в спецоперации ... .. .
стол переговоров
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shishki_putina
вернут, обязательно, в составе Федерации Хоккея Китая. К тому всё и идёт
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Белый офицер
Интересно что будет "победой" в спецоперации ... .. .
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dimitrii36
и еда у них пластиковая, наших солёных огурчиков нет, самогона нет
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Квебек
То есть никогда.
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beavers
Болваны приняли решение о проведении спецоперации
+2
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GLW
Всё правильно. Учитывая, что он не уточнил, чья победа.
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Sanan1908
Ответ Ебздрогыч
Я бывал в Канаде на хоккее и смотрел «Монреаль» и «Торонто», поэтому могу сказать, что там нет ни одного ледового дворца, похожего на российские и белорусские. Эх, видел бы Тихонов дворец в Геленджике...
Так, он видел, поэтому так говорит)))
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Alexandr Tarakanoff
Старый никак понять не может, что победителей в такого рода конфликтах не бывает. Проиграли уже все. Осталось понять тяжесть последствий.
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АГОШКИН Алексей
Пойду завтра в прокуратуру писать заявление на этого маразматик,не указал чьей победой закончится.он затронул скрепы моей души!!!
+1
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Bulat89
Ну,так-то оно так и будет скорее всего.
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Alexander Maklakov
Ответ Guy from sport
Неплохо так накатил он в среду, не стал ждать выходных
Так маленькая пятница же.
+2
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Melnikov1968
Написали и что? Победа в СВО стала ближе? Словоблуд хренов.
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Booligan
Иваныч, дешевизна бетона - основа развития экономики
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Mephi027
Дед забыл таблетки
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Александр Шайкин
Ответ Doronya
Спортс ,пожалуйста,ну не публикуй такие новости 🙏 все заведутся, отполаскают четырехкратного, кому от этого лучше?
его сиделке, работы меньше)
+3
-1
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Александр Шайкин
Ответ Ебздрогыч
Я бывал в Канаде на хоккее и смотрел «Монреаль» и «Торонто», поэтому могу сказать, что там нет ни одного ледового дворца, похожего на российские и белорусские. Эх, видел бы Тихонов дворец в Геленджике...
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-9
-9
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Doronya
Спортс ,пожалуйста,ну не публикуй такие новости 🙏 все заведутся, отполаскают четырехкратного, кому от этого лучше?
+4
-1
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Bashibuzuck
Ответ Ебздрогыч
Вернут в НХЛ с нашими дворцами, я правильно понимаю?
Нет, Торонто и Монреаль заявятся в чемпионат Беларуси😁
+1
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Ебздрогыч
Я бывал в Канаде на хоккее и смотрел «Монреаль» и «Торонто», поэтому могу сказать, что там нет ни одного ледового дворца, похожего на российские и белорусские.

Эх, видел бы Тихонов дворец в Геленджике...
+11
-2
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Александр Шайкин
Ответ Sever12
Срочно врача
Нужен ксанакс
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Ебздрогыч
Вернут в НХЛ с нашими дворцами, я правильно понимаю?
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Bashibuzuck
А к чему он вообще спецоперацию то упомянул?🤔
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Guy from sport
Неплохо так накатил он в среду, не стал ждать выходных
+30
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