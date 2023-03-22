Форвард «Металлурга» Кошелев признался в даче взяток для уклонения от армии и поступления в УГНТУ. Общая сумма – около 720 тысяч рублей

Хоккеист « » признался в покупке военного билета.

В Ленинском райсуде Уфы прошло заседание по уголовному делу в отношении 27-летнего нападающего магнитогорского клуба, сообщает «Коммерсантъ».

Он обвиняется в даче взятки должностному лицу через посредника (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и даче взятки в крупном размере (ч. 4 п. «б» ст. 291 УК РФ).

Представитель гособвинения в суде сообщил, что не ранее 2019 года подсудимый попросил своего знакомого Фарита Самигуллина помочь ему в получении военного билета. Тот согласился оказать услугу за 40 тысяч рублей.

По словам Самигуллина, эти деньги предназначались начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константину Выропаеву.

Позднее Кошелев вновь обратился к Самигуллину, так как ему понадобился диплом о высшем образовании. Самигуллин предложил спортсмену зачисление на заочное отделение Института нефтегазового бизнеса при Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) без экзаменов. За это он попросил у него 270 тысяч рублей. Кошелев выплатил эту сумму двумя платежами (150 тысяч рублей и 120 тысяч рублей).

В итоге хоккеист был зачислен на первый курс по программе «Финансы предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности». В суде сообщили, что, не желая отчисления, Кошелев продолжал давать взятки, в том числе Самигуллину.

Общая сумма взяток составила около 720 тысяч рублей. В 2022 году игрок перевелся в Магнитогорский государственный технический университет имени Носова.

В суде Кошелев сообщил, что имеет неполное высшее образование и является военнообязанным. Хоккеист признал вину. Следующее заседание назначено на 4 апреля.

Напомним, ранее бывшие игроки «Салавата» Михаил Воробьев, Владислав Лукин и Анвар Сулейманов, а также экс-футболист молодежной команды «Уфы» Дмитрий Белозеров признали вину в даче взятки сотруднику военкомата через посредника ради получения военного билета.

Жену военкома, проходящего по делу экс-игроков «Салавата» и «Уфы», приговорили к 3 годам условно за посредничество во взятке за освобождение от службы в армии