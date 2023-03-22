Загитова о том, что у нее эвакуировали машину в Москве: «Ситуация – кринж. Что такое регистрационный знак?»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, что у нее эвакуировали машину в Москве. 

«В общем, друзья, ситуация – кринж. Только я с утра сказала, что у меня будет очень продуктивный день, и судьба, видимо, сказала... (показывает фигу).

В какой-то момент все пошло наперекосяк, у меня забрали машину, эвакуировали и сказали ехать в низ Москвы.

Когда я приехала туда, сказали, что машины нет, я поехала наверх, и все это время у меня заняло где-то три часа.

По дороге я успела попасть в аварию на такси – тоже очень интересный факт. 

В общем, мне сегодня очень сильно везет. Вывод такой: сначала делай, потом говори», – сказала Загитова. 

«Коротко о моем дне. Что такое регистрационный знак?» – добавила фигуристка. 

 

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269 комментариев

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Rush
Ответ HellLight
у нее с кличко нет родственных связей интерестно. они чем-то похожи
Кличко чем вам поможет, если вы уже профессор и на работе. Здесь.
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mtoo
Слёт экспертов по географии и москвоведению
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Боевой Бурят Путина
Ответ Ева Винер
под другими новостями комментарии не набирались и спортсу пришлось делать новость из видеосообщений в телеграмме Алины. За полчаса сразу столько комментариев. Редакторы-молодцы👍😏
Фанаты Загитой такие же недалекие как и она сама. Для любого онлайн-ресурса важно количество уникальных просмотров, а не комментариев.
У Sports.ru в медиаките заявлен DAU в 1,5 млн уникальных посещений сайта каждый день. Как думаете, какой % из них составляют фанаты фигурки и вашей кумирши?
Среднестатистический портрет юзера: мужчина с высшим образованием и доходом выше среднего из крупного города, возраст до 45. Много таких у вас в Палате?😂
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Raduga
Ответ Неволяшка
Ну вот москвичи в Telegram пишут, что так у них интерпретируются районы на карте Москвы. Что-то вверху, что-то снизу. Алина больше удивилась, что ее посылали вниз и наверх Москвы, а старожилы поняли это без проблем.
Я родилась в Москве, ни разу не слышала. Мой папа водитель. Говорит, тоже не слышал.
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Rush
Ответ Сергей Вольфрам
Еще один)))Ты чего в разговоры уважаемых людей лезешь,не воспитали что ли????Иди от сюда!Защитник правонарушителей)))
Учитесь говорить правильно.
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sanek_rabona
Алина бузова
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Неволяшка
Ответ alexander bakulin
когда думали, что ниже падать некуда, снизу москвы постучали.
Вот не думаю, что ниже Вас еще что-то есть. Хотите просто лучше казаться)
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Typizza
Ответ Ольга Калугина
Что такое низ Москвы?
Это то, что напротив верха Москвы
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Mixalblch
Ответ ZAZ968
Великие почитатели правильного русского языка, а по совместительству хейтеры Алины! Почему есть такие названия русских городов, как "Новгород" (сейчас "Великий Новгород") и "Нижний Новгород", а не "Южный Новгород"???
сломаю шаблон. Верхний Тагил находится южнее Нижнего Тагила :)
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Stas Nadtochy
Вывод такой: учи правила и не паркуй машину там где нельзя
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Сергей Вольфрам
Ответ Maturmalai
Ты там сам частый визитер, как посмотрю
Я просто занимаюсь такими как ты)))Бесплатный визит организовать???Ты так яростно защищаешь нарушителей,а в след раз она поедет по встречке попадет в аварию и отправит на тот свет людей,ты ее так же защищать будешь???
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Александр Шульгин
Не ну вообще Алина молодец она нас смешит и настроение повышает. Зашёл в ее телеграм после этого поста, посмотреть. Она молодец квартиру себе новую прикупила. Ну и видимо телеграм свой теперь такими постами раскручивает. Но перерыв все таки взять надо видно что ещё от Монро не отошла.
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Sat397
Ответ Россия будет свободной
поражает количество мужчин, упивающихся своим интеллектуальным превосходством над женским мышлением
К мужчинам эти персонажи никакого отношения не имеют.
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Неволяшка
Ну вот москвичи в Telegram пишут, что так у них интерпретируются районы на карте Москвы. Что-то вверху, что-то снизу. Алина больше удивилась, что ее посылали вниз и наверх Москвы, а старожилы поняли это без проблем.
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gja
Ответ temys
И не знает что такое регистрационный знак
я думал она кроссворды пока сидела разгадывала и спросила подсказку у аудитории...
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Rush
Ответ Максим Медов
Многие на ее месте бы уже волосы на себе рвали и психовали, а Алина даже юморит. 😂 Все же она сильная личность, это чувствуется.
Вы это серьёзно? Что за слова?
Людям надо на покушать заработать.
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alexander bakulin
Ответ Россия будет свободной
поражает количество мужчин, упивающихся своим интеллектуальным превосходством над женским мышлением
не надо тут мизогинию разводить. не все женщины загитовы.
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REA-13
Ответ Rush
Ой хейтеры пришли. Академики.
Академики - это Плющенко и его супруга. Тоже, кстати, от Загитовой недалеко ушли.;)
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Sizt
Ответ just man
Спортс, пожалуйста. Сделай возможность запрета на отображение новостей по определенным тегам.
В принципе это можно сделать с помощью некоторых расширений браузера.
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Maturmalai
Ответ Сергей Вольфрам
Зациклило)))Это шиза подруга - к психотерапевту иди!
Ты там сам частый визитер, как посмотрю
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bezsugar
Ответ ZAZ968
Великие почитатели правильного русского языка, а по совместительству хейтеры Алины! Почему есть такие названия русских городов, как "Новгород" (сейчас "Великий Новгород") и "Нижний Новгород", а не "Южный Новгород"???
Не позорьтесь уже, выгораживая свою бАгиню
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Александр Шульгин
Ответ Guilnaz Zakumbaeva
Шутница, Алина! Решила приколоться над доброжелателями.
Самое смешное что она это на полном серьезе
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Rush
Ответ James Voron
Не нужно быть филологом, чтобы разговаривать Нормально. Не нужно быть филологом, чтобы выражать свои мысли четко и грамотно. А ваше "вся молодежь примерно так и говорит" говорит о том, что молодежь тупая.
И как же, по вам, если "молодёжь тупая" быть. У кого же им учиться?
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Россия будет свободной
поражает количество мужчин, упивающихся своим интеллектуальным превосходством над женским мышлением
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bezsugar
Ответ Александр Лабусов
Хорошо что в бок Москвы ехать не пришлось
Влево и вправо Москвы😅
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