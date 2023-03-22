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Клуб и 50-летний специалист расторгли контракт по обоюдному согласию.

Талалаев занимал пост главного тренера московской команды с октября 2022 года. Под его руководством «Торпедо» провело 12 матчей, потерпев девять поражений, дважды сыграв вничью и одержав одну победу.

«Мы выражаем признательность Андрею Викторовичу за совместную работу. Были приложены большие усилия для подготовки футболистов, развития команды и клуба. Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», – сказал президент клуба Ярослав Савин.

После 20 туров Мир «Торпедо» набрало восемь очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

Это уже вторая отставка Талалаева в нынешнем сезоне. В сентябре 2022 года он был уволен из «Ахмата».

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