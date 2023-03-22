Роналду об уходе из «МЮ»: «Когда ты на вершине, трудно разглядеть то, что внизу. Я стал лучше. В трудный период видно, кто на твоей стороне»
Криштиану Роналду не жалеет об уходе из «Манчестер Юнайтед».
«Я считаю, что в жизни ничего не происходит просто так. Я ценю испытания, через которые прохожу, ведь так я могу понять, кто на самом деле рядом со мной. В трудный период видно, кто на твоей стороне.
У меня был не самый удачный этап, сначала в личной жизни, а затем и в карьере. В этой жизни нет времени для сожалений. Даже не очень хорошие моменты – это часть нашей жизни.
Когда ты на вершине, трудно разглядеть, что находится внизу, и зачастую я не мог этого сделать. Я чувствую, что сейчас я лучше подготовлен, потому что я уже могу видеть некоторые вещи.
Слава Богу, теперь я стал лучше», – сказал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.
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Джуси Стутэм
В любом случае не отменяет тот факт, что построил великую карьеру. А во всех последствиях он сам виноват. Меньше надо было болтать, тогда бы отнеслись к переходу куда лучше.
Да и я думаю, он отказался бы от таких денег, если бы его с хорошей зп позвали бы в топ чемпионаты. Уверен жалеет об этом переходе, видя успехи других игроков. Зато в сборной не сдается, тк имеет влияние.
0 медалей ЧМ
позорная черемша!:))
Ps если он там был в последние сезоны(нет).