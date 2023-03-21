Чемпионат мира по фигурному катанию. Сакамото, Хендрикс, Губанова, Левито, Теннелл, Хэ Ин Ли покажут короткие программы
22 марта на чемпионате мира по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами.
Чемпионат мира по фигурному катанию
Сайтама, Япония
Женщины
Короткая программа
Начало – 9.50 по московскому времени. Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатре ОККО.
Участницы
Ольга Микутина (Австрия)
Луна Хендрикс (Бельгия)
Нина Пинзарроне (Бельгия)
Александра Фейгин (Болгария)
Маделин Скизас (Канада)
Элишка Бржезинова (Чехия)
Нина Петрыкина (Эстония)
Анастасия Губанова (Грузия)
Николь Шотт (Германия)
Лара Наки ГутманН (Италия)
Маи Михара (Япония)
Каори Сакамото (Япония)
Ринка Ватанабе (Япония)
Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
Е Ри Ким (Южная Корея)
Хэ Ин Ли (Южная Корея)
Екатерина Куракова (Польша)
Эмбер Гленн (США)
Изабо Левито (США)
Брэди Теннелл (США)
ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена позднее.
https://youtube.com/@SkatingISU
пусть уж тогда пьедестал японским будет
тем более родные стены только в помощь