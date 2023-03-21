Чемпионат мира по фигурному катанию. Сакамото, Хендрикс, Губанова, Левито, Теннелл, Хэ Ин Ли покажут короткие программы

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22 марта на чемпионате мира по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами. 

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Женщины

Короткая программа 

Начало – 9.50 по московскому времени. Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатре ОККО. 

Участницы

Ольга Микутина (Австрия)

Луна Хендрикс (Бельгия)

Нина Пинзарроне (Бельгия)

Александра Фейгин (Болгария)

Маделин Скизас (Канада)

Элишка Бржезинова (Чехия)

Нина Петрыкина (Эстония)

Анастасия Губанова (Грузия)

Николь Шотт (Германия)

Лара Наки ГутманН (Италия) 

Маи Михара (Япония)

Каори Сакамото (Япония)

Ринка Ватанабе (Япония) 

Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

Е Ри Ким (Южная Корея)

Хэ Ин Ли (Южная Корея)

Екатерина Куракова (Польша)

Эмбер Гленн (США)

Изабо Левито (США)

Брэди Теннелл (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена позднее. 

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16 комментариев

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шампион
Надеюсь, Хендрикс набрала весь необходимый отрицательный опыт, и теперь просто откатает так, как она умеет. А этого по идее должно хватить для медали.
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Инесса Тюкалова
Ответ несахар
все равно кто победит но японки больше всех нравятся пусть уж тогда пьедестал японским будет тем более родные стены только в помощь
Я тоже за японок поболею, они в целом самые сильные и интересные в отсутствии наших
0
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Максим Медов
Кто все эти люди?!
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Леличек
Удачи Насте и Изабо!
+1
0
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umma
Ответ Anita#
Да, будет. Здесь уже выложили список трансляций: https://youtube.com/@SkatingISU
Благодарю)
+1
0
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Anita#
Ответ umma
Кто нибудь знает будет ли трансляция на ютуб ?
Да, будет. Здесь уже выложили список трансляций:
https://youtube.com/@SkatingISU
+3
0
+3
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unknownman
Ответ Наталья Малинина
Сакамото-Хендрикс-Левито
Сакамото в постолимпийский сезон сдулась, Хендрикс тоже, Левито в травмах, так что победа за Михарой, если и у нее не случится обострение заболевания...
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Наталья Малинина
Сакамото-Хендрикс-Левито
+1
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Katerina Sunny
Ответ umma
Кто нибудь знает будет ли трансляция на ютуб ?
На канале ИСУ точно будет.
+4
0
+4
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umma
Кто нибудь знает будет ли трансляция на ютуб ?
+1
0
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Gemma157
победы жозефин тальегард!
+5
-1
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Бакари Грдзелишвили
Думаю, Губанова победит!
0
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KMR
Зачем нам надо ультра си,когда у нас 3 ночи с Си?!
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несахар
все равно кто победит но японки больше всех нравятся
пусть уж тогда пьедестал японским будет
тем более родные стены только в помощь
+2
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Беглый*
Левито победы!
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Katerina Sunny
Нине откатать чисто КП и всё прыгнуть.
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