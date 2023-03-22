«Оренбург» продает билеты на игру с «Ростовом» за 10 рублей: «Нам нужна поддержка. Оформляйте карту болельщика – и на стадион!»
«Оренбург» продает билеты на матч с «Ростовом» по 10 рублей.
Клуб сообщил, что это акция, которая закончится 1 апреля. В апреле будут обычные цены.
«Учитывая, что матч вынесен на понедельник, «Оренбург» запускает акцию! Только в марте, и только на официальном сайте, билет на матч «Оренбург» – «Ростов» за 10 рублей.
1 апреля карета снова станет тыквой и установятся обычные цены. Нам нужна ваша поддержка, оформляйте карту болельщика – и на стадион!» – говорится в сообщении «Оренбурга» в телеграм-канале.
Матч «Оренбург» – «Ростов» состоится 10 апреля.
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Я теми событиями не интересовался. Просто хотел поржать... ветка же смешная. Индейцы там рподали, Донбас продали, вот Аляску... че накинулись то?!
Екатерина потому что Любэ так поют ))) Екатерина ты была неправа... отдавай родимую в зад... Эх!