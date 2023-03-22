СКА вышел в финал Запада, победив «Торпедо» 4-0 в серии. Команда Ротенберга уступала 1:3 к 51-й минуте и выиграла 5:3
СКА вышел в финал Западной конференции КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга победила «Торпедо» (5:3) в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина.
Петербуржцы уступали со счетом 1:3 к 51-й минуте третьего периода, но после этого забили четыре гола подряд в ворота нижегородцев и выиграл игру.
Таким образом, СКА одержал победу в серии с «Торпедо» со счетом 4-0.
В первом раунде питерцы выиграли у минского «Динамо» со счетом 4-2 в серии.
В финале Западной конференции СКА встретится с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».
- Дата проведения
- 22 марта, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Вы выглядите очень злым и категоричным. Жаль вас
С победой, бро!
Спасибо Топедо!
Красавцы, армейцы! Даже обидно, что серия так быстро закончилась, можно было бы и на 5й матч растянуть удовольствие
Теперь команда Ротенберга сыграет с командой Сечина, а команда ПАО «Татнефть» сыграет с командой ПАО «Газпром нефть».