«Оренбург» продает билеты на игру с «Ростовом» за 10 рублей: «Нам нужна поддержка. Оформляйте карту болельщика – и на стадион!»

Теги Ростов премьер-лига Россия болельщики Оренбург Fan ID Футбол

«Оренбург» продает билеты на матч с «Ростовом» по 10 рублей.

Клуб сообщил, что это акция, которая закончится 1 апреля. В апреле будут обычные цены.

«Учитывая, что матч вынесен на понедельник, «Оренбург» запускает акцию! Только в марте, и только на официальном сайте, билет на матч «Оренбург» – «Ростов» за 10 рублей.

1 апреля карета снова станет тыквой и установятся обычные цены. Нам нужна ваша поддержка, оформляйте карту болельщика – и на стадион!» – говорится в сообщении «Оренбурга» в телеграм-канале. 

Матч «Оренбург» – «Ростов» состоится 10 апреля.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

61 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
V_J_I_K
Ну, правильно, фан-айди только один раз надо оформить, поэтому халява только на один матч)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Бояров
Ответ Fatty Toni
Они всю страну за печеньки гмо-шные продали. И до сих пор не догадались, что их кинули. UPD: ЦИПСинки и им сочувствующие соевые понабежали с дизлайками :) Прямо на гавнище изошли толпой жовто-блакитной)))
На самом деле у моего комментария был ещё один, более важный смысл, который по идее лежит на поверхности: я высмеивал "манхэттен индейцев", которые с какого-то х## продавали свои земли за бусы. Их как бы выгнали, аналогия с Украиной подразумевает "захват Россией территории Украины", но либералы, как адепты свободы слова, сразу принялись минусовать без разбора, ведь как тут можно увидеть стеб, ведь индейцы сами виноваты, они сами впустили американцев на свои, надо было просто вести себя культурней. Но вообще интересная реакция на такой двусмысленный юмор, вроде бы среди комиков все так ненавидят цензуру, ФСБ, который тсматривает стендапы, пытаясь посадить комиков за шутки про власть, но если ты себе позволишь комментарий, где хоть как-то намекается на продажность другой власти, хотя комментарий изначально несёт другой посыл, - то всё, так нельзя, это плохо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ Питекантроп
Аляску продал Александр 2, причем тут Екатерина, умник?? Любэ переслушал?
Екатерина потому что Любэ так поют ))) Екатерина ты была неправа... отдавай родимую в зад... Эх!
Я теми событиями не интересовался. Просто хотел поржать... ветка же смешная. Индейцы там рподали, Донбас продали, вот Аляску... че накинулись то?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ ThisIsVodka!
начнём с того, что Аляска была продана не Екатериной, ну и закончим тем, что это было сделано до "нефтяной" эры, и да, на тот момент сделка была выгодна абсолютно всем сторонам
но ведь тоже смешно. Я лишь продлжил тему продажи индейцами Манхеттэна. ТОже смешно же... нет? но почему тебя это задело? я хотел поржать.
Екатерина потому что Любэ так поют ))) Екатерина ты была неправа... отдавай родимую в зад... Эх!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Balashov
Ответ Алекс Я
И это правильно. В России спорт должен быть социальным явлением ,а не бизнесом.
Развлечение не должно быть социальным явлением.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Ждем, когда за билеты начнут доплачивать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Астахов
отменяйте карту болельщика и может быть придем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Питекантроп
Ответ BeastI666I
почему Манхеттэн... продажа Аляски Екатериной казалась хорошей затеей )))))
Аляску продал Александр 2, причем тут Екатерина, умник?? Любэ переслушал?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ThisIsVodka!
Ответ BeastI666I
почему Манхеттэн... продажа Аляски Екатериной казалась хорошей затеей )))))
начнём с того, что Аляска была продана не Екатериной, ну и закончим тем, что это было сделано до "нефтяной" эры, и да, на тот момент сделка была выгодна абсолютно всем сторонам
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lev Kondratchik
Это какой-то позор
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verhovn
Ответ гилберт
Как вариант можно с фан айди бесплатно на футбол пускать.
Ну если это бремя возьмёт на себя государство, будет компенсировать клубам убытки, то идея вполне себе здравая. Только это вряд ли. Бедным африканцам бесплатно помогать готовы, а интересы собственного народа - это дело десятое.. Так и живём)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ Нурбол Жумаскалиев
пусть оренбург сам мне платит, чтобы на него смотреть
Ну так то Оренбург очень классно Спартак опустил.я бы еще посмотрел.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ходор
Если доплатите,я еще подумаю,а так НЕТ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ Yenchik
Боже какой цирк Вот и вся суть нашего спорта - освоение бюджетных средств Деньги дали, все, зачем зарабатывать? Немножко не так все эти процессы должны вестись, мне кажется
Нет,все правильно.не должен спорт быть бизнесом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ Зубы Дзюбы
Эпично. Эти новостями сразу понятно, что клубам на экономику вообще побоку. Главное - картинка
И это правильно. В России спорт должен быть социальным явлением ,а не бизнесом.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Виноградов
в смысле продаёт? кто пойдёт если не приплачивать? в Питере вон по 900р дают, в Оренбурге минимум 400 надо, значит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andplak
а чё в Питере вон 900р платят ...только приди .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ гилберт
Как вариант можно с фан айди бесплатно на футбол пускать.
владельцам фануйди можно в 10 раз дороже билеты продавать, они все равно купят. как машины в рф ватники готовы покупать в три раза дороже.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Эпично. Эти новостями сразу понятно, что клубам на экономику вообще побоку. Главное - картинка
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ Денис Бояров
Украинцы тоже в своё время думали, что продать Донбасс за шоколадку это удачная сделка
не было такого.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ Александр Кузнецов
Индейцы тоже в свое время думали, что продать Манхеттен за бусы удачная сделка
почему Манхеттэн... продажа Аляски Екатериной казалась хорошей затеей )))))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Geronimo Good
*До начала*
Похоже, что ты всё таки прочел сообщение ФК Оренбург. Похвально (это не сарказм, если что).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ Румынский Клуж
Это знак свыше
знак свыше это создать ФанУйди. Позвонили "свыше" и прикзаали ))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ Паша Смахтин
Символично что акция действует до конца дня дурака)
интересно в этом году конец дня дурака совпадет с концом дурака?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
а потом цены все равно поднимут. продавайте абонементы за 10 рублей на 5 лет...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий