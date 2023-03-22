Загитова о том, что у нее эвакуировали машину в Москве: «Ситуация – кринж. Что такое регистрационный знак?»

рассказала, что у нее эвакуировали машину в Москве.

«В общем, друзья, ситуация – кринж. Только я с утра сказала, что у меня будет очень продуктивный день, и судьба, видимо, сказала... (показывает фигу).

В какой-то момент все пошло наперекосяк, у меня забрали машину, эвакуировали и сказали ехать в низ Москвы.

Когда я приехала туда, сказали, что машины нет, я поехала наверх, и все это время у меня заняло где-то три часа.

По дороге я успела попасть в аварию на такси – тоже очень интересный факт.

В общем, мне сегодня очень сильно везет. Вывод такой: сначала делай, потом говори», – сказала Загитова.

«Коротко о моем дне. Что такое регистрационный знак?» – добавила фигуристка.