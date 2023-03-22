Негрейра дарил судьям персонализированные карточки, монеты, билеты на футбол и приглашал в рестораны на деньги, полученные от «Барсы»

Теги Барселона Ла Лига судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Хосе Мария Энрикес Негрейра делал судьям подарки на деньги, полученные от «Барселоны». 

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Издание El Mundo опубликовало список вещей, которые компания Dasnil, принадлежащая Негрейре, указывала в налоговых декларациях в качестве необлагаемых налогом расходов. Большая часть из них были подарками для судей Ла Лиги

Так, Негрейра заказал 1500 персонализированных красных и желтых карточек, сотни монет с именами получателей, хамон на сумму около 10 000 евро, билеты на футбольные матчи, пляжные лопаты, зонтики и сумки-холодильники.

Также чиновник судейского заказывал штопоры, тостеры, сэндвичи, одеяла, брюки и ручки с лазерными указками. Кроме того, он приглашал судей на обед в известные рестораны морепродуктов в Мадриде и Барселоне, где оплачивал счета на сумму более 2000 евро.

Еще списке подарков судьям значатся сыры, сладости, вина и спиртные напитки.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

119 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanya Kruus
Ответ last_guard
Так уже была новость, что деньги от барсы составляли 90% оборота компании.
и что значит оборот в 90%? где сказано, что 90% денег шли на подарки судьям?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ernest Imamov
ничего себе взяточки. Неужели клубу за это ничего не будет? Эти ловкачи скажут - не я украл лошадь. а лошадь украла меня
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
B-a-r-c-e-l-o-n-a
Ответ Born is the King
Это откровенная коррупция. Можно сказать Барселона уже вышла в Сегунду
Замечаю тебя под каждой такой новостью плачущим про сегунду, глор чукотки. Как же это забавно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanya Kruus
Ответ vals1702
договора есть на бумаге , только представьте ))))
какие договора?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Ответ Мадрид наказывает!
А, так ты узбек)) гура таджик, этот узбек - типичные барсаглры)))
О, типичный фан сливок, ущемляющий по национальности)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
last_guard
Ответ AnMe
«Компания указывала в декларациях в качестве расходов» С чего это вдруг именно деньги от Барселоны тратились на мясо и тапочки, мне просто интересно С отчетами то хоть понятно, что что-то не так А тут будто какой-то бред А расходы на типа карточек и тд для судей это обычные расходы судейской компании 🤷‍♂️ рестораны не рестораны будто приписали, хотя по факту любой человек из конторы могу просто поехать кайфануть Чеки с ресторанов, с кем они были, а деньги ли это от имени клуба Барсы? Слишком много вопросов, что больше похоже на бред
Если бы вы следили за новостями по теме, то знали бы, что деньги полученные от Барсы, составляли более 90% оборота компании. Т.е. там других денег вообще не было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vals1702
Ответ Sanya Kruus
у него есть компания. как они вообще вычислили, что компания платила из именно барселоновских денег? за 17 лет эта мелкоштучка больше похожа на новогодние подарки сотрудникам за 17 то лет лол. и вот ради этих монеток они должны были подсуживать Барсе и рисковать своей работой с зарплатой 200К евро в год? звучит смешно
договора есть на бумаге , только представьте ))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanya Kruus
Ответ last_guard
Так уже была новость, что деньги от барсы составляли 90% оборота компании.
это которые 2 года из 17? лол
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Ответ Franco
самим то не смешно?) клуб с миллиардным доходом подкупает судей хамоном?)
Не смешно, в Сингапуре нет коррупции именно поэтому, там взятка даже проживание в отеле официального лица за счёт принимающей стороны. А в Испании есть и она тут, на примере взяток Барселоны Негрейре, красноречива.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Franco
Ответ vals1702
что такое нал в конвертах(сумках, чемоданах) - почитайте на досуге )))
ну так нал и доказывайте, а не хамон
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
last_guard
Ответ Sanya Kruus
у него есть компания. как они вообще вычислили, что компания платила из именно барселоновских денег? за 17 лет эта мелкоштучка больше похожа на новогодние подарки сотрудникам за 17 то лет лол. и вот ради этих монеток они должны были подсуживать Барсе и рисковать своей работой с зарплатой 200К евро в год? звучит смешно
Так уже была новость, что деньги от барсы составляли 90% оборота компании.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Franco
Ответ Real_v_dushe
В Сингапуре, например, им всем за это было бы 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и они все во главе с Лапортой и Негрейрой были бы давно в тюрьме. Каждый этот судья и все президенты Барселоны последних лет.
самим то не смешно?) клуб с миллиардным доходом подкупает судей хамоном?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moscwow
Ответ gPk
Фанаты Реала как всегда о липовых трофеях мечтают.То хвастаются судейскими Эльче ,то в открытую говорят о приостановке участия Барселоны в турнире что позволило бы Реалу выиграть трофей. Забавно что тот же Ювентус НИКТО не отстранил от участия ,Сити когда у них был скандал от ЛЧ никто не отстронял ,а вот Барселону должны.Должны разумеется ,только вот прокуратура пока тихо молча ничего не делает ,ибо никаких доказательств не имеет ,ну это ладно.Самое главное чтобы фанаты сливочного проекта верили в это.Ибо очевидно ,что на это шансов больше ,нежели чем Мадрид выиграет этот трофей сам.
Ты бы проверился что ли. Болеешь видать. Ювентус и так все отпинали, и из Сериала выгоняли и очки снимали. А сити может себе позволить платить всем, от верхушек до низов. О каких ты вообще трофеях говоришь, когда клуб платит судьям ДВАДЦАТЬ лет. И как ни странно именно за этот период этот клуб начал из себя что либо представлять, но вдруг у него закончились деньги и сразу все начало всплывать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AsGardiel
Так может он латентный гей? Свидания, подарки, ухаживания...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alwes
Ответ Мадрид наказывает!
Как говорил Джон Сильвер - "те из вас, кто останутся в живых - будут завидовать мертвым". Барселона еще будет умолять о Сегунде, как и наименьшем наказании, которого она достойна.
Как известно, сталина хотят для других, но не для себя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr kovalsky
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Это кто тебе такие правила слива рассказывал? Одноклассники?
Да и я вроде бы не оскорблял тебя лично, пруфы будут или слив?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Franco
Ответ Real_v_dushe
В Сингапуре, например, им всем за это было бы 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и они все во главе с Лапортой и Негрейрой были бы давно в тюрьме. Каждый этот судья и все президенты Барселоны последних лет.
ты футбольного судью-то с государственным не путай. кто из нас знает законодательство испании? есть ли у них статус госслужащих?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Ответ Franco
У нас было 2 килограма хамона, 75 пенсонализированых красных карточке, 5 пляжных зонтиков, сумка-холодильник и гора пляжных лопат всех цветов, Не то чтобы это всё было нужно для побед Барселоны, но раз начал коррумпировать судей, то иди в своём увлечении до конца. Единственное, что меня беспокоило — это хватит ли нам хамона
В Сингапуре, например, им всем за это было бы 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и они все во главе с Лапортой и Негрейрой были бы давно в тюрьме. Каждый этот судья и все президенты Барселоны последних лет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Beriya
Короче понятно, что матч стоит пузырь с закуской, как то мелочно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ mr kovalsky
какой слив?)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадрид наказывает!
Ответ Футбол_это_жизнь
Ты лучше в сумы узбекские переведи там больше получится! Для внушительности!
А, так ты узбек))
гура таджик, этот узбек - типичные барсаглры)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Franco
У нас было 2 килограма хамона, 75 пенсонализированых красных карточке, 5 пляжных зонтиков, сумка-холодильник и гора пляжных лопат всех цветов, Не то чтобы это всё было нужно для побед Барселоны, но раз начал коррумпировать судей, то иди в своём увлечении до конца. Единственное, что меня беспокоило — это хватит ли нам хамона
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Ответ gPk
Во..Даже мистер легенда Мансано не гарантирует успех сливочному проекту.А все дело в ВАРе ,сейчас уже не отскочишь так открыто на судейских ошибках как раньше и условный Клаттенбург не скажет "«В том матче «Реал» вел в счете после первого тайма, но в моменте с голом Рамос оказался в небольшом офсайде. Мы это поняли в перерыве. Это был трудный поединок, и мой помощник не усмотрел положение вне игры», — сказал Клаттенбург. Приходится теперь судить по правилам..Глядишь если бы не было ВАРа то и Реал в кубке не проиграл бы в первом матче(нагло бы отменили гол Кессьи) и гол Уильямса бы в матче с Бильбао засчитали бы ,и гол Асенсио и у Реала было бы все хорошо.И в кубке и отрыв чемпионате был бы всего очков 7 ,но клятый ВАР не дает этого сделать..Ну ничего ,если очень постараться ,то можно попробовать игрокам Барселоны давать просто дисквалификации на пару матчей ибо успешный случай был уже с Левандовски;)
Мансано, как и Лаос для меня лично нейтральные судьи. У меня есть претензии к качеству их судейства, особенно Лаоса, но я не могу их обвинить в предвзятости, статистика на дистанции не врёт в их случае. Но я могут чётко обвинить по фактам таких судей, как Клос Гомес, Иттуральдо Гонсалес, Альберто Ундиано Мальенко, Бенгоэчеа, Эрнандес Эрнандес и ряд других ваших ручных свистков в неприкрытом, постоянном подсуживании Барселоне по карьере, это даже по статистике видно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alwes
Представляю как судьи угостившись хамоном и карточками, согласились подсуживать барсе, идя на размен собственной зарплате и карьеры.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Youzhny23
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
К сожалению у них только форма Реала была и есть)
это тактика такая , чтоб избавить свой клуб в обвинениях приписать кого угодно ?😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий