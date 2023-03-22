«Люблю Путина, сильный лидер. Хотел бы, чтобы у Аргентины был такой президент». Хавбек «Оренбурга» Мансилья о президенте РФ

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Аргентины по футболу Владимир Путин Оренбург Политика Брайан Мансилья Футбол

Аргентинский хавбек «Оренбурга» признался в любви к президенту России.

– Знаете ли вы Владимира Путина?

– Конечно! Я его люблю! Это сильный лидер. Хотел бы, чтобы у Аргентины был такой президент, – заявил Брайан Мансилья.

Ранее 25-летний футболист заявлял, что хочет получить российское гражданство. Он проводит в Мир РПЛ первый сезон.

Хавбек «Оренбурга» Мансилья готов получить российское гражданство: «Если президент одобрит, можно начинать процесс»

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25 комментариев

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Дмитрий Бервинов
Конечно, сейчас будут поливать типа, но посудите сами - он, скорее всего, в курсе, что за страна Россия. Возможно, считает, что у нас культ личности (недалек от истины), особенно после шикарного вопроса журналюги - кто такой Владимир Путин? После такого можно подумать, что в РФ как в КНДР, и люди должны говорить слова в роде "наш спаситель, солнце нации" и прочее
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Maxim Vasnechov
Ответ Homelender_666
Если бы у Аргентины был такой президент, то сейчас бы шла спецоперация по освобождению исконно аргентинских земель в Чили
Прошлый раз там сильные президенты закончились спецоперацией на Фолклендах, с тех пор они не популярны. )
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Ковид 07.10.52
По другому игрок питерского фарм-клуба и сказать не мог...знает, что благодаря типам из одного города получил контракт. который в Аргентине ине снился...мечтает, что из его деревни на родине во власть придет президент ....
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Lacrosse-style goal
Скоро на экранах страны проп-адаптация фильма Брат...
В чем сила, брат?
Сила в Пyтинe. У кого Пyтин, тот и сильнее....
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dimitrii36
Ответ воробей джек
Да,заберите его уже хоть кто-нибудь! На здоровье!
Дзюба, не узнал тебя в гриме
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воробей джек
Заберите! Все лучше чем бесплатно зерно раздавать!
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игрочишка всея руси
Конечно любимый .паспорта раздает направо налево.Хотя рф……
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воробей джек
Да,заберите его уже хоть кто-нибудь! На здоровье!
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Oleg Pepel
Скоро появится там( история циклична ), вряд ли правда в качестве президента..
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dimitrii36
вопрос от sports, ибо барабан крутить не нужно
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Glory Real Madrid
Забирайте
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Aleksey Yashin
"Хотел бы, чтобы у Аргентины был такой президент"
Зачем такое желать Аргентине, хорошая страна же!
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Homelender_666
Если бы у Аргентины был такой президент, то сейчас бы шла спецоперация по освобождению исконно аргентинских земель в Чили
+13
-2
+11
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Экспертное мнение
В Бразилии содрогнулись
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BigPapa
Шоб он сдох тот кто тебе нравится
+31
-8
+23
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Ебздрогыч
На него случайно на родине уголовное дело не открыли?
+10
-5
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Ебздрогыч
Такими темпами у нас в лиге новых русских с гражданством скоро будет больше, чем старых
+1
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igls54
Заслужил российский паспорт
+1
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Влад Путман
Забирай себе в Аргентину и вместе данацифицируйте Уругвай.
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владимир семенов
Тьфу тля
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Arman FCSM
Забирайте ©
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charly_54
Парень быстро сориентировался
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S.Mane10
Его Ари укусил?
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Sinister Kid
Ари, перелогинься, мы тебя узнали!
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Jeicob Harlon
какой приятный язычёк
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