Президент «Оренбурга» о билетах за 10 рублей: «Стимулируем оформлять Fan ID. Со «Спартаком» многие начали его делать в день игры»

Теги премьер-лига Россия болельщики Оренбург Fan ID деньги Василий Еремякин Футбол

Президент «Оренбурга» объяснил продажу билетов на матч с «Ростовом» за 10 рублей.

Акция продлится до 1 апреля. Матч «Оренбурга» и «Ростова» в 21-м туре Мир РПЛ пройдет 10 апреля.

«Первая составляющая, почему мы приняли такую акцию – матч в понедельник в 19:00, то есть, рабочий день. Вторая – в матче со «Спартаком» многие болельщики начали в день игры оформлять Fan ID.

Сам лично встретил пару, которая оформляла карту болельщика на «Госуслугах», и они ждали, пока их в Москве зарегистрируют. Насколько известно, на регистрацию уходит 72 часа. Поэтому таким образом мы стимулируем людей оформить карту болельщика.

Что из этого получится, пока сами не знаем. До 1 апреля продержим акцию, дальше будем смотреть по обстоятельствам. Долго совещались по этой теме, были разные варианты. Решили пойти именно таким путем», – сказал Василий Еремякин.

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17 комментариев

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Vićtor Diaź
Ответ Homelender_666
Какой же это позор. Что дальше? За оформление фан уйди будут доплачивать?
Если без шуток, то в телеграм каналах сегодня видел бесплатную раздачу билетов на Зенит - Урал
Естественно, главное условие - оформить фанайди
Бесплатный билет можно получить, введя определенный промокод в корзине на сайте

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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And-Rover
Скоро дачный сезон. Какой футбол ё моё.
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Michael Boldyrev
9-го числа "Ливерпуль - Арсенал" на очередной матч Головина накладывается, думаю что 10-му уже пресыщусь футболом и, пожалуй, "Оренбург - Ростов" пропущу.

Но вопрос такой: как думаете документы на просмотр АПЛ или на просмотр Лиги 1 оформлять?
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Алекс 777
Ответ Homelender_666
Какой же это позор. Что дальше? За оформление фан уйди будут доплачивать?
бронь давать от мобилизации, такие кадры надо сохранять.
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damondiamond
оформлю фан айди, если только меня выпустят во втором тайме на замену
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Дворовый футболист
Стимуляторы
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blaugrano
Эти билеты на 10 рублей дороже их реальной стоимости.
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Mechel**
Доплачивать скоро будете, не обеднеете
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Hunt13
Скорее это эффект Спартака, а не подачки в виде 10 рублей.
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Ростов-на-Дону
Берите пример с питирского "Батута": там всегда людно!
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Homelender_666
Какой же это позор. Что дальше? За оформление фан уйди будут доплачивать?
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.ru
Это не шутки
На сдачу от маршрутки...
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Пашка Донофф
Мне кажется что если у человека давно сформировалась четкая позиция насчет ФанУйди, то он не пойдёт и за бесплатно. Хотя конечно разные персонажи бывают
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Ебздрогыч
1 апреля - праздник для тех, кто оформил фанайди
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Максим Заворин
можете мне мускулюс эрректум простимулировать
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Vench2013
О смешно будет если и за 10 рублей никто не пойдёт
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Gagarin Party
Нет Fan ID!!!
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