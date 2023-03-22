Виталий Дьяков: «В сборной России должны играть истинно русские футболисты»
Виталий Дьяков считает, что в сборной России должны играть истинно русские футболисты.
Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» заявил об этом, говоря о желании некоторых легионеров получить российское гражданство.
«Как мне кажется, легионеры РПЛ хотят получить российское гражданство, чтобы не числиться иностранцами в составе из-за лимита.
Я не думаю, что иностранцы будут вызываться в сборную России. Сейчас точно не стоит ждать натурализованных в составе, как было раньше. Может, их будут привлекать, когда Россия будет проводить отборочные игры к чемпионату Мира и Европы.
Я сторонник, чтобы в сборной России играли именно русские, а не натурализованные футболисты. Для иностранцев существуют клубы – пожалуйста, играйте. А в сборной должны играть истинно русские футболисты, которые будут представлять знамя своей страны», – сказал Дьяков.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
И этот человек тоже не исключение.
Настоящий Патриот в кавычке
Чего все так переполошились, не знаю... Будто произошло нечто неординарное.
Русская сборная должна быть русской и отображать идентичность государства, а не всяких гастарбайтеров любителей рубля набирать. Которые сегодня за Россию, а завтра вспоминают что они армяне, грузины, узбеки или еще кто там и продают Россию. Удобненько сели на двух стулья.
Я сейчас напишу, что Кузяев и Джикия, например, нерусские, а потом ко мне набегут мамкины шовинисты и скажут, что «русский - это состояние души и вообще мы тут в РФ все русские», я как этническое меньшинство скажу «Нет, Вася, не все. Если я говорю на русском, то это не значит, что я русский».
Так вижу.