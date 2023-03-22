«Как только спецоперация закончится победой, нас вернут. Болваны приняли это решение». Александр Тихонов об отстранении хоккейной сборной России
Александр Тихонов высказался об отстранении сборной России в хоккее.
Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал тот факт, что ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси в международных турнирах на следующий сезон.
«Те, кто принял такое решение, это болваны. Я больше их никак не называю. Так и напишите: «Тихонов сказал, что вы болваны».
Как только победой закончится спецоперация, тогда нас вернут и допустят до всего», – сказал Тихонов.
Эх, видел бы Тихонов дворец в Геленджике...