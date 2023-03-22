«Люблю Путина, сильный лидер. Хотел бы, чтобы у Аргентины был такой президент». Хавбек «Оренбурга» Мансилья о президенте РФ

Аргентинский хавбек «Оренбурга» признался в любви к президенту России.

– Знаете ли вы ?

– Конечно! Я его люблю! Это сильный лидер. Хотел бы, чтобы у Аргентины был такой президент, – заявил .

Ранее 25-летний футболист заявлял, что хочет получить российское гражданство. Он проводит в Мир первый сезон.

Хавбек «Оренбурга» Мансилья готов получить российское гражданство: «Если президент одобрит, можно начинать процесс»

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