«Как только спецоперация закончится победой, нас вернут. Болваны приняли это решение». Александр Тихонов об отстранении хоккейной сборной России

Александр Тихонов высказался об отстранении сборной России в хоккее.

Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал тот факт, что ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси в международных турнирах на следующий сезон.

«Те, кто принял такое решение, это болваны. Я больше их никак не называю. Так и напишите: «Тихонов сказал, что вы болваны».

Как только победой закончится спецоперация, тогда нас вернут и допустят до всего», – сказал Тихонов.