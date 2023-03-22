СКА вышел в финал Запада, победив «Торпедо» 4-0 в серии. Команда Ротенберга уступала 1:3 к 51-й минуте и выиграла 5:3

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

СКА вышел в финал Западной конференции КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга победила «Торпедо» (5:3) в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина.

Петербуржцы уступали со счетом 1:3 к 51-й минуте третьего периода, но после этого забили четыре гола подряд в ворота нижегородцев и выиграл игру.

Таким образом, СКА одержал победу в серии с «Торпедо» со счетом 4-0.

В первом раунде питерцы выиграли у минского «Динамо» со счетом 4-2 в серии.

В финале Западной конференции СКА встретится с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».

Торпедо – СКА 3:5 (2:1, 0:0, 1:4)
Дата проведения
22 марта, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Гончарук (Кручинин, Конюшков)
2:0 – 4 Гончарук (Коваленко, Федотов)
2:1 – 16 Рукавишников (Воробьев, Камалов)
3:1 – 43 Атанасов (Белевич, Веряев)
3:2 – 50 Галимов (Фальковский, Поляков)
3:3 – 53 Гусев (Хуснутдинов)
3:4 – 56 Ожиганов (Хайруллин)
3:5 – 58 Хайруллин ()

123 комментария

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HockeyMan
Ответ Spartakovec navsegda
Главное айфон сам себя с большой буквы пишет)
Как есть
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Алексей Алексей
Ответ AndreyEN
Вперёд, наш СКА! Торпедо не унывать, с такой игрой всё будет, но в следующем сезоне!
ЦСКА отомстит за нас сто пудов!)
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pasha10
Ответ Натти Бампо
Запомните. Вам запрещено верить в чудеса… в вашей жизни Ротенберг - это квинтэссенция вашей страны. Торпедо могло вывести вас из мрака вашего бытья, вселить веру… именно поэтому в субботнем матче судьи нарезали удалений во всех возможных ситуациях и задушили эту команду. Сухарь был необходим как показатель силы. Взяв хоть одну игру Ларионов мог разрушить весь мир вашей страны. Показать, что не только «система» правит балом… есть еще искренность и творчество… я пишу вам из страны над отсутствием электричества в которой вы радостно потешаетесь весь год… вот только в мы бьемся за то, чтобы в нашей стране ценились творчество и искренность. Ларионову желаю успехов и как бы он не отзывался о нас, желаю ему переехать в НХЛ, а не продаться моли.
ты Олеша,
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Spartakovec navsegda
Ответ HockeyMan
Как Айфон написал, так и оставил. Не вижу в этом ничего дурного
Главное айфон сам себя с большой буквы пишет)
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Pte Reks
ска и судьи вышли в следующий раунд. кто следующий?
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Сергей Булёв
Ответ Натти Бампо
Запомните. Вам запрещено верить в чудеса… в вашей жизни Ротенберг - это квинтэссенция вашей страны. Торпедо могло вывести вас из мрака вашего бытья, вселить веру… именно поэтому в субботнем матче судьи нарезали удалений во всех возможных ситуациях и задушили эту команду. Сухарь был необходим как показатель силы. Взяв хоть одну игру Ларионов мог разрушить весь мир вашей страны. Показать, что не только «система» правит балом… есть еще искренность и творчество… я пишу вам из страны над отсутствием электричества в которой вы радостно потешаетесь весь год… вот только в мы бьемся за то, чтобы в нашей стране ценились творчество и искренность. Ларионову желаю успехов и как бы он не отзывался о нас, желаю ему переехать в НХЛ, а не продаться моли.
Надо думать прежде, чем писать.
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antoha1896
Это прям как наша молодежка в финале с Канадой в 2011)
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HockeyMan
Ответ Тюменский медвежонок
каким образом это мешает тебе взять задания с интернета стоимостью 15 рублей?
Не очень понимаю о каких вы 15₽ и где и взять и вообще для чего они мне нужны🤣, но если почитаете мои комментарии, то поймете, что я ска не люблю всем сердцем и пишу тут только адекватные комментарии.
Вы выглядите очень злым и категоричным. Жаль вас
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Sergeev55
СКА по делу выиграл серию!
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Тюменский медвежонок
Ответ HockeyMan
Медвежонок, я тут больше чем вы. Посмотрите мой профиль и посмотрите что я пишу
каким образом это мешает тебе взять задания с интернета стоимостью 15 рублей?
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amadeus_amadeus
Ответ zhuk88
Вы не понимаете. Это другое :) такого дичайшего удаления надо еще поискать)
Им даже в голову не придет посмотреть статистику удалений, что СКА половину этой серии в меньшинстве играл (грубо говоря, конечно, но удалений было море, в том числе и левых в пользу Торпедо)
С победой, бро!
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Dragon10
Все таки Корешков уже матёрый тренер и состав другого уровня, а Ларионова только относительно недавно начал подтягивать к тренерской деятельности. Опять таки Ротенберг, ставил на молодежку. Прогресс Торпедо очевиден, но хотя бы одну игру обязаны были взять. Удачи в следующем
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AndreyEN
Вперёд, наш СКА! Торпедо не унывать, с такой игрой всё будет, но в следующем сезоне!
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HockeyMan
Ответ Тюменский медвежонок
да это бот "Ротенберговский", их тут очень много, уже три года на сайте сидят, по 15 рублей задания выполняют
Медвежонок, я тут больше чем вы. Посмотрите мой профиль и посмотрите что я пишу
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Ваганов Фидаиль
Спасибо Профессор!
Спасибо Топедо!
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HockeyMan
Ответ Spartakovec navsegda
Так болел, что Торпедо с маленькой пишешь, а СКА с заглавных)
Как Айфон написал, так и оставил. Не вижу в этом ничего дурного
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Человек_Легенда
СКА показал силу ровно тогда, когда это было необходимо. Слишком рано Торпедо поверило в 5 игру, а потом уже обратно собраться не смогли.

Красавцы, армейцы! Даже обидно, что серия так быстро закончилась, можно было бы и на 5й матч растянуть удовольствие
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Натти Бампо
Запомните. Вам запрещено верить в чудеса… в вашей жизни Ротенберг - это квинтэссенция вашей страны. Торпедо могло вывести вас из мрака вашего бытья, вселить веру… именно поэтому в субботнем матче судьи нарезали удалений во всех возможных ситуациях и задушили эту команду. Сухарь был необходим как показатель силы. Взяв хоть одну игру Ларионов мог разрушить весь мир вашей страны. Показать, что не только «система» правит балом… есть еще искренность и творчество… я пишу вам из страны над отсутствием электричества в которой вы радостно потешаетесь весь год… вот только в мы бьемся за то, чтобы в нашей стране ценились творчество и искренность. Ларионову желаю успехов и как бы он не отзывался о нас, желаю ему переехать в НХЛ, а не продаться моли.
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-6
-6
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Jeff Lebowski
Думаю, победить СКА сможет только команда, капитаном которой будет Путин.
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-3
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Max Bochkov
Хоккейная Россия! Слышишь страшный зуд? Три Ротенберга по тебе ползут...
Теперь команда Ротенберга сыграет с командой Сечина, а команда ПАО «Татнефть» сыграет с командой ПАО «Газпром нефть».
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Михаил Вагин
в общем, был повтор с ракурса другой стороны ворот, и там отчётливо видно, что игрок упал позже касания, и перед падением у него конёк подвернулся. Судья как раз с той стороны смотрел и это видел. С ракурса, который вы видели кажется, что это подножка, но это не так
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Никита Шинкаренко
Ответ Андрей Андреевич
Дурик, ты матч смотрел?)))) Стандартный коммент для плюсов тут не пройдёт))
понятно что ска сильнее по составу , но не по игре. при счёте 3:1 не дают удаление на атанасове явное, при счёте 3:2 не дают удаление на гончаруке. когда до этого и в других матчах торпедо дают за всё. я не говорю что судьи прям тащили ска, но ***** так не делается и да торпедо наврядли прошло бы ска, опыта очень мало в таких играх
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spawn0
Ответ Demanishche
«А что не так? Хотите, чтобы мы как «Торпедо» играли? Так их в плей-офф вынесут!»
Да, но во 2 раунде.
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fil_spb
Ответ maxoc
На судей пенять конечно глупо. Но при счете 3:2, перед воротами СКА толчок в спину игрока Торпедо, чистое удаление. Судья стоит смотрит прямо на эпизод. Удаления нет, буквально через минуту счёт становится равным. Эпизод непосредственно повлиял на результат матча
А за 5 минут до этого был такой же толчок в спину Гусеву на пятаке Торпедо. Причем там была серия опасных моментов и поэтому даже крупный повтор давали, где этот толчок игрока без шайбы просто таки отлично видно. Чего тогда все возмущенные судейством не возмущались? Судьи 3 период дали командам бороться и пограничные моменты не свистели у обеих команд. Ну стыдно же замечать у одних и начисто игнорировать у вторых.
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Гекдениз Кардениз
Ответ zhuk88
Страдайте, че:) империя зла. Что хотим то и творим)
пф да только грошь цена вашим кубкам поражает наличие таких 🤡 как ты которые радуются таким победам вот только когда одного дедушку вперед ногами вывезут рухните вы обратно туда откуда пришли в болото , Зенит кончился в 2008 как команда , а Ска это сброд соьранный мажором а не команда да кстати дрет их такой же коньзавод каждый год и кубков то нет так что радуйтесь позорному судейству это ваш удел
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