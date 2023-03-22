«Торпедо» и Талалаев расторгли контракт. У команды 1 победа в 12 матчах при тренере
Андрей Талалаев покидает «Торпедо».
Клуб и 50-летний специалист расторгли контракт по обоюдному согласию.
Талалаев занимал пост главного тренера московской команды с октября 2022 года. Под его руководством «Торпедо» провело 12 матчей, потерпев девять поражений, дважды сыграв вничью и одержав одну победу.
«Мы выражаем признательность Андрею Викторовичу за совместную работу. Были приложены большие усилия для подготовки футболистов, развития команды и клуба. Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», – сказал президент клуба Ярослав Савин.
После 20 туров Мир РПЛ «Торпедо» набрало восемь очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.
Это уже вторая отставка Талалаева в нынешнем сезоне. В сентябре 2022 года он был уволен из «Ахмата».
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Лучше не портить свою репутацию, и не выходить в кагорту лучших с таким подходом, а добровольно уступить место следующей за тобой команде, чем такой позор в течении сезона наблюдать. Совершенно неконкуретоспособная команда с разбродом и шатанием во всех направлениях.
Торпедо до них 10 очков, там 14 место зацепить чудом будет