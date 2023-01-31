«Металлург» уступил «Северстали» (1:4). Команда Воробьева проиграла 8 из 10 последних матчей
«Металлург» проиграл третий матч подряд.
Команда тренера Ильи Воробьева уступила «Северстали» (1:4) в Череповце в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Ранее команда проиграла «Ак Барсу» (2:3 ОТ) и «Витязю» (1:2 Б).
Помимо этого, магнитогорский клуб уступил в восьми из десяти последних матчей. На этом отрезке «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» (3:2) и «Барыс» (2:1 ОТ).
«Металлург» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 70 очков в 57 матчах.
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