Роналду об уходе из «МЮ»: «Когда ты на вершине, трудно разглядеть то, что внизу. Я стал лучше. В трудный период видно, кто на твоей стороне»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду не жалеет об уходе из «Манчестер Юнайтед».

«Я считаю, что в жизни ничего не происходит просто так. Я ценю испытания, через которые прохожу, ведь так я могу понять, кто на самом деле рядом со мной. В трудный период видно, кто на твоей стороне.

У меня был не самый удачный этап, сначала в личной жизни, а затем и в карьере. В этой жизни нет времени для сожалений. Даже не очень хорошие моменты – это часть нашей жизни.

Когда ты на вершине, трудно разглядеть, что находится внизу, и зачастую я не мог этого сделать. Я чувствую, что сейчас я лучше подготовлен, потому что я уже могу видеть некоторые вещи.

Слава Богу, теперь я стал лучше», – сказал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.

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44 комментария

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шампион
Народ типа шуткует в каментах, но на самом деле это самая самокритичинрая фраза КриРо за всю карьеру. Он как бы наменкул, что что-то сделал не так. Это неожиданность.
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Arty K.
АУФ
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Гриша Багдасаров
сказал нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии, меня выносит с названия клуба просто, извините
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Теннисный абсолют
Ответ AF007
С ботоксом - худший сезон за 30 лет Без ботокса - молниеносный гиперподъем, 3 место в АПЛ, победа над Барсой
Ботокс - это кто? Рагник?
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AF007
Ответ Теннисный абсолют
С Роналду - три подряд титула, кубок ЛЧ, выход в финал ЛЧ. Без Роналду почти нет титулов и редкие проходы в 1/4 Кубка ЛЧ, унижения от Базелей и тд
С ботоксом - худший сезон за 30 лет

Без ботокса - молниеносный гиперподъем, 3 место в АПЛ, победа над Барсой
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GuruFutbola
Вроде он еще не сыграл матчи с Лихтенштейном и Люксембургом, к чему тогда столько гонора у покорителя пустынного удава?
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Verhovn
А он ещё и философ, сладкий фрукт))
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Теннисный абсолют
Ответ Мовлды Дагиев
С Роналду -6 место, без него-будет минимум третье
С Роналду - три подряд титула, кубок ЛЧ, выход в финал ЛЧ.
Без Роналду почти нет титулов и редкие проходы в 1/4 Кубка ЛЧ, унижения от Базелей и тд
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AF007
Ответ Вратарь Бага
Криштиану в целом за карьеру доказал, что он 1 из лучших в истории футбола, как и Месси.
В плей-офф ЧМ, где у него не было Модрича, Крооса и Марсело, замыкатель мне нихрена не доказал
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С бодуна
Лучше посрать и опоздать ,чем прийти и обосраться !
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AF007
Ну хоть сам же и признал, что продолжал считать себя пупом земли даже в тот момент, когда уже играл на уровне Комбарова, за что жестоко и поплатился
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Баркамол Абдулла
"Когда ты на дне, значит до вершины очень далеко"
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ебздрогыч
Кто не падал, тот не поднимался. Кто не какал, тот не подтирался. Четко, брат, от души!
Лучше покакать и опоздать, чем прийти вовремя и обкакаться©
Джуси Стутэм
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AnMe
Если бы слушал своего агента, утихомирил свое эго и адекватно вел себя, то 100% играл бы в топ5 чемпионатах, как Ибра, но эго таких больших звезд никогда не позволит сидеть на лавке. И даже так была бы помощь, выходя по 20 минут на поле.
В любом случае не отменяет тот факт, что построил великую карьеру. А во всех последствиях он сам виноват. Меньше надо было болтать, тогда бы отнеслись к переходу куда лучше.
Да и я думаю, он отказался бы от таких денег, если бы его с хорошей зп позвали бы в топ чемпионаты. Уверен жалеет об этом переходе, видя успехи других игроков. Зато в сборной не сдается, тк имеет влияние.
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Мовлды Дагиев
За то МЮ до сих пор радуется!
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Shuhrat Mavlyanov
МЮ без Рона стал лучше.
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Sweaty25
Джейсон Стетхэм ©
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Мовлды Дагиев
Вообще у Роналду поехала крыша! О какой вершине речь, когда тебя опускает сб. Марокко. Хотя это символично, что родина Бадра Хари поимела Роналду
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Игорь Климов
Ну, когда уже прекратят постить здесь эти смешные реплики этого игрока из Аль-Наср?
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xomamb
да он свихнулся на почве любви к самому себе
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Лёха Миллер
Живи, кайфуй, гуляй, играй, упал вставай, наглей, ругай, чужих роняй, своих спасай, пельмени, суп, картошка, чай!!!
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Мовлды Дагиев
Ответ Теннисный абсолют
Время показало, что МЮ без Роналду - середняк.
С Роналду -6 место, без него-будет минимум третье
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rigobersong
0 голов в ПО ЧМ

0 медалей ЧМ

позорная черемша!:))
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Alex Ur
Ну за такие бабки не больно с вершины падать.

Ps если он там был в последние сезоны(нет).
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Контрольный выстрел
Аллах Акбар.
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