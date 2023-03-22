«Торпедо» и Талалаев расторгли контракт. У команды 1 победа в 12 матчах при тренере

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо отставки Ярослав Савин Футбол

Андрей Талалаев покидает «Торпедо». 

Клуб и 50-летний специалист расторгли контракт по обоюдному согласию. 

Талалаев занимал пост главного тренера московской команды с октября 2022 года. Под его руководством «Торпедо» провело 12 матчей, потерпев девять поражений, дважды сыграв вничью и одержав одну победу.

«Мы выражаем признательность Андрею Викторовичу за совместную работу. Были приложены большие усилия для подготовки футболистов, развития команды и клуба. Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», – сказал президент клуба Ярослав Савин.

После 20 туров Мир РПЛ «Торпедо» набрало восемь очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

Это уже вторая отставка Талалаева в нынешнем сезоне. В сентябре 2022 года он был уволен из «Ахмата».

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119 комментариев

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ДудьСдулся
Уже две!
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sergey80
Лалай-Талалай..Тренер Года!
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Railway/
Как одна? А как же победа над НН?
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Elegante
Ответ Ivan Petrov
Причём,что странно у него очень много адептов. Прям с пеной у рта доказывают,что не Таллалаев в очередной раз обделался,а команда не та
Тоже этого не понимаю. Может он им приплачивает?)
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bengalsckyzh
Талалаеву нужно в Штутгарт или Гельзенкирхен.. Там он точно справится с поставленной задачей..
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tor300358
Ответ Zenith forever
Юрану это нужно по той же самой причине, как было нужно Талалаеву - заработать по легкому.
Юран не вылетал ни разу, если брал команду, то оставлял её в лиге. Торпедо оставить просто невозможно, даже теоретически.
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Древний спартач
Смысл увольнять Талалаева , если все проблемы в Торпедо в подборе и квалификации игроков ? Ну , если Лебеденко приходится выходить в нападение и забивать !? Значит , всё плохо в атаке . А в защите ? Вроде , змс Кутепов , участник ЧМ в Москве и опытный ) . Видели гол нижегородца Гоцука и кто с ним играл ? Кутепов . Это ещё спартаковское (кто это придумал интересно ?) прошлое - безалаберность . Держат игроков визуально , на расстоянии (кстати , Джикия этим грешит постоянно . Взял опытного игрока ,поэтому постоянно на заднице катается в подкатах , а о других даже речи не может быть - такие же . В Торпедо к этим игрокам даже пригласить самого лучшего тренера РПЛ (по отзывам специалистов) Семака и даже он ничего не исправит . Ну , придёт сейчас Юран , Клопп или Анчелотти , команда так и так улетает в первую лигу , там потом разнесут всех подряд , а в РПЛ опять в заднице плестись ? Игроки нужны , а при Талалаеве в последних играх 2 ничьи у Торпедо , кстати . Да и к команде и игрокам он уже привык и знает , что можно поменять в межсезонье . Ну , это дело их ..
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London-D
Ответ Sweet_blondie228
Так а в чем логика ему сейчас вкладывать деньги, если даже стадиона нет своего, а он строится? для кого играть? Команда есть и ладно, долги закрыл молодец.
А зачем тогда он вкладывался в ФНЛ, и боролся за выход в Премьер-лигу с таким подходом? Игроков то он там брал явно под задачу, а не с целью в середине таблицы болтаться, между Акроном и Нефтехимиком. Да и Лужа не чужой стадион, чтобы считать, что у команды нет дома.
Лучше не портить свою репутацию, и не выходить в кагорту лучших с таким подходом, а добровольно уступить место следующей за тобой команде, чем такой позор в течении сезона наблюдать. Совершенно неконкуретоспособная команда с разбродом и шатанием во всех направлениях.
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Григорий Звонов
Уже 2!
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Гекдениз Кардениз
Ответ Amalfitano
Торпедо изначально не были готовы к рпл. А дальше всё навалилось как снежный ком.
почему Факел который так же вышел оказался готов , а Торпедо нет да просто там болельщики есть и команда нужна городу , а Торпедо с ее 1,5 болелами и бардаком внутри команды сразу рухнул , в нашем пешеходном чемпионате при нормальном тренере из любых буратин можно сдепить команду просто там бардак ,а не команда и нет тренера нормального
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Товарищ Наркотик
Ответ MrNeyro
Глупый ход. Талалаев бы выпрямил эту ситуацию и скорее всего помог бы команде как минимум подняться в стыки. Его команды всегда постепенно прогрессируют. Может и кажется это чем-то нереальным со стороны, но это был более чем возможный итог.
«Как минимум в стыки»
Торпедо до них 10 очков, там 14 место зацепить чудом будет
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Pelerin
Ответ Алексей Антонов
Ну не победы, но победа-то была...
Но тренер всё равно истеричка )
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Гекдениз Кардениз
Ответ инок
Божович, Юран, или кто-то другой. Только Торпедо ничего уже не поможет вылететь из РПЛ. Как зашли - так и ушли...
Юран способен расшевелить любых днищ вот только отрыв большой )
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Владислав Купряшин
Ответ Sanan1908
Пора на матч тв ))) там уже соскучились.
Комент Шоу)
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ericssons
Мне он не нравится как эскперт на ТВ. С другой стороны и те что сейчас работают на Матч ТВ типа Радимова, Рахимова и т.д. не намного лучше.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Kit244098
В принципе, Торпедо, может остаток сезона и без тренера доигрывать. Все равно ничего не изменится. Зато денег на ставке сэкономят))
да я слышал Гогниев совмещать будет и Химки и Торпедо хороводом в Фнл их согласился вывести
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skbor52@icloud.com
Уже две
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justbored
Ответ Verhovn
Так пока и не ясно. Вы, собственно, о чём?
О приглашении аналитика МатчТВ.
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Алексей Антонов
Ответ Pelerin
О, даже быстрее, чем обычно. Где те, кто обещал победы с этим тренером? )
Ну не победы, но победа-то была...
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Trash Talking
Талалаев - единственный тренер, который одержит еще одну победу с клубом, будучи уволенным из него. И при этом не увеличит количество матчей за этот клуб)
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Verhovn
Ответ justbored
В октябре никто и представить не мог чем всё это закончится.
Так пока и не ясно. Вы, собственно, о чём?
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Вячеслав Тотров
Бородюк?)))
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Sweet_blondie228
Ответ London-D
Частный владелец мог бы навести порядок в менеджменте для начала, прежде чем в вышку выходить с таким деревенским подходом и организацией. Да и игроков набрать, способных хотя бы бороться за спасение от вылета, а не нынешних третьесортных балканцев завезённых агентами, которые бегать способны только за пивом, но не за мячом. Про шлак типа Самсонова, Лаптева, Турищева, Нетфуллина, и прочих Ле Таллеков, даже говорить не хочется. К футболу эти персонажи имеют крайне опосредованное отношение. Благо что Талалаев почти всех этих кудесников разогнал.
Так а в чем логика ему сейчас вкладывать деньги, если даже стадиона нет своего, а он строится? для кого играть? Команда есть и ладно, долги закрыл молодец.
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Verhovn
Ответ maxoc
Уже присудили технарь
Ну вмяли же в стенку.
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kokakoka
Потренировал немного и снова на Матч-ТВ
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