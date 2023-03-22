Виталий Дьяков: «В сборной России должны играть истинно русские футболисты»

считает, что в сборной России должны играть истинно русские футболисты.

Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» заявил об этом, говоря о желании некоторых легионеров получить российское гражданство.

«Как мне кажется, легионеры хотят получить российское гражданство, чтобы не числиться иностранцами в составе из-за лимита.

Я не думаю, что иностранцы будут вызываться в сборную России. Сейчас точно не стоит ждать натурализованных в составе, как было раньше. Может, их будут привлекать, когда Россия будет проводить отборочные игры к чемпионату Мира и Европы.

Я сторонник, чтобы в сборной России играли именно русские, а не натурализованные футболисты. Для иностранцев существуют клубы – пожалуйста, играйте. А в сборной должны играть истинно русские футболисты, которые будут представлять знамя своей страны», – сказал Дьяков.

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