Роналду об уходе из «МЮ»: «Когда ты на вершине, трудно разглядеть то, что внизу. Я стал лучше. В трудный период видно, кто на твоей стороне»

не жалеет об уходе из « ».

«Я считаю, что в жизни ничего не происходит просто так. Я ценю испытания, через которые прохожу, ведь так я могу понять, кто на самом деле рядом со мной. В трудный период видно, кто на твоей стороне.

У меня был не самый удачный этап, сначала в личной жизни, а затем и в карьере. В этой жизни нет времени для сожалений. Даже не очень хорошие моменты – это часть нашей жизни.

Когда ты на вершине, трудно разглядеть, что находится внизу, и зачастую я не мог этого сделать. Я чувствую, что сейчас я лучше подготовлен, потому что я уже могу видеть некоторые вещи.

Слава Богу, теперь я стал лучше», – сказал нападающий « » и сборной .

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