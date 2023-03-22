Виталий Дьяков: «В сборной России должны играть истинно русские футболисты»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Виталий Дьяков лимит на легионеров Футбол

Виталий Дьяков считает, что в сборной России должны играть истинно русские футболисты.

Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» заявил об этом, говоря о желании некоторых легионеров получить российское гражданство.

«Как мне кажется, легионеры РПЛ хотят получить российское гражданство, чтобы не числиться иностранцами в составе из-за лимита.

Я не думаю, что иностранцы будут вызываться в сборную России. Сейчас точно не стоит ждать натурализованных в составе, как было раньше. Может, их будут привлекать, когда Россия будет проводить отборочные игры к чемпионату Мира и Европы.

Я сторонник, чтобы в сборной России играли именно русские, а не натурализованные футболисты. Для иностранцев существуют клубы – пожалуйста, играйте. А в сборной должны играть истинно русские футболисты, которые будут представлять знамя своей страны», – сказал Дьяков.

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29 комментариев

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dimonivanov
у таких, как Дьяков, надо паспорт отбирать
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Бобынин
Всё правильно он сказал. Только истинные русские люди. Без всякой там брахмапутры и мастурбеков.
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Я Гражданин Мира
Ответ 11 метровый
Какой-то нездоровый национализм у Дьякова. Либо он настолько глупый, что не может отличить понятия "русский" от "россиянина".
Я думаю вы с первым вариантам попали в точку
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раскаявшийся жиробас
Кто угодно, главное чтоб не дбл типа Дьякова)
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Я Гражданин Мира
Каждый не очень адекватный человек носить какой-то чушь!
И этот человек тоже не исключение.
Настоящий Патриот в кавычке
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Amalfitano
Токмо арийцы.😆😆😆
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zer
Ответ Рафик Маркес
А Кузяев, Ахметов, Оздоев, Захарян походят под истинно русских?
думаю он просто перепутал русских с россиянами. по тексту по крайней мере так получается
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11 метровый
Какой-то нездоровый национализм у Дьякова. Либо он настолько глупый, что не может отличить понятия "русский" от "россиянина".
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Edo Milanian
Осталось при РФС создать департамент ДНК с лабораторией.
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Алар
Русские были при царе! Русские уехали в эмиграцию, русских расстрелял Сталин, русские в основном гибли в ВОВ - их почти нет( Затем появились советские, ныне эту земля заселяют россияне... Дяьков говорит русские... Зачем обманывает себя и других?!
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Уолтер Собчак
Ответ Kit244098
Комментарий удален пользователем
Странный вопрос. Ты ведь сам меньшинство с обрезанным мозгом.
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Eric_Cartman
От сердца махнул в конце?
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Kit244098
Ответ Бомбардир Ковтун
Всем, привет. Я из будущего! Я сейчас напишу, что Кузяев и Джикия, например, нерусские, а потом ко мне набегут мамкины шовинисты и скажут, что «русский - это состояние души и вообще мы тут в РФ все русские», я как этническое меньшинство скажу «Нет, Вася, не все. Если я говорю на русском, то это не значит, что я русский». Так вижу.
А какое ты меньшинство? Которое Пурим отмечает или Курбан-Байрам? Тогда и думай и пиши по-своему. Идентифицироваться так уж по полной.
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Борис Гигачад
на основании чего вообще кто-то у этого дурачка спрашивает о сборной, если его максимум — две игры за Россию Б? без тебя, сопливого, разберутся, кому играть.
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blaugrano
Далеко не умный человек сказал не очень умную вещь.
Чего все так переполошились, не знаю... Будто произошло нечто неординарное.
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Kit244098
Ответ Бомбардир Ковтун
Всем, привет. Я из будущего! Я сейчас напишу, что Кузяев и Джикия, например, нерусские, а потом ко мне набегут мамкины шовинисты и скажут, что «русский - это состояние души и вообще мы тут в РФ все русские», я как этническое меньшинство скажу «Нет, Вася, не все. Если я говорю на русском, то это не значит, что я русский». Так вижу.
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Теннисный абсолют
Полностью поддерживаю!
Русская сборная должна быть русской и отображать идентичность государства, а не всяких гастарбайтеров любителей рубля набирать. Которые сегодня за Россию, а завтра вспоминают что они армяне, грузины, узбеки или еще кто там и продают Россию. Удобненько сели на двух стулья.
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Damien King
"В цветах России нет чёрного " добавил Дьяков
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Overkiller
Нойштедтер, Рауш, Каряка - "русские" футболисты?
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Football poet
Тогда условный Джикия на выход получается?
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Alex Norov
Всё по классике: одна страна, один язык, один президент.
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Иван Егурнов
Ну и заголовочек. Впрочем, чему я удивляюсь...
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Рафик Маркес
А Кузяев, Ахметов, Оздоев, Захарян походят под истинно русских?
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Бомбардир Ковтун
Всем, привет. Я из будущего!

Я сейчас напишу, что Кузяев и Джикия, например, нерусские, а потом ко мне набегут мамкины шовинисты и скажут, что «русский - это состояние души и вообще мы тут в РФ все русские», я как этническое меньшинство скажу «Нет, Вася, не все. Если я говорю на русском, то это не значит, что я русский».

Так вижу.
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Александр Белов
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Малкомов и ОблАков-чем не русские мужики?😎
Не говори, а то понабрали всяких Дидье Дзюба в сборную
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