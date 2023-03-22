«Люблю Путина, сильный лидер. Хотел бы, чтобы у Аргентины был такой президент». Хавбек «Оренбурга» Мансилья о президенте РФ
Аргентинский хавбек «Оренбурга» признался в любви к президенту России.
– Знаете ли вы Владимира Путина?
– Конечно! Я его люблю! Это сильный лидер. Хотел бы, чтобы у Аргентины был такой президент, – заявил Брайан Мансилья.
Ранее 25-летний футболист заявлял, что хочет получить российское гражданство. Он проводит в Мир РПЛ первый сезон.
Хавбек «Оренбурга» Мансилья готов получить российское гражданство: «Если президент одобрит, можно начинать процесс»
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В чем сила, брат?
Сила в Пyтинe. У кого Пyтин, тот и сильнее....
Зачем такое желать Аргентине, хорошая страна же!