«Оренбург» продает билеты на игру с «Ростовом» за 10 рублей: «Нам нужна поддержка. Оформляйте карту болельщика – и на стадион!»

«Оренбург» продает билеты на матч с « » по 10 рублей.

Клуб сообщил, что это акция, которая закончится 1 апреля. В апреле будут обычные цены.

«Учитывая, что матч вынесен на понедельник, «Оренбург» запускает акцию! Только в марте, и только на официальном сайте, билет на матч «Оренбург» – «Ростов» за 10 рублей.

1 апреля карета снова станет тыквой и установятся обычные цены. Нам нужна ваша поддержка, оформляйте карту болельщика – и на стадион!» – говорится в сообщении « » в телеграм-канале.

Матч «Оренбург» – «Ростов» состоится 10 апреля.

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