«Металлург» уступил «Северстали» (1:4). Команда Воробьева проиграла 8 из 10 последних матчей

«Металлург» проиграл третий матч подряд.

Команда тренера уступила « » (1:4) в Череповце в игре Фонбет чемпионата .

Ранее команда проиграла «Ак Барсу» (2:3 ОТ) и «Витязю» (1:2 Б).

Помимо этого, магнитогорский клуб уступил в восьми из десяти последних матчей. На этом отрезке « » обыграл «Салават Юлаев» (3:2) и «Барыс» (2:1 ОТ).

«Металлург» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 70 очков в 57 матчах.