Негрейра дарил судьям персонализированные карточки, монеты, билеты на футбол и приглашал в рестораны на деньги, полученные от «Барсы»

делал судьям подарки на деньги, полученные от «Барселоны».

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Издание El Mundo опубликовало список вещей, которые компания Dasnil, принадлежащая Негрейре, указывала в налоговых декларациях в качестве необлагаемых налогом расходов. Большая часть из них были подарками для судей .

Так, Негрейра заказал 1500 персонализированных красных и желтых карточек, сотни монет с именами получателей, хамон на сумму около 10 000 евро, билеты на футбольные матчи, пляжные лопаты, зонтики и сумки-холодильники.

Также чиновник судейского заказывал штопоры, тостеры, сэндвичи, одеяла, брюки и ручки с лазерными указками. Кроме того, он приглашал судей на обед в известные рестораны морепродуктов в Мадриде и Барселоне, где оплачивал счета на сумму более 2000 евро.

Еще списке подарков судьям значатся сыры, сладости, вина и спиртные напитки.

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