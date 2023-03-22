Форвард «Металлурга» Кошелев признался в даче взяток для уклонения от армии и поступления в УГНТУ. Общая сумма – около 720 тысяч рублей

Теги Металлург Мг происшествия КХЛ Кубок Гагарина Семен Кошелев деньги Хоккей

Хоккеист «Металлурга» Семен Кошелев признался в покупке военного билета.

В Ленинском райсуде Уфы прошло заседание по уголовному делу в отношении 27-летнего нападающего магнитогорского клуба, сообщает «Коммерсантъ».

Он обвиняется в даче взятки должностному лицу через посредника (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и даче взятки в крупном размере (ч. 4 п. «б» ст. 291 УК РФ).

Представитель гособвинения в суде сообщил, что не ранее 2019 года подсудимый попросил своего знакомого Фарита Самигуллина помочь ему в получении военного билета. Тот согласился оказать услугу за 40 тысяч рублей.

По словам Самигуллина, эти деньги предназначались начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константину Выропаеву.

Позднее Кошелев вновь обратился к Самигуллину, так как ему понадобился диплом о высшем образовании. Самигуллин предложил спортсмену зачисление на заочное отделение Института нефтегазового бизнеса при Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) без экзаменов. За это он попросил у него 270 тысяч рублей. Кошелев выплатил эту сумму двумя платежами (150 тысяч рублей и 120 тысяч рублей).

В итоге хоккеист был зачислен на первый курс по программе «Финансы предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности». В суде сообщили, что, не желая отчисления, Кошелев продолжал давать взятки, в том числе Самигуллину.

Общая сумма взяток составила около 720 тысяч рублей. В 2022 году игрок перевелся в Магнитогорский государственный технический университет имени Носова.

В суде Кошелев сообщил, что имеет неполное высшее образование и является военнообязанным. Хоккеист признал вину. Следующее заседание назначено на 4 апреля.

Напомним, ранее бывшие игроки «Салавата» Михаил Воробьев, Владислав Лукин и Анвар Сулейманов, а также экс-футболист молодежной команды «Уфы» Дмитрий Белозеров признали вину в даче взятки сотруднику военкомата через посредника ради получения военного билета.

Жену военкома, проходящего по делу экс-игроков «Салавата» и «Уфы», приговорили к 3 годам условно за посредничество во взятке за освобождение от службы в армии

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21 комментарий

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Melnikov1968
Судя по всему, в этой длинной цепочке кого-то взяли за жабры, и он начал всех сдавать. Иначе какой смысл было Кошелеву признаваться первым? Вряд ли он испытывал угрызения совести. Да к тому же по такой статье можно загреметь лет эдак на 5,если не больше.
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Алексей Иванов
Ему нужно в НХЛ или ахо бежать
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Verhovn
К Федотову на флот. Там не попадешь)
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Конифеев
Раскошелился бы еще парой капустин - и образование стало бы полным :)
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Пётр Смирнов
Ответ Георгий Большаков
После 24.2.2022 тоже смысла нет?
Да
+2
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+2
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Сергей Орлов
Ответ Danny Vigneault
Нефтяник, металлург, гений, миллионер, плейбой, филантроп.
..пожиратель пионеров и колдун.
0
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Георгий Большаков
Ответ Пётр Смирнов
Человек вынужден платить деньги за то, что нарушает его права:) срочную службу нужно отменять, т.к. от неё смысла нет
После 24.2.2022 тоже смысла нет?
+2
-2
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Вечно в бане
« …зачисление на заочное отделение Института нефтегазового бизнеса при Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) без экзаменов»

Обалдеть, на «заочные отделения института при университете» ещё экзамены принимают. Думал в такие места люди просто деньги приносят, чтобы от корочку получить красивую и бесполезную.
+1
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Danny Vigneault
Нефтяник, металлург, гений, миллионер, плейбой, филантроп.
+5
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+5
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Ярик01
Ответ D-eisler@yandex.ru
вот дуралей). Щас призывной возраст поднимут, достанут откуда угодно и здравствуй небо в облаках. Когда передо мной стал выбор отваливать 200к и либо пойти отслужить - пошел, отслужил , подружился с классными пацанами и вернулся домой. Пойти опять? не кайф. Вернуться назад в то время к тем людям ? с удовольствием. Призыв 15-16
До погашения судимости его не призовут.
А это + 3 года к моменту приговора, т.е. будет уже 30 лет.
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Фёдор Кузнецов
Весь сезон казалось что у Кошелева есть проблемы с военкоматом
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Young Anton
720к))))))
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Алексей Иванов
Зачем признался? В отказ бы шел
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гилберт
Его пытали!
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D-eisler@yandex.ru
вот дуралей). Щас призывной возраст поднимут, достанут откуда угодно и здравствуй небо в облаках. Когда передо мной стал выбор отваливать 200к и либо пойти отслужить - пошел, отслужил , подружился с классными пацанами и вернулся домой. Пойти опять? не кайф. Вернуться назад в то время к тем людям ? с удовольствием. Призыв 15-16
+3
-3
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VyacheslavLoveDi
Даже непонятно, с какой стороны больше преступник 😁
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Ыжык
Отличный специалист бы вышел из него.
+1
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Пётр Смирнов
Человек вынужден платить деньги за то, что нарушает его права:) срочную службу нужно отменять, т.к. от неё смысла нет
+5
-5
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Варлампий Варлампий
я бы еще лицензию вузу приостановил, пусть разбираются с коррупционной сетью преподов/деканов взяточников
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Ярик01
Какое дорогое в России образование в нефтетехническом университете для галочки.
+6
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зильбер
Вот этих ослов стригут
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