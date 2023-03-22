СКА вышел в финал Запада, победив «Торпедо» 4-0 в серии. Команда Ротенберга уступала 1:3 к 51-й минуте и выиграла 5:3

СКА вышел в финал Западной конференции .

Команда под руководством победила «Торпедо» (5:3) в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина.

Петербуржцы уступали со счетом 1:3 к 51-й минуте третьего периода, но после этого забили четыре гола подряд в ворота нижегородцев и выиграл игру.

Таким образом, СКА одержал победу в серии с « » со счетом 4-0.

В первом раунде питерцы выиграли у минского «Динамо» со счетом 4-2 в серии.

В финале Западной конференции СКА встретится с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».