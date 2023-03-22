Президент «Оренбурга» о билетах за 10 рублей: «Стимулируем оформлять Fan ID. Со «Спартаком» многие начали его делать в день игры»
Президент «Оренбурга» объяснил продажу билетов на матч с «Ростовом» за 10 рублей.
Акция продлится до 1 апреля. Матч «Оренбурга» и «Ростова» в 21-м туре Мир РПЛ пройдет 10 апреля.
«Первая составляющая, почему мы приняли такую акцию – матч в понедельник в 19:00, то есть, рабочий день. Вторая – в матче со «Спартаком» многие болельщики начали в день игры оформлять Fan ID.
Сам лично встретил пару, которая оформляла карту болельщика на «Госуслугах», и они ждали, пока их в Москве зарегистрируют. Насколько известно, на регистрацию уходит 72 часа. Поэтому таким образом мы стимулируем людей оформить карту болельщика.
Что из этого получится, пока сами не знаем. До 1 апреля продержим акцию, дальше будем смотреть по обстоятельствам. Долго совещались по этой теме, были разные варианты. Решили пойти именно таким путем», – сказал Василий Еремякин.
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Естественно, главное условие - оформить фанайди
Бесплатный билет можно получить, введя определенный промокод в корзине на сайте
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Но вопрос такой: как думаете документы на просмотр АПЛ или на просмотр Лиги 1 оформлять?
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