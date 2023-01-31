«Металлург» уступил «Северстали» (1:4). Команда Воробьева проиграла 8 из 10 последних матчей

Теги Металлург Мг Северсталь Илья Воробьев КХЛ Хоккей

«Металлург» проиграл третий матч подряд.

Команда тренера Ильи Воробьева уступила «Северстали» (1:4) в Череповце в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее команда проиграла «Ак Барсу» (2:3 ОТ) и «Витязю» (1:2 Б).

Помимо этого, магнитогорский клуб уступил в восьми из десяти последних матчей. На этом отрезке «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» (3:2) и «Барыс» (2:1 ОТ).

«Металлург» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 70 очков в 57 матчах.

Северсталь – Металлург Мг 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Дата проведения
31 января, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Абросимов (Лишка, Рожков)
2:0 – 15 Денисов (Абросимов)
3:0 – 22 Хабаров (Думбадзе, Абросимов)
4:0 – 23 Думбадзе (Моисеев, Абросимов)
4:1 – 50 Дронов (Лайпсик)

21 комментарий

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Космический Котик
Северсталь обыграла в двух матчах обоих финалистов прошлого КГ с общим счетом 8-2.
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Zurab Hockey
Жду отставки
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Андрей Васько
Очень жаль Магнитку, так хорошо начинали
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Xell
Его всеравно не уволят. Он блатной.
+2
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+2
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chto s licom?
Ответ Габорик
Если это адресовано мне, то вообще без разницы, я ж не за старых друзей из Магнитки болею :)
А, извиняюсь
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Gennadiy Sboev
Ответ Stepan Moris
Кошмар!!! Если в Воробьеве есть хоть что-то мужское, он должен уйти!
Ты с головой дружишь? Посмотри на таблицу. У всех спад был в этом сезоне. Крендель соленый
+1
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Mi4eL
Да все в порядке. Просто к плей офф готовятся
+1
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Stepan Moris
Ответ Magnit102
Но этого нет.Это должно было произойти ещё после прошлого финала...Мы просто не понимаем,он "гений"🤓😇
Я вот них… не понимаю, любую профессию возьми и он тянет на дно весь коллектив. Ему бы сразу под зад коленом. А это сидит, губы надувает! Да весь ТШ ссаными тряпками гнать нужно! Где это идиот Ласьков?
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Габорик
Ответ chto s licom?
Габорик, что с лицом
Если это адресовано мне, то вообще без разницы, я ж не за старых друзей из Магнитки болею :)
+2
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крок 58
Ответ Magnit102
Вопрос один -СКОЛЬКО ЕЩЁ НАДО🤔🤷???
Да че уж… 11 игр осталось.. с хоккеем в этом сезоне похоже завязываем
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Sku4nyi
Я не пойму, чем они на тренировках занимаются, они двигаются как беременные тараканы, Северсталь была очень быстрая, не по силам Магнитке. Нужно лёгкости, сводите в баню из не знаю, пусть отпаряться, очень загружены, ели, ели двигаетесь, долго набираете скорость. Слов нет, ужас...
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chto s licom?
Габорик, что с лицом
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Magnit102
Ответ Stepan Moris
Кошмар!!! Если в Воробьеве есть хоть что-то мужское, он должен уйти!
И да,не только он.
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Огюст
Металлург не уступил Северстали два очка бкоторым и самим они по зарез нужны б а вчистую их про .....л их ! Молодцы игроки Северстали бочень важную и нужную победу для себя и болел одержали !
+3
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Magnit102
Ответ Stepan Moris
Кошмар!!! Если в Воробьеве есть хоть что-то мужское, он должен уйти!
Но этого нет.Это должно было произойти ещё после прошлого финала...Мы просто не понимаем,он "гений"🤓😇
+3
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Габорик
Дмитрий Анатольевич должен, по аналогии с известным тезкой, пожелать магнитогорским болельщикам держаться здесь, а также всего доброго, хорошего настроения, здоровья :)
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Magnit102
Вопрос один -СКОЛЬКО ЕЩЁ НАДО🤔🤷???
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крок 58
Разобрали то как малышей….
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Максим Козлов
Господи, мучения на льду продолжаются у Магнитов.
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крок 58
Я начинаю привыкать уже к такому ужасу
+3
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Stepan Moris
Кошмар!!! Если в Воробьеве есть хоть что-то мужское, он должен уйти!
+6
-2
+4
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