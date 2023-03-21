Чемпионат мира по фигурному катанию. Сакамото, Хендрикс, Губанова, Левито, Теннелл, Хэ Ин Ли покажут короткие программы

22 марта на чемпионате мира по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Женщины

Короткая программа

Начало – 9.50 по московскому времени. Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатре ОККО.

Участницы

Ольга Микутина (Австрия)

(Бельгия)

Нина Пинзарроне (Бельгия)

Александра Фейгин (Болгария)

Маделин Скизас (Канада)

(Чехия)

(Эстония)

(Грузия)

Николь Шотт (Германия)

Лара Наки ГутманН (Италия)

(Япония)

(Япония)

(Япония)

Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

Е Ри Ким (Южная Корея)

Хэ Ин Ли (Южная Корея)

(Польша)

(США)

(США)

(США)

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена позднее.